Bezirksliga kompakt: FC Ettenheim-Altdorf macht Druck auf die Spitze

SV Oberschopfheim - SV Haslach 0:3 (0:2). Nach drei weniger erfolgreichen Auftritten des SVH kam das Team beim Gastspiel in Oberschopfheim mit einem – auch in der Höhe verdienten – 3:0-Erfolg wieder in die Spur. Simon Lehmann brachte die Leukel-Elf gleich mit dem ersten vielversprechenden Angriff in Führung. Dann folgen zwar zwei oder auch drei gute Ausgleichsmöglichkeiten für Oberschopfheim, die alle vergeben wurden. Schon nach gut einer halben Stunde legte Giulio Tamburello nach und in der Folge bestimmten die Gäste durchgängig das Geschehen. Zudem geriet die Truppe um Edi Jung nach der Ampelkarte für Tufan Tasan auch noch in Unterzahl und die Chance, vielleicht doch noch einen Zähler zu holen, schwand auf ein Minimum. Louis Hättich machte zu später Stunde durch den dritten Treffer den verdienten Auswärtssieg perfekt.

Tore: 0:1 Lehmann (5.), 0:2 Tamburello (36.), 0:3 Hättich (88.).

FC Ettenheim-Altdorf - SV Steinach 5:0 (1:0). Nichts zu erben gab es für die Kinzigtäler am Samstagnachmittag in Ettenheim. Der gastgebenden Elf gehörten die ersten gut zwanzig Minuten. Dann kamen die Gäste etwas besser zurecht, aber genau in dieser Phase kam die FC-Führung durch Jens Enderle dazwischen. Anschließend hatten die Rohanstädter Glück, dass der Unparteiische nach Foul an der Strafraumgrenze keinen Straf- sondern nur einen Freistoß gab. Nach einer Stunde erhöhte Ettenheims Torjäger Michael Schwanz auf 2:0 und nach dem 3:0 durch Maximilian Junele war jedem klar, dass sich die Rot-Weißen nach der jüngsten Heimniederlage gegen Zell erfolgreich zurückmelden und mit einem glatten Erfolg in die wohlverdiente Pause gehen würden. Michael Schwanz und Maxi Junele machten ihre Doppelpacks noch perfekt.

Tore: 1:0 Enderle (27.), 2:0 Schwanz (54.), 3:0 Junele (72.), 4:0 Schwanz (76.), 5:0 Junele (84.).

FV Unterharmersbach - SC Offenburg 1:1 (1:1). Der SC Offenburg spielte sich im letzten Spiel vor der Winterpause, bedingt auch durch den Spielausfall des Tabellenführers Zeller FV, mit einem 1:1-Unentschieden in Unterharmersbach an die Spitze der Liga. Für die Meister-Truppe ist ein Punkt allerdings etwas zu wenig, denn gegen das Kellerkind hatte man sich mehr erhofft. Es begann gut für die Gäste. Schon nach zwei Minuten lochte Waldemar Kraus zum 0:1 ein. Doch die Freude war von kurzer Dauer, denn der FVU gab in Kürze durch Tschiggfrei die richtige Antwort. Im weiteren Verlauf sahen die Zuschauer durchweg leichte Vorteile für die Gäste, doch mit großem Kampf und Einsatz wehrten sich die Kinzigtäler recht bravourös. So hielt der Außenseiter den Kasten von Torhüter Dirk Haase, der sogar einen Strafstoß hielt, bis zum Schluss vor weiteren Schaden bewahrt.

Tore: 0:1 Kraus (2.), 1:1 Tschiggfrei (9.).

SV Mühlenbach - VfR Elgersweier 4:1 (2:1). Wichtig, auch für die Moral der Eisenmann-Truppe, war der glatte Heimsieg gegen den VfR aus Elgersweier. Mit einer Niederlage hätte der VfR den SVM in der Tabelle überholt. Mühlenbach begann ganz stark. Nach bereits 180 Sekunden brachte Orthey die Grünen in Front und acht Minuten später folgte durch Grießbaum Treffer Nummer zwei. Doch dann wurde Elgersweier stärker und wurde auch mit dem Anschlusstreffer belohnt. In dieser Phase rettete sich der SV Mühlenbach in die Pause. In Durchgang zwei lief es dann wieder für die Hausherren. Mit zwei Toren innerhalb von fünf Minuten sorgten die Kinzigtäler bald für klare Verhältnisse. Der verdiente Heimsieg ist vielleicht um einen Treffer zu hoch ausgefallen.

Tore: 1:0 Orthey (3.), 2:0 Grießbaum (11.), 2:1 Vogelwiesche (35.), 3:1 Brucker (66.), 3:1 Vollmer (72.).

FV Rammersweier - TuS Oppenau 2:1 (0:0). Umberto Vulcanos Mannen beendeten im eigenen Wohnzimmer das letzte Pflichtspiel des Jahres 2025 mit einem knappen Sieg und gehen als Tabellensechster ins neue Jahr. In Halbzeit eins neutralisierten sich die Mannschaften gegenseitig. Beide Team kamen zu guten Aktionen, die aber allesamt im Sand verliefen. Interessanter war dann Halbzeit zwei. TuS-Spieler Moritz Vogt nutzte eine Unaufmerksamkeit im Anschluss an eine Ecke zur Gästeführung. Das stachelte dann den Gastgeber an, der jetzt mit Erfolg nachhaltiger ansetzte. Anas Atakora glich mit seinem zehnten Saisontreffer schon zehn Minuten später aus. Den jetzt folgenden Endspurt entschieden die Hausherren durch einen späten Treffer von Kevin Kopf knapp für sich.

Tore: 0:1 Vogt (51.), 1:1 Atakora (62.), 2:1 Kopf (86.).

SV Rust - FV Sulz 7:1 (4:0). Der SV Rust gewann am Rande des Europa-Parks das letzte Heimspiel des Jahres gegen die Gelb-Schwarzen aus Sulz nicht nur in überragender Manier. Man geizte auch nicht mit Toren. Für den FV Sulz begann das Desaster schon recht früh. Es dauerte nur fünf Minuten bis zur Führung durch Sobzcyk. Draghici und Rupps legten gleich doppelt nach und Santino Größer sorgte für den 4:0-Pausenstand. Auch nach der Halbzeitpause änderte sich nichts am Spielgeschehen. Rust war immer einen Schritt voraus und erhöhte durch den zweiten Sobzcyk-Treffer auf 5:0. Dann folgte ein, wenn auch nur kurzes, Lebenszeichen der Gäste durch das Ehrentor von Felix Studer. Denn Schlusspunkt setzten dann Santino Größer und der nach 75 Minuten für Rupps eingewechselte Emanuel Aziz.

Tore: 1:0 Sobczyk (5.), 2:0 Draghici (11.), 3:0 Rupps (17.), 4:0 S. Größer (45.), 5:0 Sobczyk (63.), 5:1 Studer (67.), 6:1 S. Größer (85.), 7:1 Aziz (88.).

Die Bezirksliga ist damit in die Winterpause gestartet. Der nächste Spieltag geht erst Ende Februar über die Bühne. Durch Spielausfälle haben einige Teams der Liga noch eine Partie weniger auf dem Konto. Der Zeller FV, der SV Fautenbach, der SV Diersheim, der FV Dinglingen und der FSV Seelbach können also noch darauf hoffen, drei Zähler gutzumachen.