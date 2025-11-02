Bezirksliga in der Zusammenfassung: FV Sulz bleibt weiter tief in der Gefahrenzone

SC Offenburg - VfR Elgersweier 2:1 (0:1). Der SC Offenburg bleibt weiter gut im Geschäft. Am Samstagnachmittag gewann die Meister-Truppe das Derby im eigenen Wohnzimmer gegen den sich erneut gut verkaufenden VfR aus Elgersweier aufgrund einer Leistungssteigerung nach dem Pausentee nicht unverdient mit 2:1. Die ersten 45 Minuten gehörten dem Gast. Die frühe Führung durch Paul Heine war Beleg dafür. Der SCO kam dann besser zurück und drehte nach gut einer Stunde durch einen Doppelschlag von Vujevic und Yll Ibishi das Ergebnis.

Tore: 0:1 Heine (11.), 1:1 Vujevic (62,), 2:1 Ibsihi (64.).

FV Unterharmersbach - SV Diersheim 1:3 (0:1). Der Tabellenletzte aus Unterharmersbach hatte im eigenen Hause nicht das Glück des Tüchtigen und musste sich mit der Verliererrolle abfinden. Der Unparteiische traf viele Entscheidungen gegen den FVU, doch die Niederlage alleine darauf abzuschieben, wäre zu einfach. Die Gäste aus Diersheim hatten einen Auftakt nach Maß. Nach fünf Zeigerumdrehungen zappelte das runde Leder erstmals im Netz des FVU. Danach gab es sehr lange eine Partie auf Augenhöhe. Rasant war dann die Nachspielzeit. Zunächst erhöhte der Gast auf 0:2, dann antworteten die Kinzigtäler mit dem Anschlusstreffer. Dann legte Diersheim noch einmal nach.

Tore: 0:1 Schröter (5.), 0:2 Schulz (90.+4), 1:2 Schwarz (90.+5), 1:3 Wagner (90.+8).

SV Rust - FV Dinglingen 2:2 (2:1). Weil der SV Rust daheim gegen den sehr stark aufspielenden FV aus Dinglingen nicht über eine 2:2-Punkteteilung hinauskam, verloren die Blauen den dritten Tabellenrang an den FC Ettenheim-Altdorf. In einer rassigen Partie brachte Wagner die Gäste schon früh in Front. Nur drei Minuten später glich Sobczyk schon aus. Nando Schoner stellte danach seine Torgefährlichkeit mit dem 2:1 unter Beweis. Jetzt war Rust dem dritten Treffer mehrmals nahe, schaffte es aber nicht, noch mehr vorzulegen. Mehr Glück hatte der FVD, dem durch Bulgakov der Ausgleich gelang.

Tore: 0:1 Wagner (12.), 1:1 Sobczyk (15.), 2:1 Schoner (27.), 2:2 Bulgakov (52.).

FV Rammersweier - Zeller FV 2:3 (1:0). Der Zeller FV fuhr den achten Sieg ein und bleibt damit weiterhin die Nummer eins der Bezirksliga. Dabei begann die Partie mit der Führung des FV, denn Johannes Beck unterlief nach gut einer halben Stunde ein Eigentor. Doch nach dem Seitenwechsel kam die Antwort des ZFV durch Spielertrainer Fabian Herrmann. Innerhalb von 120 Sekunden war der Torjäger zweimal zur Stelle und drehte das Resultat. Was Rammersweier aber nicht aus der Bahn warf. Huckel wusste knapp zehn Minuten später mit dem Ausgleich die richtige Antwort. Doch auch das reichte nicht zu einem Punkt.

Tore: 1:0 Beck (38./ET), 1:1 Herrmann (59.), 1:2 Herrmann (61.), 2:2 Huckel (69.), 2:3 Herrmann (74.).

SV Oberschopfheim - SV Fautenbach 0:2 (0:1). Der SV Fautenbach beherrschte beim Gastspiel in Oberschopfheim mit einer ausgezeichneten Vorstellung die gastgebenden Gelb-Schwarzen und ließ, auch wenn der zweite Treffer erst in der Nachspielzeit fiel, nie Zweifel über den Sieger dieser Begegnung aufkommen. SV-Torjäger Jonas Vath sorgte nach zwanzig Spielminuten für die hochverdiente Gästeführung. Auch im weiteren Verlauf hatte die Schweiger-Elf genügend Chancen, um schon früh für die Entscheidung zu sorgen. Pech im Abschluss verhinderte das immer in der Luft liegende 2:0.

Tore: 0:1 Vath (20.), 0:2 Nedziri (90.+2).

SV Mühlenbach - FC Ettenheim-Altdorf 0:1 (0:1). Die Ey-Schützlinge zeigen auch beim Gastspiel in Mühlenbach, wie gut man derzeit drauf ist. Auch wenn am Ende nur ein knappes 1:0 heraussprang, war die Vorstellung bewundernswert. Der gastgebende SV enttäuschte allerdings nicht. Halbzeit eins war eine recht ausgeglichene Begegnung und ging mit leichten Vorteilen an die Hausherren. Im zweiten Durchgang lagen die etwas besseren Möglichkeiten bei den Gästen. Das alles entscheidende Tor fiel aber bereits nach einer halben Stunde, als Maximilian Junele nach einem Fehler der Hausherren ins Schwarze traf.

Tor: 0:1 Junele (27.).

FSV Seelbach - TuS Oppenau 2:4 (1:2). Die Schuttertäler sehen schweren Zeiten entgegen. Auch am Sonntag ging die Truppe von Christoph Lawicki leer aus. Man musste die drei Punkte an den sehr gut aufspielenden TuS aus Oppenau abgeben und bleibt weiterhin im Tabellenkeller stecken. Die Mannen von Jochen Fischer kamen schneller in die Gänge. Tobias Keller fand in der Anfangsphase gleichzweimal die Lücke im Seelbacher Abwehrverbund. Hoffnung keimte dann in der 45. Spielminute auf, als Gästespieler Markus Feger ein Eigentor unterlief. Doch dieses Missgeschick bügelte Heiberger schon kurz nach dem Seitenwechsel mit dem 3:1 aus und als wieder nur kurze Zeit später Rico Maier für das 4:1 sorgte, waren die Fronten geklärt.

Tore: 0:1 Keller (8.), 0:2 Keller (29.), 1:2 Feger (45./ET), 1:3 Heiberger (55.), 1:4 Maier (63.), 2:4 Camara (86.).

FV Sulz - SV Haslach 0:3 (0:2). Die Sen-Truppe, die an der Sulzer Stellfalle gegen den SV Haslach den Kürzeren zog, kommt in eine bedrohliche Lage. Die Gäste agierten von der ersten Spielminute an sehr konzentriert und suchten den schnellsten Weg in Richtung Tor. Bereits nach zehn Minuten hatte Silzer schon die erste Öffnung gefunden und brachte die Leukel-Elf früh auf den richtigen Weg. Lehmann sorgte mit seinem Treffer nach einer halben Stunde für das Pausenergebnis. In puncto Kampf und Einsatz kann man den Schützlingen von Ümit Sen nichts vorwerfen, doch es blieb beim Bemühen. Große Möglichkeiten waren selten und Verletzungspech war ein weiterer Faktor dafür, dass der FVS nie richtig in die Gänge kam. Die Stellfallen-Kicker verbleiben auf Rang 14 nur knapp vor der Abstiegszone.

Tore: 0:1 Silzer (10.), 0:2 Lehmann (35.), 0:3 Bächle (48.).