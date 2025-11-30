Bezirksliga im Überblick: SV Oberschopfheim spielt sich über den Strich

SV Oberschopfheim - VfR Elgersweier 3:0 (2:0). Das Ergebnis deutet auf eine klare Angelegenheit, doch das war es mitnichten. Der SVO meldete sich nach sechs Niederlagen wieder zurück. Edi Jung früh und Schwend mit dem Halbzeitpfiff trafen zur Pausenführung. Die Gäste waren bis dahin, wie auch später, allerdings keinesfalls schlechter. Nach dem Seitenwechsel verweigerte der Unparteiische dem VfR gleich zwei Handelfmeter. Mit dem dadurch möglichen Anschluss hätte die ausgeglichene Partie sicher einen anderen Verlauf nehmen können. Doch nach einem weiteren Treffer ging Elgersweier leer aus.

Tore: 1:0 Jung (5.), 2:0 Schwend (45.+1), 3:0 Holm (78.).

FV Rammersweier - SV Haslach 5:4 (3:2). Kevin Reis brachte den Gast früh in Front und musste dann verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Prompt fiel der Ausgleich. Rammersweier legte anschließend doppelt vor, doch Jonathan Benz konterte noch vor dem Pausenpfiff. Dann musste Tamburello das Spielfeld verlassen und wieder schlug Rammersweier zu. Die Leukel-Elf blieb jedoch am Ball und schaffte durch Kalt nicht nur den Anschluss, sondern durch Hättich auch den Ausgleich. Mit diesem Ergebnis hätten dann sicher beide Mannschaften gut leben können. In der Nachspielzeit bescherte ein sehr fragwürdiger Freistoß Rammersweier den Sieg.

Tore: 0:1 Reis (3), 1:1 Anzaldi (29.), 2:1 Atakora (35.), 3:1 Anzaldi (42.), 3:2 Benz (45.+3), 4:2 Atakora (47.), 4:3 Kalt (54.), 4:4 Hättich (78.), 5:4 Anzaldi (90.+2).

FV Unterharmersbach - SV Fautenbach 1:2 (0:0). In Summe geht der knappe Sieg der Schweiger-Truppe in Ordnung. Auf dem kleinen Kunstrasen in Unterharmersbach tat sich der Favorit aus Fautenbach zwar lange Zeit schwer, das spielerische Übergewicht machte sich dann aber nach gut einer Stunde durch die Führung von Felix Ehrmann bemerkbar. Dass der FVU keinesfalls enttäuschte, attestierte auch Gästetrainer Chris Schweiger. In Sachen Kampfbereitschaft bot die Alender-Truppe alles, was sie zu bieten hatte. Dass dies am Schluss nicht ganz zu einem Punkt reichte, war den Gäste geschuldet.

Tore: 0:1 Ehrmann (67.), 0:2 Jörger (71.), 1:2 Riehle (85.).

SV Rust - FSV Seelbach 7:1 (1:1). Der SV Rust bügelte im heimischen Stadion am Rande des Europa-Parks die jüngste Enttäuschung nahtlos aus. Mit dem FSV aus Seelbach empfing man ein Kellerkind, das nach sieben Gegentreffern mit hängenden Köpfen das Ruster Sportgelände verließ. Vollkommen überraschend setzten die Schuttertäler den ersten Höhepunkt. Simon Schwendemann gelang der erste Treffer. Matteo Größer glich noch vor dem Seitenwechsel aus. Erst in der zweiten Halbzeit wurden die Blauen dann effektiver. Jetzt wurden die Gäste vom SV förmlich überrannt.

Tore: 0:1 Schwendemann (19.), 1:1 M. Größer (40.), 2:1 S. Größer (48.), 3:1 S. Größer (60.), 4:1 Bodogae (83.), 5:1 S. Größer (66.), 6:1 S. Größer (80.), 7:1 Bodnik (90.).

SV Mühlenbach - FV Dinglingen 1:2 (1:1). Der FV Dinglingen spielte sich auch im letzten Vorrundenspiel in die Siegerliste. Zu Gast beim SV in Mühlenbach traf man auf einen Gegner, der in einem Kampfspiel nach neunzig Minuten knapp den Kürzeren zog. In Halbzeit eins hatten die Schwarz-Weißen Vorteile. Calvin Bechthold brachte den FVD nach knapp zwanzig Minuten auch auf die Siegerstraße. Dass der SV aber keine Gastgeschenke verteilten wollte, unterstrich kurz vor dem Pausenpfiff Hendrik Kempe mit dem Ausgleichstreffer. Nach 75 Minuten war es bitter für die Hausherren, dass ein Aufsetzer aus 25 Metern von Martin Klein den Torhüter überraschte.

Tore: 0:1 Bechthold (18.), 1:1 Kempe (40.), 1:2 Klein (74.).

SV Diersheim - SV Steinach 2:1 (0:1). Mit einem knappen Heimsieg bleibt der gute Neuling aus Diersheim weiter die Überraschung der Liga. Weil man den Erfolg erst in den letzten Spielminuten sicherte, scheint der Sieg eher glücklich. Doch verdient war er allemal. Was die Mannen von Robert Hartfiel an Chancen vergaben, reicht normalerweise für zwei Siege. Nach einer Viertelstunde wurde der Gastgeber durch Julian Neumaier mit dem 0:1 überrascht. Dann man fing sich sehr schnell wieder, aber die besten Chancen wurden teilweise kläglich ausgelassen. Die Kinzigtäler verstärkten danach natürlich die Defensive und warteten auf Konter. In der Schlussphase schlugen die Hausherren durch Luca Schröter doppelt zu.

Tore: 0:1 Neumaier (16.), 1:1 Schröter (87.), 2:1 Schröter (90.+3).

FC Ettenheim-Altdorf - Zeller FV 1:3 (1:1). Die Rohanstädter unterlagen auf eigenem Platz im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer Zell mit 1:3. In den ersten 45 Minuten hätten die Schützlinge von Florian Ey nach dem Rückstand durch Fabian Herrmann, der nach seinem Treffer verletzungsbedingt das Feld verlassen musste, nach dem Ausgleich durchaus mit einem knappen Vorsprung den Pausentee einnehmen können. Beide Trainer wussten, dass Kleinigkeiten die Partie entscheiden können. Weil sich Ettenheim mehr individuelle Fehler leistete, schlug der FVZ schon kurz nach der Pause erstmals durch Gallus zum 1:2 zu. Dies sollte nicht die einzige Strafe für die Hausherren sein. Die zweite folgte dann durch Florian Brandt.

Tore: 0:1 Herrmann (16.), 1:1 Dold (41.), 1:2 Gallus (48.), 1:3 Brandt (66.).

SC Offenburg - FV Sulz 2:1 (2:1). Die derzeit sehr gut aufgelegte Truppe von Tobias Meister kam gegen die Gelb-Schwarzen aus Sulz zu einem zwar knappen, aber hochverdienten 2:1-Heimsieg und bleiben zusammen mit dem Zeller FV auch weiterhin die Nummer eins der Liga. Die Sen-Elf war von Beginn an bemüht, die Null zu halten und damit lange im Spiel zu bleiben. Dann legte das Team mit einem Sonntagsschuss sogar vor. Was der SC Offenburg schon zuvor und auch in der Folge an guten Möglichkeiten ausließ, grenzte schon an Fahrlässigkeit. Ein Spieler hielt sich aber nicht an diesen Trend. Yill Ibishi avancierte zum Matchwinner. Er glich kurz nach dem Rückstand nicht nur aus, sondern sorgte nach gut vierzig Minuten auch für den Siegtreffer der Offenburger.

Tore: 0:1 Till (23.), 1:1 Ibishi (27.), 2:1 Ibishi (41.).