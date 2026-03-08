Bezirksliga im Überblick: SV Oberschopfheim verschafft sich noch mehr Luft

Im Abstiegskampf sieht es für die Kicker aus dem Friesenheimer Ortsteil immer besser aus. Im wichtigen Duell gegen Seelbach setzte sich der SVO mit 2:0 durch.

Zeller FV - SV Steinach 5:0 (3:0). Mit einer starken Vorstellung ließ der Tabellenführer im eigenen Wohnzimmer beim Nachbarschaftsderby gegen Steinach nichts anbrennen und schickte den Gast mit fünf Treffern klar geschlagen auf die Heimreise. Robin Blum traf früh ins eigene Netz. Der wieder mitwirkende Gabriel Gallus erhöhte auf 2:0 und Fabian Herrmann sorgte für das 3:0. Spätestens mit dem kurz nach dem Seitenwechsel durch Buchmiller folgenden 4:0 waren die Fronten frühzeitig geklärt.

Tore: 1:0 Blum (1./ET), 2:0 Gallus (17.), 3:0 Herrmann (25.), 4:0 Buchmiller (51.), 5:0 Wemmer (80./FE).

SV Fautenbach - FV Dinglingen 3:1 (2:0). Dem 5:0-Auswärtserfolg ins Steinach folgte für die Schweigerelf am Samstag auf eigenem Grün gegen den sich gut verkaufenden FV Dinglingen ein weiterer Dreier. Fautenbach spielt weiter mit um den Aufstieg mit. Mit nur drei Zählern Rückstand auf Zell unterstrichen die Edelwäscher mit einem 3:1-Heimerfolg weiter ihre Ambitionen auf einen Spitzenplatz. In einer auf hohem Niveau stattfindenden Spiel nutzte der SV zwei in kurzen Abständen folgende Standards zur 2:0-Pausenführung. Die Gegenwehr der Schwarz-Weißen war nicht schlecht, aber vor dem Tor war man zu ungenau.

Tore: 1:0 Schmidt (25.), 2:0 Jörger (32.), 3:0 Brunner (58./FE), 3:1 Duschkin (76./FE).

SV Rust - FV Unterharmersbach 8:1 (3:0). Die Mannen um Luca Größer ließen dem FV Unterharmersbach nicht den Hauch einer Chance und spielten den Abstiegskandidaten aus dem Kinzigtal förmlich an die Wand. Der Ruster Torjäger Santino Größer eröffnete bereits nach gut zehn Minuten den Torreigen und stellte auch in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts den Pausenstand her. Nach dem Seitenwechsel ging es dann sehr schnell. Schoner, Draghici und wieder Größer machten das halbe Dutzend voll, ehe Benjamin Lehmann seitens der Gäste traf. Der gastgebende SV ließ es in der Folge etwas gemächlicher angehen.

Tore: 1:0 S. Größer (11.), 2:0 Feger (36.), 3:0 S. Größer (45.+3), 4:0 Schoner (51.), 5:0 Draghici (54.), 6:0 S. Größer (56.), 6:1 Lehmann (57.), 7:1 Feger (59.), 8:1 S. Größer (61.).

FC Ettenheim-Altdorf - VfR Elgersweier 1:2 (1:2). Der VfR aus Elgersweier sorgte in Ettenheim für die Überraschung des Spieltags. Dem abstiegsbedrohten VfR glückte in der Rohanstadt ein wertvoller Auswärtssieg. Für die Truppe um Florian Ey bedeutet das 1:2 einen kleinen Rückschlag. Seine Mannen mussten den dritten Rang an den SV Fautenbach abtreten. Obwohl Elgersweier durch ein Eigentor schon früh in Rückstand geriet, durfte sich die Elf nach neunzig Minuten über einen Dreier freuen. Dazu trugen alle Spieler bei. Sie kämpften nach dem Lapsus um jeden Zentimeter Boden und wurden dafür mit drei Punkten belohnt.

Tore: 1:0 Berg (17./ET), 1:1 Vollmer (38.), 1:2 Lothspeich (42).

SV Diersheim - SV Haslach 1:2 (1:1). Der SV Haslach bot in Diersheim eine starke Leistung und belohnte sich dafür mit drei Punkten. Doch schon nach zehn Spielminuten mussten die Leukel-Schützlinge das 0:1 durch Kaiser hinnehmen. Das warf die Hansjakobstädter mitnichten aus dem Sattel. Die Gäste gaben bereits nach zwei Minuten die Antwort. Lehmann sorgte postwendend für den Ausgleich und der gab dem SVH viel Aufwind. Der gastgebende Neuling fand an diesem Spieltag einfach nicht wie gewohnt in die Gänge. Die gute Vorstellung der Kinzigtäler wurde durch da 1:2 von Luka Schmieder belohnt.

Tore: 1:0 Kaiser (10.), 1:1 Lehmann (12.), 1:2 Schmieder (50.).

SV Mühlenbach - TuS Oppenau 2:1 (1:1). Wenn am Ende auch knapp, so geht der Heimerfolg des SV Mühlenbach durchaus in Ordnung. Das 2:1 hatte auch zur Folge, dass sich die Eisenmänner in der Tabelle vor dem TuS Oppenau einreihen durften. Nach anfänglichem Abtasten spielte sich Michael Vollmer mit dem 1:0 erstmals in die Torschützenliste. Doch die Gäste gaben sich noch keineswegs geschlagen. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang ihnen durch Vogt, der kurz vor Schluss frühzeitig duschen durfte, der Ausgleich. Die Freude der Oppenauer währte nach Wiederbeginn nicht sehr lange. Erneut war es Michael Vollmer, der für den ersten Treffer in Durchgang zwei sorgte. Danach gab es viel Mittelfeldgeplänkel.

Tore: 1:0 Vollmer (21.), 1:1 Vogt (44.), 2:1 Vollmer (47.).

SV Oberschopfheim - FSV Seelbach 2:0 (1:0). Der FSV aus Seelbach bleibt auch weiterhin am Tabellenende hängen. Die Schützlinge von Markus Lach zogen auch in Oberschopfheim den Kürzeren und werden es in der derzeitigen Verfassung schwierig haben, sich in dieser Liga zu halten. Für die gastgebenden Gelb-Schwarzen war dieser Sieg, der zweite in Folge, Gold wert, denn er bedeutet, dass sich die Mannen um Eduard Jung nun wieder ans Mittelfeld heranspielen und in den kommenden Spielen nicht mehr zu viel Druck verspüren müssen. Nach knapp einer halben Stunde brachte Hofstetter seine Farben in Führung. Nach dem Seitenwechsel ließ der SVO eher nach. Doch Holm setzte den Schlusspunkt.

Tore: 1:0 Hofstetter (27.), 2:0 Holm (81.).

FV Rammersweier - FV Sulz 3:1 (1:0). Der FV aus Sulz zeigte in Rammersweier eine gute Leistung, doch am Ende durften sich die Hausherren über den Sieg freuen. Der Sieg war doch etwas glücklich. Max Meier brachte die Hausherren nach etwas weniger als einer halben Stunde in Front. Sulz drängte nach der Pause auf den Ausgleich, geriet aber durch einen Konter von Riesinger noch höher in Rückstand. Hoffnung machte dann Gästetrainer Ümit Sen durch den Anschlusstreffer und das 2:2 lag danach mehrmals in der Luft. Doch es kam anders. In der Nachspielzeit erhöhte der FVR noch auf 3:1.

Tore: 1:0 Max Meier (26.), 2:0 Riesiniger (69.), 2:1 Sen (76.), 3:1 Rösler (90.+5).