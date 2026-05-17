Bezirksliga kompakt: Rust und Ettenheim stolpern im Gleichschritt

Im Rennen um den Aufstieg in der Bezirksliga konnte sich nur der SV Fautenbach freuen. Der SVR wie die Rohanstädter gingen überraschend ohne Punkte vom Platz.
SV Fautenbach - SV Oberschopfheim 4:1 (1:1). Innerhalb einer Woche fuhr die Schweiger-Elf neun Punkte ein und bleibt damit weiterhin die klare Nummer eins der Liga. Der abstiegsbedrohte SVO bot beim Primus eine gute Leistung und ging durch Beiser in Führung. Doch Felix Ehrmann glich per Sonntagsschuss mit dem Pausenpfiff aus. Nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren dann mehr Spielanteile, doch Oberschopfheim blieb durch Konter immer brandgefährlich. Die Entscheidung fiel dann durch einen Doppelpack von Torjäger Jonas Vath, der nach schöner Ehrmann-Vorarbeit seine Farben in Front brachte und einen Fehlpass der Gäste zum 3:1 nutzte.
Tore: 0:1 Beiser (17.), 1:1 Ehrmann (45.), 2:1 Vath (56.), 3:1 Vath (67.), 4:1 Vollmer (90.+4).