Bezirksliga in der Zusammenfassung: Nullnummer bringt FSV Seelbach über den Strich

SV Mühlenbach - Zeller FV 1:5 (0:2). Derzeit ist der Zeller FV nicht zu stoppen. Der Spitzenreiter erwies sich gegen einen schlecht postierten SVM auch ohne Spielertrainer und Torjäger Fabian Hermann als zu stark. Die Gäste ließen von Beginn an Ball und Gegner laufen und führten durch Tore von Samuel Wemmer und Hadi Mohammadi zur Pause schon verdient mit 2:0. Der SV Mühlenbach kam auch nach dem Seitenwechsel zumeist einen Schritt zu spät. Die Herrmann-Truppe war weiterhin sehr konsequent und legte innerhalb von gut zehn Minuten gleich drei Mal nach. Damit war die Messe gelesen.

Tore: 0:1 Wemmer (17.), 0:2 Mohhamadi (25.), 0:3 Beck (47.), 0:4 Wemmer (50.), 0:5 Gallus (59./FE), 1:5 Becherer (67.).

SC Offenburg - TuS Oppenau 3:2 (1:0). Der SC Offenburg bleibt weiter in Reichweite des Tabellenführers Zell. Am Samstagnachmittag besiegte die Meister-Truppe den TuS Oppenau verdient mit 3:2. Zwischen der frühen Führung und dem 2:0 war der TuS ebenbürtig. Nach dem ersten Geschenk der Gäste zum 1:0 fehlte Oppenau zum Kontern die Durchschlagskraft. Dann folgte nach dem zweiten individuellen Patzer der Fischer-Truppe das 2:0. Tobias Keller gelang nochmals der Anschluss, der zu spät kam.

Tore: 1:0 Ibishi (9.), 2:0 Keski (72./FE), 2:1 Keller (78.), 3:1 Ibishi (81./FE), 3:2 Keller (90.+4).

FV Unterharmersbach - FC Ettenheim-Altdorf 0:2 (0:0). Auch der FC Ettenheim-Altdorf blieb in der Spur. Man trat mit der Erwartung einer schweren Aufgabe die Fahrt ins Kinzigtal an und wurde dabei nicht überrascht. Der FVU zeigte, dass er mit aller Macht den Abstieg verhindern möchte. Der Außenseiter verkaufte sich gegen die Rohanstädter sehr gut. Den Zuschauern wurde es nicht langweilig, denn viel Spannung war geboten. Die Ettenheimer Enderle und Junele waren schließlich die Spielverderber für den FVU.

Tore: 0:1 Enderle (87.), 0:2 Junele (90.+1).

SV Rust - SV Haslach 5:2 (2:0). Wie erwartet setzte sich der SV Rust im eigenen Hause gegen den SV aus Haslach durch. Erstaunen muss die Klarheit des Heimsieges. Die Größer-Truppe begann gut, eröffnete mit viel Druck und wollte gleich zum Anfang zeigen, dass man Herr im eigenen Hause sein wollte. Bastian Bodnik und der torgefährliche Santino Größer waren die Garanten für den glatten Sieg der Blauen. Haslach war zwar bemüht und versuchte zu kontern, doch auch in der Abwehr stand der SVR sehr kompakt. Das 2:0 für den Favoriten war zur Pause hochverdient. Das Geschehen änderte sich auch nicht nach dem Seitenwechsel. Nach Schmieders Anschlusstreffer erhöhte Santino Größer auf 4:1 und die Fronten waren geklärt.

Tore: 1:0 Bodnik (19.), 2:0 S. Größer (40.), 2:1 Schmieder (55.), 3:1 S. Größer (58.), 4:1 S. Grösser (60.), 5:1 Bodnik (63.), 5:2 Saki (75./ET).

FV Rammersweier - FV Dinglingen 4:1 (3:0). Obwohl der FV Dinglingen einige sehr gute Möglichkeiten hatte, waren in Rammersweier keine Lorbeeren zu ernten. Die Mannen um Umberto Vulcano erwiesen sich im eigenen Wohnzimmer als sehr effektiv und nutzten ihre Chancen konsequent aus. Nach knapp einer halben Stunde eröffnete Manuel Mateus das Toreschießen mit der Führung für seine Farben und zwischen Kevin Kopfs 2:0 lagen nur ganze vier Minuten. Anas Atakora mit seinem ersten von später zwei Treffern sorgte für den Halbzeitstand. Ein Eigentor von Max Meier ließ Dinglingen wieder hoffen. Doch in der Schlussminute sattelte Atakora seinen Doppelpack und beendete damit alle Hoffnungen den FVD.

Tore: 1:0 Mateus (26.), 2:0 Kopf (30.), 3:0 Atakora (40.), 3:1 Meier (71./ET), 4:1 Atakora (90.).

SV Oberschopfheim – SV Steinach 1:3 (1:1). Drei wertvolle Punkte gab es für den SV Steinach und keine für den immer tiefer abstürzenden SV aus Oberschopfheim. Unterm Strich ist der Auswärtssieg sicher nicht gänzlich unverdient. Auch wenn die gastgebenden Gelb-Schwarzen durch Müller schon früh vorlegten, lief es in der Folge nicht unbedingt nach dem Geschmack der Jung-Mannen. Nur zwei Minuten nach der Führung glich Schwendemann schon aus und alles war wieder offen. Bis zur Pause gab es Feldvorteile für den SVO, die aber keine Tore brachten. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste mit zunehmender Spieldauer besser. Dennoch dauerte es bis in die Schlussminuten, ehe die Kinzigtäler durch einen Doppelschlag von Robin Schmidt den Platz als Sieger verlassen durften.

Tore: 1:0 Müller (8.), 1:1 Schwendemann (10.), 1:2 Schmidt (85.), 1:3 Schmidt (89.).

SV Diersheim - SV Fautenbach 0:1 (0:1). Ein Treffer durch Jonas Vath, der damit sein Torekonto auf 16 Tore erhöhte und weiter Platz drei in der Scorerliste einnimmt, entschied das Spiel. Routiniert wie er ist, lief er in eine Rückgabe hinein und sorgte so für das spielentscheidende Tor. Bis zur Pause musste sich der SV Diersheim dann sammeln, um nach der Rückkehr wieder voll anzugreifen. Die zweiten 45 Minuten gehörten zum Großteil dem gastgebenden Aufsteiger, der voll auf Angriff spielte und sich keine Niederlage leisten wollte. Doch Abschlusspech und eine gute Torhüterleistung verhinderten den durchaus möglichen wie verdienten Ausgleich. Im zweiten Abschnitt hatte der SVD alles Griff, nur das 1:1 wollte nicht fallen. Die SVF-Defensive hielt stand.

Tore: 0:1 Vath (30.).

FV Sulz - FSV Seelbach 0:0. Keinen Sieger gab es im Kellerderby an der Stellfalle in Sulz. Den gastgebenden Gelb-Schwarzen sowie den Blauen aus Seelbach hilft dieses torlose Remis so gut wie nichts. Beide verharren weiter im Abstiegskampf, allerdings schob sich Seelbach über den Strich. Das Ergebnis entspricht den Leistungen beider Mannschaften. Hätte es einen Gewinner gegeben, wäre der als glücklicher Sieger in die Analen eingegangen. Beide Mannschaften waren um einen Treffer bemüht, doch die Begegnung war durchgängig sehr chancenarm. Man gewann den Eindruck, dass keiner dieses Schicksalsspiel verlieren wollte. Zuviel wurde in der Offensive nicht probiert. Beide Konkurrenten agierten mit angezogener Handbremse und gingen nicht zu viel Risiko. Es war eine gerechte Punkteteilung im Kellerduell.