Bezirksliga kompakt: SV Oberschopfheim feiert den Klassenerhalt

Am letzten Spieltag stand für die Kicker aus dem Friesenheimer Ortsteil gegen Elgersweier viel auf dem Spiel. Beim Duell der Tabellennachbarn gab es ein 2:0.
SV Fautenbach - FV Unterharmersbach 5:3 (3:0). Der SV Fautenbach verabschiedete sich mit einem Sieg. Beim letzten Treffen in Fautenbach nahmen es die Edelwäscher nicht mehr so ernst, wollten aber auch nicht verlieren. Jörger sorgte bereits nach elf Minuten für die SV-Führung. Ehrmann erhöhte nur zehn Minuten später auf 2:0 und Jörger stellte mit seinem zweiten Treffer den Halbzeitstand her. Doch nach dem Seitenwechsel wollten auch die Gäste mehr. Diomande verkürzte auf 1:3 und Fix sogar auf 2:3. Doch wer glaubte, dass die Schweiger-Elf das Spiel aus der Hand geben würde, sah sich getäuscht. Sascha Raz und Brunner stellten den alten Abstand wieder her.
Tore: 1:0 Jörger (11.), 2:0 Ehrmann (22.), 3:0 Jörger (37.), 3:1 Diomande (50.), 3:2 Fix (58.), 4:2 Raz (86.), 5:2 Brunner (89.), 5:3 Fix (89.).