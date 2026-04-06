Bezirksliga kompakt: Steinle setzt dem Schlagabtausch die Krone auf

FV Rammersweier - FV Unterharmersbach 2:1 (1:1). Der knappe Heimerfolg der Mannen von Umberto Vulcano und Kevin Kopf ist in die Kategorie Arbeitssieg einzureihen. Der Gast aus dem Kinzigtal trat, so Trainer Stephan Schmid, mit dem letzten Aufgebot die Reise nach Rammersweier an. Doch das Spiel ging gut los. Nach zehn Minuten führte der Außenseiter durch Ringwald mit 1:0. Der FV glich nach einer guten halben Stunde aus. Can Özkan traf zum 1:1-Ausgleich. Nach einer Stunde gerieten die Gäste dann in Unterzahl, denn Thorsten Riehle sah die Ampelkarte. Mit einem Spieler mehr gelang Kevin Kopf mit FVU-Unterstützung zehn Minuten später der Siegtreffer bei einer seitens des Gastgebers nicht überzeugenden Vorstellung.

Tore: 0:1 Ringwald (10.), 1:1 Özkan (31.), 2:1 Kopf (77.).

FV Dinglingen - VfR Elgersweier 3:1 (2:0). Der FV Dinglingen zeige sich von der überraschenden Niederlage in Unterharmersbach im heimischen Bürgerpark gegen den VfR aus Elgersweier gut erholt und kehrte schon nach einer Woche auf die Siegerstraße zurück. Die Schwarz-Weißen nahmen von Beginn an das Heft in die Hand und Bechthold gelang mit seinem fünften Saisontreffer schon früh die Führung. Wladislaw Duschkin sorgte einer Viertelstunde später für den 2:0-Halbzeitstand. Spätestens mit dem 3:0 kurz nach dem Seitenwechsel durch Bulgakov waren die Fronten geklärt. Das sich die Gäste aber keinesfalls kampflos ergaben, beweist der Anschluss- oder auch Ehrentreffer durch Yannik Hoffstadt. Doch mehr war für den tapferen VfR nicht drin.

Tore: 1:0 Bechthold (11.), 2:0 Duschkin (26.), 3:0 Bulgakov (49.), 3:1 Hoffstadt (65.).

SV Steinach - SV Haslach 2:1 (1:1). Überlebenswichtig war der 2:1-Derbysieg des SV Steinach auf heimischem Grün gegen den SV Haslach. Die Truppe von Stefan Allgaier holte nun aus den jüngsten sechs Begegnungen nur einen Punkt und gerät dadurch mehr und mehr in den Abstiegssog. Der Haslacher Joel Silzer ärgerte mit seinem 1:0 die Hausherren. Doch Steinach ließ sich dadurch nicht vom Weg abbringen, steckte den frühen Rückstand gut weg und konterte nach knapp einer halben Stunde durch Robin Schmidt. Danach war die Begegnung lange Zeit offen und jedes Team suchte den Glücksbringer. In der Schlussphase hatte der zuletzt punktlose SVS das Glück endlich mal auf seiner Seite.

Tore: 0:1 Silzer (12.), 1:1 Schmidt (27.), 2:1 Vögele (85.).

Zeller FV - TuS Oppenau 2:4 (1:1). Es läuft für die Gelb-Schwarzen nicht so rund. Nach dem Verlust des Spitzenplatzes musste der ZFV vor eigenem Publikum gegen den TuS aus Oppenau eine weitere bittere Niederlage hinnehmen. Schon sehr früh wurden die Gallus- und Herrmänner ausgekontert, doch Samuel Wemmer glich aus. Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts gelang dem Gast der erste Höhepunkt. Haas traf zur erneuten Gästeführung. Und es kam noch schlimmer, denn Maier traf zum zweiten Male zum 3:1. Nach Mohammadis Anschlusstreffer keimte dann wieder Hoffnung auf, doch bereits im direkten Gegenzug wurde der TuS zum 2:4 eingeladen.

Tore: 0:1 Maier (6,), 1:1 Wemmer (10.), 1:2 Haas (48.), 1:3 Maier (63,), 2:3 Mohammadi (75.), 2:4 Bruder (76.).

FC Ettenheim-Altdorf - FV Sulz 4:4 (1:3). Unterm Strich gesehen können beide Mannschaften mit der Punkteteilung zufrieden sein. Die zuletzt sehr erfolgreichen Gäste aus Sulz erwischten einen Traumstart. Spielertrainer Ümit Sen nach zwei Zeigerumdrehungen und Torjäger Jens Kiesele nach fünf Minuten ließen die Gästeanhänger schon früh jubeln. Die Hausherren taten sich in den ersten 45 Minuten schwer, kamen aber durch Schwanz heran, ehe Kiesele seine Torjägerqualitäten unter Beweis und das Ergebnis auf 3:1 stellte. Erst nach dem Seitenwechsel konnte Florian Ey mit seiner Truppe zufrieden sein. Schwanz gelang erneut der Anschluss, doch Kiesele gab die Antwort. Jetzt wurden die Gäste müde und tief in der Nachspielzeit erzielte Steinle noch das 4:4.

Tore: 0:1 Sen (2.), 0:2 Kiesele (13.), 1:2 Schwanz (34.), 1:3 Kiesele (39.), 2:3 Schwanz (52.), 2:4 Kiesele (67.), 3:4 Carisey (77.), 4:4 Steinle (90.+4).

SV Diersheim - SC Offenburg 5:1 (2:1). Trainer Tobias Meister sprach nach Abpfiff von einem gebrauchten Tag für seine schwarz-weißen Schützlinge. Weil der gastgebende Neuling eines seiner besten Saisonspiele ablieferte und sehr effektiv auftrat, kam das überraschend klare und nicht unbedingt erwartete Ergebnis zustande. Dabei fing es für den SCO gut an, denn Mehmet Yildirim schockte den SV schon früh mit dem 1:0. Doch das beeindruckte den Aufsteiger nicht und noch vor dem Seitenwechsel drehten die Hartfiel-Männer das Ergebnis. Auch im zweiten Abschnitt gaben die Hausherren dann weiter Vollgas und ein erneuter Doppelschlag durch Schulz und Theo Albenesius erhöhte auf 4:1. Danach kam vom Gast nicht mehr viel.

Tore: 0:1 Yildirim (8.), 1:1 Schulz (31.), 2:1 Ulluri (36.), 3:1 Schulz (68.), 4:1 Albenesius (70.), 5:1 Laptev (87.).

SV Diersheim - FV Dinglingen 0:0. Der SV Diersheim spielte über die Ostertage in einem Doppeleinsatz zwar vier Punkte ein und kann zwar mit der Ausbeute, aber nicht mit der gestrigen Spielleitung zufrieden sein. Es standen sich zwei gute Mannschaften gegenüber, die guten Fußball boten und zurecht im gesicherten Mittelfeld der Tabelle rangieren. Ein kleiner Nachteil hatte die Partie allerdings: Der Unparteiische passte sich der guten Vorstellung der beiden Team nicht an. Im Besonderen mussten sich zurecht – die Gäste taten sich nach Abpfiff dafür sogar fast entschuldigen – die Hausherren über merkwürdige Entscheidungen ärgern. Nachdem die Hartfiel-Elf in Unterzahl geriet, stand für das Team in erster Linie die Null zu halten im Vordergrund.