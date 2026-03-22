Bezirksliga in der Übersicht: Rohanstädter setzen Rust mehr unter Druck

FV Rammersweier - SV Rust 1:2 (0:0). Einen Dämpfer erhielt die GrößerTruppe in Rammersweier, die nach zuletzt starken Leistungen auf dem Weg an die Spitze sind. Die Besucher sahen eine ausgeglichene erste Hälfte. Chancen für Tore gab es auf beiden Seiten gleich einige, doch noch fehlte die Treffsicherheit. Das sollte sich nach dem Seitenwechsel ändern. Nach fünf Minuten durfte zum ersten Male gejubelt werden. Der Favorit aus Rust ging durch Neuzugang Keven Feger in Führung. Doch das gefiel dem gastgebenden FVR überhaupt nicht. Es dauerte eine Viertelstunde, bis die verstärkten Bemühungen der Vulcano-Männer Erfolg zeigten. Matchwinner Max Meier traf doppelt.

Tore: 0:1 Feger (50.), 1:1 Meier (66.), 2:1 Meier (81.).

SV Steinach - FV Dinglingen 1:2 (0:1). Auch gegen den FV Dinglingen reichten die Bemühungen des SV Steinach nicht, um sich mit einem Sieg wieder zurückzumelden. Derzeit läuft bei der Allaier-Truppe ziemlich viel schief. Die Kicker hatten sich gerade mal so richtig versammelt, da klingelte es schon im Tor. Erlind Hoti traf mit seiner ersten Möglichkeit zum 0:1 und das Konzept von Steinach, so lange wie möglich die Null zu halten, war durchkreuzt. Ein weiteres frühes Tor durch Bechthold brachte die Schwarz-Weißen aus der Lahrer Innenstadt noch klarer nach vorne. Doch so ganz kampflos ergaben sich die Kinzigtäler dann doch nicht. Maximilian Faltin war es vorbehalten, noch für den Ehrentreffer zu sorgen.

Tore: 0:1 Hoti (4.), 0:2 Bechthold (58.), 1:2 Faltin (67.).

Zeller FV - VfR Elgersweier 4:1 (3:1). Die Gelb-Schwarzen aus Zell durften wieder jubeln. Gegen den Überflieger nach der Winterpause, den VfR Elgersweier, erzielten die Herrmänner einen verdienten 4:1-Heimerfolg. Nach einer halben Stunden sorgte Gallus für die Führung, die aber nur vier Minuten Bestand hatte, denn Busam glich per Strafstoß aus. Aber auch die Freude der Gäste war von kurzer Dauer. Jetzt war Samuel Wemmer der Spielverderber. Und weils so schön war, dachte sich Fabian Herrmann, steuere ich halt auch meinen Beitrag bei und erhöhte auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel gingen beide Teams die Partie ruhiger an. der ZFV musste nicht und der VfR konnte nicht.

Tore: 1:0 Gallus (29.), 1:1 Busam (33./FE), 2:1 Wemmer (39.), 3:1 Herrmann (44.), 4:1 Herrmann (76.).

FV Fautenbach - SV Haslach 4:1 (1:1). In einer recht zerfahrenen ersten Halbzeit trafen zwar beide Teams einmal ins Schwarze. Die Gäste aus Haslach hatten die etwas besseren Chancen. Die Schweiger-Truppe war etwas verunsichert und fand noch nicht wie gewohnt in die Gänge. Der SVH hätte durchaus mit einer knappen Führung den Pausentee einnehmen können. Dem SV Fautenbach gelang durch Baumert schon kurz nach dem Seitenwechsel die Führung. Das war so etwas wie der Dosenöffner für die Edelwäscher. Nur zwei Minuten nach dem 2:1 für den SV sorgte Jonas Vath mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Spätestens mit dem 4:1 durch Jörger war jedem klar, dass der SV Fautenbach wieder in der Siegerliste landen würde.

Tore: 1:0 Vath (3.), 1:1 Schmieder (14.), 2:1 Baumert (52.), 3:1 Vath (55.), 4:1 Jörger (68.).

FC Ettenheim-Altdorf - TuS Oppenau 4:1 (1:1). Der TuS aus Oppenau verkaufte sich beim Gastspiel in Altdorf zumindest eine Halbzeit lang recht gut, musste aber das 1:0 durch Ettenheims Torjäger Michael Schwanz, der mit einem fulminanten Freistoß die Mannen von Florian Ey in Führung brachte, hinnehmen. Kurz vor dem Pausenpfiff war es dann Liviiu-Mihai Soaita, dem der Ausgleich gelang. Das Remis zur Pause entsprach in etwa den Spielanteilen. Als kurz nach der Pause Bastian Utz die Hausherren erneut in Führung brachte, drehte sich das Geschehen auf die Seite der Schwarz-Weißen. Utz mit seinem zweiten Treffer erhöhte nur gut zehn Minuten später auf 3:1 und damit war die Auswärtsniederlage des TuS Oppenau endgültig besiegelt.

Tore: 1:0 Schwanz (15.), 1:1 Soaita (42.), 2:1 Utz (51.), 3:1 Utz (63.), 4:1 Dold (78.).

SV Diersheim - FSV Seelbach 3:2 (0:1). Am Ende stimmte zwar das Ergebnis für den SV Diersheim, aber überzeugend war die Vorstellung des Neulings im eigenen Stadion mitnichten. Nach gut zwanzig Minuten ging der FSV Seelbach, der munter aufspielte, durch Schäfer in Führung. Dies bedeute gleichzeitig den Pausenstand. Das Schlusslicht konnte auf eine erfolgreiche Vorstellung hoffen. Doch hatte man die Rechnung ohne Luca Schröter gemacht. Denn er drehte mit seinen beiden Treffern innerhalb von nur vier Minuten das Ergebnis zugunsten seiner Mitspieler. Noch einmal kam Seelbach heran, doch Albenesius wurde schließlich zum FSV-Spielverderber.

Tore: 0:1 Schäfer (21.), 1:1 Schröter (48.), 2:1 Schröter (52.), 2:2 Schäfer (61.), 3:2 Albenesius (90.+4).

SV Mühlenbach - FV Sulz 2:3 (0:3). Eine Dämmerviertelstunde des SV aus Mühlenbach genügte den Gelb-Schwarzen aus Sulz, um sich ein zweites Mal in Folge in die Siegerliste einzutragen. Der SV war noch nicht mal richtig auf dem grünen Rasen, da zappelte das Runde schon im Eckigen. Studer sorgte für die Gästeführung und ehe man sich versah, läuteten die Glocken für Sulz zum zweiten Male. Jetzt traf Kuhnigk ins Schwarze. Aller guten Dinge sind drei, dachte sich die Truppe von Ümit Sen, und legte den Kinzigtälern durch Jens Kiesele das dritte Ei ins Nest. Griesbaum und Kempe verkürzten zwar nach Wiederbeginn, doch alles Anrennen der Eisenmänner danach war umsonst.

Tore: 0:1 Studer (7.), 0:2 Kuhnigk (11.), 0:3 Kiesele (15.), 1:3 Griesbaum (49.), 2:3 Kempe (52.).

SV Oberschopfheim - SC Offenburg 1:3 (1:1). Nach zuletzt weniger erfolgreichen Vorstellungen durfte der SC Offenburg wieder einmal jubeln. Zu Gast beim SV Oberschopfheim fuhren die Meister-Mannen durch zwei späte Tore wieder drei Punkte ein. Die erste knappe halbe Stunde gehörte dem gastgebenden SVO, der mit etwas Glück durchaus hätte vorlegen können. Was die Gäste der Jung-Truppe voraus hatte, war das Chancenplus und die Effektivität. Yill Ibishi dokumentierte seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

Tore: 1:0 Vujevic (5./ET), 1:1 Ibishi (34.), 1:2 Ibishi (90.), 1:3 Sermanoukian (90.+4).