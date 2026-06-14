Bezirksliga kompakt: SV Oberschopfheim feiert den Klassenerhalt

Am letzten Spieltag stand für die Kicker aus dem Friesenheimer Ortsteil gegen Elgersweier viel auf dem Spiel. Beim Duell der Tabellennachbarn gab es ein 2:0.

SV Fautenbach - FV Unterharmersbach 5:3 (3:0). Der SV Fautenbach verabschiedete sich mit einem Sieg. Beim letzten Treffen in Fautenbach nahmen es die Edelwäscher nicht mehr so ernst, wollten aber auch nicht verlieren. Jörger sorgte bereits nach elf Minuten für die SV-Führung. Ehrmann erhöhte nur zehn Minuten später auf 2:0 und Jörger stellte mit seinem zweiten Treffer den Halbzeitstand her. Doch nach dem Seitenwechsel wollten auch die Gäste mehr. Diomande verkürzte auf 1:3 und Fix sogar auf 2:3. Doch wer glaubte, dass die Schweiger-Elf das Spiel aus der Hand geben würde, sah sich getäuscht. Sascha Raz und Brunner stellten den alten Abstand wieder her.

Tore: 1:0 Jörger (11.), 2:0 Ehrmann (22.), 3:0 Jörger (37.), 3:1 Diomande (50.), 3:2 Fix (58.), 4:2 Raz (86.), 5:2 Brunner (89.), 5:3 Fix (89.).

FSV Seelbach - SV Rust 1:1 (0:1). Der SV Rust erspielte sich beim FSV in Seelbach, dessen Fahrt wieder eine Etage tiefer geht, den zur Vizemeisterschaft noch nötigen Punkt und starten am kommenden Samstag um 18 Uhr im heimischen Stadion gegen den FV Muggensturm die Relegation. Die Besucher des Südderbys sahen zwar eine sich tapfer verkaufende FSV-Truppe, doch die Höhepunkte, wenn auch nicht allzu viele, setzten die Gäste. Es dauerte über eine halbe Stunde, bis der Favorit seiner Rolle mit der Führung durch Santino Größer gerecht wurde. Allle rechneten im weiteren Verlauf damit, dass der SV Rust bald nachlegen würde. Doch es kam anders: Robin Eble glich in der Schlussphase aus.

Tore: 0:1 S. Größer (38.), 1:1 Eble (87.).

SV Haslach - FV Rammersweier 2:1 (0:0). Der SV Haslach beendete im eigenen Stadion die Saison mit einem knappen, aber insgesamt gesehen verdienten Heimerfolg. Die Zuschauer erlebten eine etwas zähe erste Halbzeit. Die Partie nahm dann erst nach dem Pausentee Fahrt auf. Joel Silzer brachte nach knapp einer Stunde Spielzeit das Runde erstmal ins Eckige. Doch dass es auch die Gäste können, bewies nur sechs Minuten später Gästetorjäger Atakora, der zum Ausgleich traf. Das wiederum gefiel der Leukel-Elf nicht besonders, wollte man doch die Saison siegreich und mit dem siebten Rang abschließen. Also wurde nochmals Druck ausgeübt und Hämmerle traf zum 2:1.

Tore: 1:0 Silzer (55.), 1:1 Atakora (61.), 2:1 Hämmerle (73.).

VfR Elgersweier - SV Oberschopfheim 0:2 (0:1). Der VfR Elgersweier hat den schwarzen Peter gezogen. Die Mannen um Dennis Kopf verloren die alles entscheidende Heimpartie gegen den SV Oberschopfheim mit 0:2 und müssen um den Klassenerhalt zittern. Nur wenn der Vizemeister SV Rust Fautenbach in die Landesliga folgt, bleibt es bei drei Absteigern. Die Zuschauer sahen eine spannende Partie, die frühe Gästeführung gelang durch den scheidenden SVO-Trainer Edi Jung. Danach hatte Elgersweier durchaus und mehrmals die Chance zum Ausgleich, doch haperte es gewaltig im Abschluss. Drei Minuten vor Schlusspfiff war mit dem 0:2 dann alles zu Ende.

Tore: 0:1 Jung (26.), 0:2 Oldenburg (87.).

FV Dinglingen - SV Mühlenbach 6:1 (2:0). Der FV Dinglingen fertigte auf heimischem Grün im Lahrer Bürgerpark den SV aus Mühlenbach mit einem halben Dutzend Toren ab. In Halbzeit eins sahen die Zuschauer noch ein sich einigermaßen gut verkaufendes Mühlenbach. Doch die besseren Möglichkeiten hatten die Schwarz-Weißen, die durch Scheibel und Klein auch doppelt vorlegten. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gäste noch mit dabei, doch als Bechthold nach gut einer Stunde auf 3:0 erhöhte, war jedem klar, dass die Kinzigtäler im letzten Spiel keine Lorbeeren ernten würden.

Tore: 1:0 Scheibel (21.), 2:0 Klein (44.), 3:0 Bechthold (61.), 4:0 Wagner (63.), 5:0 Klein (72.), 6:0 Bulgakov (78.), 6:1 Griessbaum (89.).

SV Steinach - SV Diersheim 2:3 (1:1). Der SV Steinach muss die Liga verlassen und blieb auch im letzten Bezirksligaspiel ohne Glück. Die Mannen um Stefan Allgaier waren nochmals Gastgeber, trafen mit dem SV Diersheim aber auf den bestplatzierten Neuling, der erneut seine Klasse bewies. Dabei begann es für die Kinzigtäler recht gut: Schwendemann sorgte nach gut einer halben Stunde für Steinacher Jubel. Pech danach war, dass Gästespieler Boschert noch vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleich gelang. In Halbzeit zwei geriet der SV Steinach zwar in Rückstand, doch die Moral stimmte auch weiterhin, denn Kreyer glich bereits im Gegenzug aus. Wiederum drei Minute später bescherte Kreshnik Ulluri Diersheim drei Punkte.

Tore: 1:0 Schwendemann (35,), 1:1 Boschert (45.), 1:2 Kaiser (75.), 2:2 Kreyer (76.), 2:3 Ulluri (78.).

Zeller FV - FC Ettenheim-Altdorf 2:1 (0:0). Der FC Ettenheim-Altdorf fuhr zwar mit berechtigten Hoffnungen zum letzten Gastspiel nach Zell, denn die dortigen Schützlinge von Fabian Herrmann und Alexander Keil waren in den vorherigen Spielen nicht unbedingt sehr erfolgreich. Beide Teams wollen sich mit einem Dreier in die Sommerpause verabschieden, doch hatten die Kinzigtäler etwas mehr Glück. Die Begegnung nahm erst so nach gut einer Stunde Fahrt auf. Der Zeller Mohammadi fand als erster eine Lücke. Das motivierte die Hausherren zusätzlich, und die Bemühungen wurden in Kürze durch das 2:0 von Joshua Wemmer belohnt. Der Anschlusstreffer fiel dann nicht mehr sonderlich ins Gewicht.

Tore: 1:0 Mohhamadi (69.), 2:0 Wemmer (80.), 2:1 Carisey (85.).

FV Sulz - SC Offenburg 3:1 (1:1). Ein Punkt mehr hätte Sulz zu einem einstelligen Platz gereicht. Doch nach einer imponierenden Aufholjagd zu Beginn dieses Jahres spielte sich der FVS den Frust von der Seele, allen voran Spielertrainer Ümit Sen, der das erste Drittel der Saison verletzungsbedingt noch nicht mithelfen konnte. Auch der SC Offenburg erlebte eine bewegende Saison. Einige Male von Position eins grüßend ging die Fahrt der Messestädter immer weiter weg von der Tabellenspitze.

Tore: 0:1 Kraus (18.), 1:1 Till (31.), 2:1 Sen (51.), 3:1 Sen (83.).