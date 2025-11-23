Bezirksliga in der Übersicht: Katharinenmarkt bringt für FSV Seelbach keinen Rückenwind

In Seelbach ist die Stimmung bei den Standbesuchern des größten Festes der Gemeinde ausgelassen. Doch beim FSV sieht das nach der nächsten Niederlage ganz anders aus.
SV Fautenbach - FC Ettenheim-Altdorf 1:2 (0:0). Nach vier gewonnenen Spielen ging der SV Fautenbach am Samstag leer aus. In einer im Großen und Ganzen durchweg fairen Begegnung hatten die Gäste im torlosen ersten Durchgang ein Chancenplus, schlugen daraus aber noch kein Kapital. Die Überlegenheit setzte sich nach der Pause fort. Jetzt gelang der Ey-Truppe auch die Führung, doch Raz glich umgehend aus. Danach suchten beide Teams den Türöffner zum Sieg. Den fand dann Bastian Utz im Anschluss an einen Eckball. Am Ende durften die Gäste mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und hoher Laufbereitschaft einen knappen Sieg feiern.
Tore: 0:1 Schwanz (55.), 1:1 Raz (60.), 1:2 Utz (80.).