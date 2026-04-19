Bezirksliga kompakt: FC Ettenheim-Altdorf verweist SV Rust auf Platz drei

Im Topspiel der Bezirksliga ging der Sieg an den FC Ettenheim-Altdorf. Die vor der Saison gegründete SG springt mit dem goldenen Treffer von Michael Schwanz auf Rang zwei.
SV Steinach - FSV Seelbach 4:1 (1:0). Der SV Steinach begann mit viel Mut, doch der Anfang verlief etwas zäh. Nach einer Viertelstunde kam der SV immer besser zurecht und Schmidt traf zum 1:0. Der Gast war dadurch keinesfalls verunsichert und glich kurz nach dem Seitenwechsel durch Daniel Haag aus. Jetzt mussten die Hausherren mehr Gas geben. Nach der erneuten Führung per Strafstoß durch Marius Matt, begann in Steinach die Sonne wieder zu scheinen. Den enorm wichtigen Dreier endgültig in trockene Tücher wickelten dann Tim Schwendemann und Fabio Vögele. '
Tore: 1:0 Schmidt (23.), 1:1 Haag (55.), 2:1 Matt (63./FE), 3:1 Schwendemann (68.), 4:1 Vögele (85.).