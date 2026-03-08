Bezirksliga im Überblick: SV Oberschopfheim verschafft sich noch mehr Luft

Im Abstiegskampf sieht es für die Kicker aus dem Friesenheimer Ortsteil immer besser aus. Im wichtigen Duell gegen Seelbach setzte sich der SVO mit 2:0 durch.
Zeller FV - SV Steinach 5:0 (3:0). Mit einer starken Vorstellung ließ der Tabellenführer im eigenen Wohnzimmer beim Nachbarschaftsderby gegen Steinach nichts anbrennen und schickte den Gast mit fünf Treffern klar geschlagen auf die Heimreise. Robin Blum traf früh ins eigene Netz. Der wieder mitwirkende Gabriel Gallus erhöhte auf 2:0 und Fabian Herrmann sorgte für das 3:0. Spätestens mit dem kurz nach dem Seitenwechsel durch Buchmiller folgenden 4:0 waren die Fronten frühzeitig geklärt.
Tore: 1:0 Blum (1./ET), 2:0 Gallus (17.), 3:0 Herrmann (25.), 4:0 Buchmiller (51.), 5:0 Wemmer (80./FE).