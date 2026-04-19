Bezirksliga kompakt: FC Ettenheim-Altdorf verweist SV Rust auf Platz drei

SV Steinach - FSV Seelbach 4:1 (1:0). Der SV Steinach begann mit viel Mut, doch der Anfang verlief etwas zäh. Nach einer Viertelstunde kam der SV immer besser zurecht und Schmidt traf zum 1:0. Der Gast war dadurch keinesfalls verunsichert und glich kurz nach dem Seitenwechsel durch Daniel Haag aus. Jetzt mussten die Hausherren mehr Gas geben. Nach der erneuten Führung per Strafstoß durch Marius Matt, begann in Steinach die Sonne wieder zu scheinen. Den enorm wichtigen Dreier endgültig in trockene Tücher wickelten dann Tim Schwendemann und Fabio Vögele. '

Tore: 1:0 Schmidt (23.), 1:1 Haag (55.), 2:1 Matt (63./FE), 3:1 Schwendemann (68.), 4:1 Vögele (85.).

SV Fautenbach - SC Offenburg 4:2 (0:0). Der Spitzenreiter zeigte sich im eigenen Stadion nach der nicht einkalkulierten Niederlage in Sulz wieder von der besseren Seite und fuhr gegen einen bis zum Schluss kämpfenden SCO wieder drei Punkte ein. Zwei Spitzenmannschaften begannen vorsichtig. Einziger Höhepunkt in Halbzeit eins war die Ampelkarte für Felix Ehrmann. Offenburg eröffnete nach der Pause durch Oldi Waldemar Kraus – doch die doppelte Antwort gab Philipp Jörger. Zehn Minuten später glich der SCO aus. Sascha Raz brachte den SV wieder in Front und der SCO hätte wieder gleichziehen können, vergab aber einen Strafstoß. In der Nachspielzeit sorgte Carraffa für den 4:2-Heimsieg.

Tore: 0:1 Kraus (49.), 1:1 Jörger (52.), 2:1 Jörger (57.), 2:2 Yll Ibishi (67.), 3:2 Raz (73.), 4:2 Carraffa (90.+4).

SV Oberschopfheim - FV Unterharmersbach 5:0 (3:0). Der SV Oberschopfheim fuhr daheim gegen den Tabellenvorletzten aus Unterharmersbach drei sehr wichtige Punkte ein, bleibt aber weiterhin in Abstiegsgefahr. Dimitri Holm eröffnete das Oberschopfheimer Spektakel bereits nach gut zehn Minuten. Doch er beließ es nicht bei einem Treffer, sondern steuerte eine Viertelstunde später auch das 2:0 bei. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang dann Felix Baral der dritte SCO-Treffer und damit auch eine Vorentscheidung. Was die Gäste bis dato boten, war zu wenig, um sich in eine bessere Position zu bringen. Holm glänzte auch nach dem Seitenwechsel, ehe Hofstetter auf 5:0 erhöhte.

Tore: 1:0 Holm (11.), 2:0 Holm (24.), 3:0 Baral (40.), 4:0 Holm (52.), 5:0 Hofstetter (68.).

FC Ettenheim-Altdorf - SV Rust 1:0 (0:0). Die Rot-Weißen aus Ettenheim brachten dem SV aus Rust die fünfte Saisonniederlage bei und spielten sich damit auf den zweiten Rang. Die Truppe von Florian Ey hat damit aktuell die beste Ausgangsposition auf den Relegationsrang, wenngleich die Blauen um Luca Größer noch ein Spiel nachzuholen haben. Der Gastgeber bot eine gute Leistung. Besonders in der Defensive ließ man gegen die starken Gästespieler nichts anbrennen. In der Offensive versuchte das Team auch immer wieder, Nadelstiche zu setzen, so dass sich die Gäste nie sicher fühlen konnten. Der Höhepunkt des Südgipfel sollte erst spät folgen. Ettenheims Torjäger Michael Schwanz schlug nach nach 81 Spielminuten zu.

Tor: 1:0 Schwanz (81.).

SV Mühlenbach - FV Rammersweier 7:4 (3:0). So richtig krachen ließ es der SV aus Mühlenbach. Die Grünen empfingen mit dem FV Rammersweier immerhin den Tabellenvierten. Doch der Eisenmann-Truppe hielt zunächst dagegen, so dass Rammersweier in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht stattfand. Die gegebenen Freiheiten nutze das gastgebende Team reichlich aus. Kempe und Grießbaum trafen. Die Vulcano-Männer machten sich erst im zweiten Abschnitt bemerkbar. Atakoras Doppelpack machte die Partie wieder spannender. Doch in die ausgeglichene Phase traf Grießbaum mit einem Doppelschlag mitten ins Gästeherz. Das machte dem FV dann merklich zu schaffen.

Tore: 1:0 Kempe (20.), 2:0 Grießbaum (34.), 3:0 Kempe (54.), 3:1 Atakora (40.), 3:2 Atakora (52.), 4:2 Grießbaum (55.), 5:2 Grießbaum (56.), 6:2 Becherer (61.), 6:3 Kopf (63.), 7:3 Becherer (72.), 7:4 Riesinger (78.).

VfR Elgersweier - SV Haslach 0:1 (0:0). Eine vermeidbare Niederlage musste der VfR aus Elgersweier vor eigenem Anhang gegen den SV Haslach einstecken. Die Gäste aus dem Kinzigtal hatten anderthalb gute Einschussmöglichkeiten und nutzten eine davon durch Kevin Reis zum goldenen Treffer. Aufseiten der Kopf-Elf waren gut ein Dutzend Chancen zu notieren. Elgersweier war die bessere und auch klar spielbestimmende Mannschaft, doch im Abschluss hatte man erstens kein Glück und zweitens nicht das richtige Visier eingestellt. Alle warteten auf die Führung des VfR, doch sie warteten vergebens. Volle Effektivität legte dagegen der SV Haslach an den Tag.

Tor: 0:1 Reis (72.).

FV Dinglingen - TuS Oppenau 1:3 (1:3). Der FV Dinglingen musste im Lahrer Bürgerpark die dritte Niederlage hinnehmen und erneut einen Schritt nach hinten machen. Der TuS lebte in dieser Partie von den Standards. Dort waren die Schwarz-Weißen einfach nicht im Bilde und ließen die Gästeangreifer unbehindert zum Abschluss kommen. Nach acht Minuten schob Vogt unbehindert ein. Es wurde auch beim nächsten Angriff der Gäste nicht besser. Denn dann kam auch Tobias Keller in eine gute Abschlussposition, die er eiskalt zum 2:0 nutzte. Zwar herrschte im Lager des FVD dann bald wieder Hoffnung, als Robin Reichel den Anschluss markierte. Doch die war nur von kurzer Dauer.

Tore: 0:1 Vogt (8.), 0:2 Keller (22.) 1:2 Reichel (27.), 1:3 Huber (45.+3).

Zeller FV - FV Sulz 1:2 (1:2). Die Gelb-Schwarzen aus Sulz haben derzeit einen guten Lauf. Bis auf die Auftaktniederlage zu Beginn des Jahres in Rammersweier durfte die Sen-Truppe nur noch Punkte einfahren. Dagegen hält die Talfahrt des ZFV weiter an. Durch die Heimniederlage mussten die Hermänner wieder einen Rang hergeben. Samuel Brucker traf schon nach sieben Minuten zur Gästeführung, die Beck kurz vor dem Seitenwechsel wettmachte. Doch bereits im Gegenzug erzielte Deger das 1:2. Alles Anrennen in Halbzeit zwei war vergebens.

Tore: 0:1 Brucker (7.), 1:1 Beck (43.), 1:2 Deger (44.).