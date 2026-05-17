Bezirksliga kompakt: Rust und Ettenheim stolpern im Gleichschritt

SV Fautenbach - SV Oberschopfheim 4:1 (1:1). Innerhalb einer Woche fuhr die Schweiger-Elf neun Punkte ein und bleibt damit weiterhin die klare Nummer eins der Liga. Der abstiegsbedrohte SVO bot beim Primus eine gute Leistung und ging durch Beiser in Führung. Doch Felix Ehrmann glich per Sonntagsschuss mit dem Pausenpfiff aus. Nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren dann mehr Spielanteile, doch Oberschopfheim blieb durch Konter immer brandgefährlich. Die Entscheidung fiel dann durch einen Doppelpack von Torjäger Jonas Vath, der nach schöner Ehrmann-Vorarbeit seine Farben in Front brachte und einen Fehlpass der Gäste zum 3:1 nutzte.

Tore: 0:1 Beiser (17.), 1:1 Ehrmann (45.), 2:1 Vath (56.), 3:1 Vath (67.), 4:1 Vollmer (90.+4).

SV Diersheim - FV Unterharmersbach 1:0 (0:0). Am Ende durfte sich zwar der gastgebende SVD über einen Dreier freuen, doch es war für die Hartfiel-Truppe eine sehr zähe Angelegenheit. Die Gäste, die als Absteiger nichts mehr zu verlieren hatten, machten Diersheim das Leben schwer. Sie agierten sehr defensiv und verlegten sich während der gesamten Spielzeit auf Konter. Diersheim hatte optisch gesehen zwar alles jederzeit im Griff, doch tat sich durchgehend schwer, in den Strafraum der Gäste vorzudringen. Erst in der letzten Viertelstunde, als die Hausherren den Druck nochmals etwas erhöhten, sollte es doch noch mit einem Heimsieg klappen.

Tor: 1:0 Hartfiel (88.).

FV Dinglingen - SV Rust 3:2 (0:0). Die Blauen aus Rust, die beim Gastspiel in Dinglingen fest mit einem Sieg gerechnet hatten, wurden von einer schwarz-weißen FVD-Elf überrascht. Auch wenn Dinglingen in den jüngsten Spielen nicht unbedingt erfolgreich aufspielte: Im Derby gegen den Meisterschaftsanwärter ging man voll zur Sache. Die Zuschauer sahen eine rassige und recht ausgeglichene Begegnung. Nach dem Seitenwechsel nutzte Bastian Bodnik für den SV eine gute Chance zur Führung, doch sein Mannschaftskollege Depner traf dann zum Ausgleich ins eigene Tor. Großen Jubel gab es, als danach Bulgakov Dingligen erstmals in Führung brachte. Doch Schoner wusste bald darauf mit dem Ausgleich die passende Antwort. Martin Klein sorgte dann spät doch noch für einen Dinglinger Sieg.

Tore: 0:1 Bodnik (62.), 1:1 Depner (64./ET), 2:1 Bulgakov (79.), 2:2 Schoner (84.), 3:2 Klein (90.+7).

Zeller FV - FV Rammersweier 3:4 (1:1). In Zell weiß man nicht mehr, was man glauben soll. Warum der ZFV im letzten Drittel der Spiele immer einen Vorsprung aus der Hand gibt, ist dem Trainer und den Verantwortlichen ein Rätsel. Die Herrmann-Truppe begann gut, ging durch Gabriel Gallus nach einer halben Stunde in Führung und musste dann durch Cybard noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich hinnehmen. Als nach dem Pausentee Fabian Herrmann mit einem Doppelschlag seine Farben auf 3:1 nach vorne brachte, schien wieder alles im Lot. Doch auf einmal ließ Zell nach und lud den Gast durch eigene Unzulänglichkeiten geradezu ein, wieder zurückzukommen. Rammersweier nutzte die Geschenke für Tore.

Tore: 1:0 Gallus (37.), 1:1 Cybard (40.), 2:1 Herrmann (49.), 3:1 Herrmann (63.), 3:2 Cybard (82.), 3:3 Özkan (84.), 3:4 Rösler (87.).

FC Ettenheim-Altdorf - SV Mühlenbach 1:2 (0:2). Trainer Florian Ey sprach nach dem vergeigten Heimspiel gegen den unter Druck stehenden SV Mühlenbach von einer leblosen Vorstellung seiner Truppe. Hätte der Tabellendritte den Heimvorteil zu einem weiteren Sieg genutzt, stünden nach oben weiterhin noch alle Tore offen, denn auch der SV Rust blamierte sich beim Gastspiel in Dinglingen. Beim Gastgeber fehlten laut Trainer alle Tugenden, mit denen sich seine Mannen um den Aufstieg rangelt. Die Gäste wirkten williger und wussten, dass sie nach einer Niederlage weiterhin um den Klassenerhalt bangen werden. Durch den 2:1-Auswärtssieg sieht es zwar wieder besser aus, doch noch muss weiter gepunktet werden.

Tore: 0:1 Becherer (31.), 0:2 Orthey (44.), 1:2 Schwanz (79.).

TuS Oppenau - FSV Seelbach 2:0 (0:0). Dem TuS Oppenau genügte eine durchschnittliche Leistung, um gegen das abgeschlagene Schlusslicht aus dem Schuttertal als Sieger hervorzugehen. Es war nicht unbedingt so, dass sich der FSV ohne Kampf der zwanzigsten Niederlage fügte. Im ersten Abschnitt sahen die Zuschauer zwar eine Überlegenheit der Fischer-Elf, doch viele Torchancen gab es dennoch nicht zu notieren. Der TuS spielte zunächst viel zu umständlich und brauchte zu lange, um gut in Position zu kommen. Nach dem Seitenwechsel wurde das dann etwas besser. Die Erlösung folgte nach einer Stunde Spielzeit durch Julian Haas. Nur sieben Minuten später traf dann David Huber zum verdienten 2:0-Endstand.

Tore: 1:0 Haas (60.), 2:0 Huber (67.).

SV Haslach - FV Sulz 4:2 (3:0). Es war keine einfache Aufgabe für die Hansjakobstädter. Man wusste genau, dass die Männer um den wieder voll mitmischenden Spielertrainer Ümit Sen in den jüngsten Spielen so ziemlich alles abräumten, was sich ihnen in den Weg stellte. Doch die erste Halbzeit war geprägt von einer deutlichen Dominanz der Leukel-Elf, die sehr effektiv mit den Tormöglichkeiten umging. Lukas Schmieder nach drei Minuten, ein Eigentor der Gäste und Gürkan Balta legten gut vor. Ümit Sen schockte den SVH zwar mit zwei Treffern, doch Jonathan Kalt setzte dem ein Ende.

Tore: 1:0 Schmieder (3.), 2:0 Weidenbach (31./ET), 3:0 Balta (49.), 3:1 Sen (55.), 3:2 Sen (82./FE), 4:2 Kalt (85.)

VfR Elgersweier - SC Offenburg 3:0 (0:0). Nach der bitteren Niederlage unter der Woche in Rust zeigte sich der VfR aus Elgersweier daheim erneut in einer guten Fassung und kam gegen den SC Offenburg zu einem hochverdienten Heimerfolg. Zeigten sich die Kopf-Männer in Rust noch abschlussschwach, hatte man daheim alles in eigener Hand. Die Gäste wurden dem VfR in keiner Phase gefährlich, doch die Anhänger wurden einmal mehr auf eine harte Probe gestellt. Mehr als eine Stunde lang mussten sie auf die erlösende Führung warten. Erst als Mijo Vujevic wegen Handspiels frühzeitig duschen durfte, traf Vollmer ins Schwarze. Danach lief es wie am Schnürchen. Lothspeich erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0 und Vollmer legte nach.

Tore: 1:0 Vollmer (70.), 2:0 Lothspeich (72.), 3:0 Vollmer (86.).