Bezirksliga kompakt: SV Oberschopfheim kassiert eine deutliche Abfuhr

Die erste Pflichtspielniederlage des Jahres fiel für die Kicker aus dem Friesenheimer Ortsteil umso deutlicher aus. In Sulz gab es eine 2:5-Pleite.
SC Offenburg - FV Rammersweier 3:3 (0:1). Der SCO durfte sich zwar nach dem glatten 0:3 gegen Rust eine Woche regenerieren, doch es reichte dennoch nicht, um gegen den FV Rammersweier wieder in die Erfolgspur zurückzukehren. Chancenmäßig hatten die Offenburger deutliche Vorteile, doch im Abschluss offenbarten sich Schwächen. Genau da hatte die Vulcano-Elf ihre Stärken, besonders durch Anas Atakora und Stefano Anzaldi. Mit dem Schlusspfiff gelang Jakob Yildirim nach Foul an Cengizhan Keskin der vom Zeitpunkt her vielleicht etwas glückliche aber in Summe verdiente 3:3-Ausgleich.
Tore: 0:1 Anzaldi (9.), 0:2 Atakora (63.), 1:2 Keskin (70.), 2:2 Ibishi (71.), 2:3 Atakora (77.), 3:3 Yildirim (90./FE).