Bezirksliga in der Zusammenfassung: FV Sulz bleibt weiter tief in der Gefahrenzone

Im Abstiegskampf profitieren die Kicker von der Stellfalle derzeit eher von der Schwäche der Konkurrenz als von der eigenen Stärke. Gegen Haslach wurde verloren.
SC Offenburg - VfR Elgersweier 2:1 (0:1). Der SC Offenburg bleibt weiter gut im Geschäft. Am Samstagnachmittag gewann die Meister-Truppe das Derby im eigenen Wohnzimmer gegen den sich erneut gut verkaufenden VfR aus Elgersweier aufgrund einer Leistungssteigerung nach dem Pausentee nicht unverdient mit 2:1. Die ersten 45 Minuten gehörten dem Gast. Die frühe Führung durch Paul Heine war Beleg dafür. Der SCO kam dann besser zurück und drehte nach gut einer Stunde durch einen Doppelschlag von Vujevic und Yll Ibishi das Ergebnis.
Tore: 0:1 Heine (11.), 1:1 Vujevic (62,), 2:1 Ibsihi (64.).