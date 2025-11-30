Bezirksliga im Überblick: SV Oberschopfheim spielt sich über den Strich

Die Kicker aus dem Friesenheimer Ortsteil haben im Abstiegskampf der Bezirksliga ein Zeichen gesetzt. Gegen Elgersweier gab es ein überraschendes 3:0.
SV Oberschopfheim - VfR Elgersweier 3:0 (2:0). Das Ergebnis deutet auf eine klare Angelegenheit, doch das war es mitnichten. Der SVO meldete sich nach sechs Niederlagen wieder zurück. Edi Jung früh und Schwend mit dem Halbzeitpfiff trafen zur Pausenführung. Die Gäste waren bis dahin, wie auch später, allerdings keinesfalls schlechter. Nach dem Seitenwechsel verweigerte der Unparteiische dem VfR gleich zwei Handelfmeter. Mit dem dadurch möglichen Anschluss hätte die ausgeglichene Partie sicher einen anderen Verlauf nehmen können. Doch nach einem weiteren Treffer ging Elgersweier leer aus.
Tore: 1:0 Jung (5.), 2:0 Schwend (45.+1), 3:0 Holm (78.).