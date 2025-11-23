Bezirksliga in der Übersicht: Katharinenmarkt bringt für FSV Seelbach keinen Rückenwind

In Seelbach ist die Stimmung bei den Standbesuchern des größten Festes der Gemeinde ausgelassen. Doch beim FSV sieht das nach der nächsten Niederlage ganz anders aus.

SV Fautenbach - FC Ettenheim-Altdorf 1:2 (0:0). Nach vier gewonnenen Spielen ging der SV Fautenbach am Samstag leer aus. In einer im Großen und Ganzen durchweg fairen Begegnung hatten die Gäste im torlosen ersten Durchgang ein Chancenplus, schlugen daraus aber noch kein Kapital. Die Überlegenheit setzte sich nach der Pause fort. Jetzt gelang der Ey-Truppe auch die Führung, doch Raz glich umgehend aus. Danach suchten beide Teams den Türöffner zum Sieg. Den fand dann Bastian Utz im Anschluss an einen Eckball. Am Ende durften die Gäste mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und hoher Laufbereitschaft einen knappen Sieg feiern.

Tore: 0:1 Schwanz (55.), 1:1 Raz (60.), 1:2 Utz (80.).

SV Steinach - SV Mühlenbach 1:1 (1:0). Eine gerechte Punkteteilung ist aus Steinach zu vermelden. Die Zuschauer sahen ein hartumkämpftes Derby. Beide Teams waren mit jeweils einem Zähler zufrieden, denn einen Sieger hatte das Nachbarschaftsduell auch nicht verdient. Den besseren Start hatten die Hausherren, die bereits nach einer Viertelstunde durch Schwendemann vorlegten. In der Folge hatten beide Rivalen Möglichkeiten. Nach dem Pausentee kamen die Gäste dann eher in die Spur und Hendrik Kempe glich schon bald aus. Danach war es eine ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften neutralisierten sich gegenseitig.

Tore: 1:0 Schwendemann (15.), 1:1 Kempe (53.).

FSV Seelbach - SC Offenburg 1:2 (1:1). Auch im dritten Spiel unter Markus Lach blieb den Schuttertälern der gewünschte Sieg versagt. Dabei begann es für den FSV sehr vielversprechend, denn schon nach zwei Zeigerumdrehungen durfte der heimische Anhang über die Führung durch Linus Resch jubeln. Doch das war nur eine Momentaufnahme. Schon nach zehn Minuten antwortete der spielfreudige Gast aus Offenburg durch Mijo Vujevic mit dem Ausgleich. Bis zum Halbzeitpfiff schenkten sich beide Teams gegenseitig nichts. Nach dem Seitenwechsel war ein sich mehr zum Sieg aufspielender Gast zu sehen. Für den FSV war nur noch eine gute Möglichkeit zu notieren und der SC schlug in der Schlussphase durch Männle zu.

Tore: 1:0 Resch (2.), 1:1 Vujevic (12.), 1:2 Männle (87.).

FV Dinglingen - SV Oberschopfheim 1:0 (1:0). Der SV Oberschopfheim kassierte beim Gastspiel in Dinglingen eine 0:1-Niederlage und fiel durch den zehnten Misserfolg auf den letzten Tabellenplatz zurück. Dabei machten sich die gastgebenden Dinglinger das Leben selbst schwer. Was die Schwarz-Weißen schon in Halbzeit eins an guten Möglichkeiten vergaben, war schwierig zu verkraften. Im Abschluss offenbarten die Mannen um das Trainerduo Scheibel/Zerr große Schwächen. So blieb das Derby gegen die Gelb-Schwarzen sehr lange spannend. Doch am Ende hatte der FVD dann doch noch ein Bonbon in petto. Thomas Klein sorgte kurz vor Schluss für drei Punkte.

Tor: 1:0 Klein (87.).

VfR Elgersweier - FV Rammersweier 2:5 (0:3). Der VfR unterlag im Derby gegen Rammersweier überraschend glatt mit 2:5 und muss jetzt schauen, dass man sich in Zukunft besser verkauft. So wie sich die Elf in der ersten Hälfte präsentierte, darf man nicht auftreten. Nach einer Zeigerumdrehung fiel das 0:1, wenig später das 0:2 und dann das 0:3. So die Chronologie der ersten halben Stunde, in der der Gast sehr effektiv agierte. Nach dem Seitenwechsel gelang das 1:3, doch der mögliche Anschlusstreffer blieb aus. Rammersweier hatte nach dem 4:1 durch Matteus die besseren Karten. Auf das 1:5 antwortete Elgersweier nochmals, doch da war das Spiel schon durch.

Tore: 0:1 Atakora (1.), 0:2 Kopf (12.), 0:3 Özkan (31.), 1:3 Schwarz (55.), 1:4 Matteus (59.), 1:5 Kopf (66.), 2:5 Schwarz (89./FE).

TuS Oppenau - SV Rust 3:1 (2:0). Jetzt hat es den SV Rust zum zweiten Male erwischt. Beim TuS Oppenau, der vor eigenem Anhang eine sehr gute Leistung an den Tag legte, unterlag die Truppe von Luca Grösser mit 1:3 und musste damit den direkten Kontakt zu den Top vier der Liga abreißen lassen. Die Mannen um Jochen Fischer erfreuten nach der bitteren Niederlage zuletzt in Offenburg mit viel Einsatz, guter Zweikampfstärke und auch einer gewissen Effektivität. Matthias Kimmig traf nach zwölf Minuten zur Führung, die seine Mannschaftskamerad Heiberger vor der Pause auf 2:0 erhöhte. In Halbzeit zwei waren die Gäste gefährlicher, doch nach dem 3:0 war die Messe gelesen.

Tore: 1:0 Kimmig (12.), 2:0 Heiberger (32.), 3:0 Keller (88.), 3:1 S. Grösser (90.+3).

Zeller FV - SV Diersheim 2:2 (0:1). Weil sich der Zeller FV auf eigenem Grün gegen den stark aufspielenden SV aus Diersheim mit einem Punkt begnügen musste, führen jetzt gleich drei Vereine mit jeweils 33 Punkten die Liga an. Die Harfiel-Elf aus dem Hanauerland bot 45 Minuten lang eine hervorragende Vorstellung. Nach gut einer halben Stunde nutzte Luca Schröter eine der vielen Möglichkeiten zur Gästeführung. Der Spitzenreiter war dadurch etwas geschockt. Doch Samuel Wemmer glich den Patzer des ersten Abschnitts aus und alles war wieder offen. Jetzt wurde die Begegnung ausgeglichener. Wieder legte der Gast vor. Schlegel traf zum 1:2, aber nur drei Zeigerumdrehungen danach nutzte Gabriel Gallus einen Strafstoß zum Endstand.

Tore: 0:1 Schröter (31.), 1:1 Wemmer (59.), 1:2 Schlegel (72.), 2:2 Gallus (75./FE).

FV Sulz - FV Unterharmersbach 1:3 (1:1). Der FV Unterharmersbach sicherte sich im Kellerderby an der Sulzer Stellfalle drei wichtige Punkte, bleibt aber weiter Träger der Roten Laterne. Immerhin darf man sich die nach dem gestrigen Dreier nun mit dem FSV Seelbach teilen. Der Spielverlauf ist einfach erklärt. Während die Gäste ihre Möglichkeiten sehr konsequent nutzten, blieben die Hausherren im Abschluss glücklos. Obwohl die Gelb-Schwarzen schon früh für das erste, aber auch einzige Tor auf ihrer Seite sorgen und damit gut in die Partie kamen, verließen die Mannen um Trainer Ümit Sen nach Schlusspfiff mit hängenden Köpfen das eigene Spielfeld. Die Situation im Abstiegskampf ist noch nicht unbedingt besorgniserregend. Aber es wird für die Kicker aus dem größten Lahrer Stadtteil immer schwieriger, der Gefahrenzone zu entrinnen.

Tore: 1:0 Till (9.), 1:1 Schwarz (14.), 1:2 Bruder (56.), 1:3 Tschiggfrei (74.).