Bezirksliga in der Zusammenfassung: Nullnummer bringt FSV Seelbach über den Strich

Die Tal-Kicker haben beim FV Sulz eine zähe Vorstellung geboten. Da die Defensive jedoch keinen Treffer zuließ, gab es an der Stellfalle immerhin einen Punkt.
SV Mühlenbach - Zeller FV 1:5 (0:2). Derzeit ist der Zeller FV nicht zu stoppen. Der Spitzenreiter erwies sich gegen einen schlecht postierten SVM auch ohne Spielertrainer und Torjäger Fabian Hermann als zu stark. Die Gäste ließen von Beginn an Ball und Gegner laufen und führten durch Tore von Samuel Wemmer und Hadi Mohammadi zur Pause schon verdient mit 2:0. Der SV Mühlenbach kam auch nach dem Seitenwechsel zumeist einen Schritt zu spät. Die Herrmann-Truppe war weiterhin sehr konsequent und legte innerhalb von gut zehn Minuten gleich drei Mal nach. Damit war die Messe gelesen.
Tore: 0:1 Wemmer (17.), 0:2 Mohhamadi (25.), 0:3 Beck (47.), 0:4 Wemmer (50.), 0:5 Gallus (59./FE), 1:5 Becherer (67.).