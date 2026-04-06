Bezirksliga kompakt: Steinle setzt dem Schlagabtausch die Krone auf

Zwischen dem FC Ettenheim-Altdorf und dem FV Sulz war am Ostersamstag einiges geboten. Mit 4:4 gingen die beiden Bezirksligisten in der Rohanstadt auseinander.
FV Rammersweier - FV Unterharmersbach 2:1 (1:1). Der knappe Heimerfolg der Mannen von Umberto Vulcano und Kevin Kopf ist in die Kategorie Arbeitssieg einzureihen. Der Gast aus dem Kinzigtal trat, so Trainer Stephan Schmid, mit dem letzten Aufgebot die Reise nach Rammersweier an. Doch das Spiel ging gut los. Nach zehn Minuten führte der Außenseiter durch Ringwald mit 1:0. Der FV glich nach einer guten halben Stunde aus. Can Özkan traf zum 1:1-Ausgleich. Nach einer Stunde gerieten die Gäste dann in Unterzahl, denn Thorsten Riehle sah die Ampelkarte. Mit einem Spieler mehr gelang Kevin Kopf mit FVU-Unterstützung zehn Minuten später der Siegtreffer bei einer seitens des Gastgebers nicht überzeugenden Vorstellung.
Tore: 0:1 Ringwald (10.), 1:1 Özkan (31.), 2:1 Kopf (77.).