Bezirksliga kompakt: FC Ettenheim-Altdorf macht Druck auf die Spitze

Der FC Ettenheim-Altdorf hatte zum Nikolaus mit dem SV Steinach einfaches Spiel. Ein 5:0 stand schließlich in der Bilanz. Gruselig war das Wochenende für den FV Sulz.
SV Oberschopfheim - SV Haslach 0:3 (0:2). Nach drei weniger erfolgreichen Auftritten des SVH kam das Team beim Gastspiel in Oberschopfheim mit einem – auch in der Höhe verdienten – 3:0-Erfolg wieder in die Spur. Simon Lehmann brachte die Leukel-Elf gleich mit dem ersten vielversprechenden Angriff in Führung. Dann folgen zwar zwei oder auch drei gute Ausgleichsmöglichkeiten für Oberschopfheim, die alle vergeben wurden. Schon nach gut einer halben Stunde legte Giulio Tamburello nach und in der Folge bestimmten die Gäste durchgängig das Geschehen. Zudem geriet die Truppe um Edi Jung nach der Ampelkarte für Tufan Tasan auch noch in Unterzahl und die Chance, vielleicht doch noch einen Zähler zu holen, schwand auf ein Minimum. Louis Hättich machte zu später Stunde durch den dritten Treffer den verdienten Auswärtssieg perfekt.
Tore: 0:1 Lehmann (5.), 0:2 Tamburello (36.), 0:3 Hättich (88.).