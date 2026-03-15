Bezirksliga kompakt: SV Oberschopfheim kassiert eine deutliche Abfuhr

SC Offenburg - FV Rammersweier 3:3 (0:1). Der SCO durfte sich zwar nach dem glatten 0:3 gegen Rust eine Woche regenerieren, doch es reichte dennoch nicht, um gegen den FV Rammersweier wieder in die Erfolgspur zurückzukehren. Chancenmäßig hatten die Offenburger deutliche Vorteile, doch im Abschluss offenbarten sich Schwächen. Genau da hatte die Vulcano-Elf ihre Stärken, besonders durch Anas Atakora und Stefano Anzaldi. Mit dem Schlusspfiff gelang Jakob Yildirim nach Foul an Cengizhan Keskin der vom Zeitpunkt her vielleicht etwas glückliche aber in Summe verdiente 3:3-Ausgleich.

Tore: 0:1 Anzaldi (9.), 0:2 Atakora (63.), 1:2 Keskin (70.), 2:2 Ibishi (71.), 2:3 Atakora (77.), 3:3 Yildirim (90./FE).

FV Dinglingen - Zeller FV 2:1 (1:0). Der Spitzenreiter aus Zell stolperte im Lahrer Bürgerpark über den FV Dinglingen, der im eigenen Hause die ganze Ernte einfuhr. Die Zuschauer sahen zwei Mannschaften auf Augenhöhe. 45 Minuten lang ging es munter hin und her und als sich alle schon mit einem torlosen Abschnitt abfanden, traf Roman Bulgakov doch noch ins Schwarze. Auch Durchgang zwei verlief recht ausgeglichen, aber wieder mit dem ersten Höhepunkt für die Hausherren. David Wagner erhöhte auf 2:0. Zell war danach um den Anschlusstreffer bemüht – und der sollte auch fallen. Wemmer traf allerdings zu spät.

Tore: 1:0 Bulgakov (45.), 2:0 Wagner (65.), 2:1 Wemmer (89.).

FV Unterharmersbach - SV Steinach 1:1 (0:0). Von einer leistungsgerechten Punkteteilung ist aus Unterharmersbach zu berichten. Der FVU kam zwar vor eigenem Anhang zu einem Teilerfolg, doch ob der zum Klassenerhalt reichen wird, bleibt abzuwarten. Die ersten gut 45 Minuten verliefen ausgeglichen, doch jubeln dürfen weder die Fans des FVU noch die des SV Steinach. Freude kam erst nach dem Pausentee auf. Nach knapp einer Stunde fiel der erste Treffer. Robin Schmidt sorgte für die Gästeführung. Doch in der Schlussphase durfte auch der Abstiegskandidat jubeln. Falikou Diomande gelang der Ausgleich.

Tore: 0:1 Schmidt (57.), 1:1 Falikou Diomande (83.).

FV Sulz - SV Oberschopfheim 5:2 (1:2). Auch wenn es so aussieht, dass die Gelb-Schwarzen aus Sulz klar die Richtung angaben, war dem mitnichten so. Dass am Ende der FV Sulz einen verdienten Heimsieg feiern durfte, geht aber wohl in Ordnung. Der Gast war mit Sicherheit keine drei Tore schlechter. Besonders in Durchgang eins sahen die zahlreichen Zuschauer ein ebenso ausgeglichenes wie interessantes Derby. Die Gäste legten vor. Dimitri Holm sorgte für die SVO-Führung. Deger verwandelte kurz vor der Pause einen Strafstoß zum Ausgleich, doch die Antwort kam postwendend durch Hofstetter. Sulz wurde erst danach effektiver. Kiesele mit drei und Maier mit einem Treffer besorgten den Endstand.

Tore: 0:1 Holm (27.), 1:1 Deger (44./FE), 1:2 Hofstetter (45.+1), 2:2 Kiesele (59.), 3:2 Kiesele (74.), 4:2 Maier (88.), 5:2 Kiesele (89.).

FSV Seelbach - SV Mühlenbach 1:1 (1:0). Der verdiente Punktgewinn des Schlusslichts aus Seelbach dürfte in der momentanen Situation etwas zu wenig sein. Denn immer noch hinken die Schuttertäler hinterher und die Aufgabe von Markus Lach wird nicht einfacher werden. Dass sich der FSV noch keinesfalls geschlagen gibt, den Kampf um den Klassenerhalt auch weiter am Leben zu erhalten, wurde durch die frühe Führung durch Linus Resch deutlich. Doch mit dem SV Mühlenbach stand ein Team gegenüber, das keinesfalls nach Seelbach gereist war, um die drei Punkte abzuliefern. Besonders nach der Halbzeitpause drängen die Gäste auf den Ausgleich – und sie wurden auch belohnt.

Tore: 1:0 Resch (13.), 1:1 Müller (71.).

TuS Oppenau - SV Diersheim 3:0 (3:0). Diersheim muss aufpassen, nicht in den zweistelligen Tabellenbereich durchgereicht zu werden. Beim 0:3 in Oppenau haben die Hartfiel-Schützlinge die erste halbe Stunde regelrecht verschlafen. Nach drei Zeigerumdrehungen erhielt der SVD durch Hoch die erste Dusche, zehn Minuten später folgte durch Huber die zweite und weil das noch nicht reichte, auch noch eine dritte durch Keller. Die Partie war bereits nach weniger als einer halben Stunde entschieden. Auch wenn sich Diersheim danach allmählich erholte und wieder zur Normalform fand, war an einen Punktgewinn nicht mehr zu denken.

Tore: 1:0 Hoch (3.), 2:0 Huber (14.), 3:0 Keller (28.).

SV Haslach - FC Ettenheim-Altdorf 3:3 (1:1). Die Leukelelf hätte die Heimbegegnung gegen den FC Ettenheim-Altdorf durchaus gewinnen können. Drei Mal gelang es den Kinzigtälern vorzulegen, doch gleich drei Mal wussten die Rohanstädter postwendend die richtige Antwort und glichen aus. Mit einem Foulelfmeter gelang Benjamin Bruckner die Führung für seine SVH. Burkhardt hieß der erste Gästespieler, der antwortete. Nach knapp einer Stunde gab es erneut Jubel seitens der Hausherren, denn Luka Schmieder legte erneut vor. Jetzt hieß der gleich die Antwort gebende Ettenheimer Michael Schwanz. Weils so schön war, dachte sich Joel Silzer, treffe ich halt auch mal ins Schwarze. Doch das dachte sich dann auch Michael Schwanz erneut.

Tore: 1:0 Bruckner (32./FE), 1:1 Burkhardt (36.), 2:1 Schmieder (56.), 2:2 Schwanz (58.), 3:2 Silzer (87.), 3:3 Schwanz (90.+3).

VfR Elgersweier - SV Fautenbach 5:0 (3:0). Den Beweis, dass der Auswärtssieg des VfR in der Rohanstadt Ettenheim zuletzt keine Eintagsfliege, sondern vollkommen verdient war, stellten die Männer vom Trainerduo Kopf und Schwarz auf heimischem Grün mehr als deutlich unter Beweis. Dass die Mannschaft gegen den Spitzenverein aus Fautenbach, der am Mittwoch noch Zell schlug, so deutlich auf die Siegesstraße kommt, durfte nicht erwartet werden. Der Absteiger hat zwar lange gebraucht, bis man sich in die Bezirksligaluft gewöhnt hatte. Doch dafür läuft es jetzt umso besser. Dem in allen Belangen überlegenen VfR wurde bereits in der ersten Minute ein Treffer aberkannt. Doch das stellte kein Hindernis dar. Blendl eröffnete mit seinem Tor in Minute elf eine durchweg einseitige Partie.

Tore: 1:0 Blendl (11.), 2:0 Lothspeich (32.), 3:0 Vollmer (40.), 4:0 Lothspeich (54.), 5:0 Heine (74./FE).