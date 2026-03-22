Bezirksliga in der Übersicht: Rohanstädter setzen Rust mehr unter Druck

Der FC Ettenheim-Altdorf hat die Gunst der Stunde in der Bezirksliga genutzt, den TuS Oppenau klar geschlagen und gleichzeitig von der Pleite des SVR profitiert.
FV Rammersweier - SV Rust 1:2 (0:0). Einen Dämpfer erhielt die GrößerTruppe in Rammersweier, die nach zuletzt starken Leistungen auf dem Weg an die Spitze sind. Die Besucher sahen eine ausgeglichene erste Hälfte. Chancen für Tore gab es auf beiden Seiten gleich einige, doch noch fehlte die Treffsicherheit. Das sollte sich nach dem Seitenwechsel ändern. Nach fünf Minuten durfte zum ersten Male gejubelt werden. Der Favorit aus Rust ging durch Neuzugang Keven Feger in Führung. Doch das gefiel dem gastgebenden FVR überhaupt nicht. Es dauerte eine Viertelstunde, bis die verstärkten Bemühungen der Vulcano-Männer Erfolg zeigten. Matchwinner Max Meier traf doppelt.
Tore: 0:1 Feger (50.), 1:1 Meier (66.), 2:1 Meier (81.).