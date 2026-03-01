Bezirksliga im Überblick: Spektakel im Bürgerpark bleibt ohne Sieger

Der FV Dinglingen und der FC Ettenheim-Altdorf brauchten keine Anlaufzeit, um nach der Winterpause wieder in Fahrt zu kommen. Im Derby gab es in Lahr ein sehenswertes 3:3.
Zeller FV - FV Unterharmersbach 2:1 (0:1). Mit einem knappen 2:1 bleibt die Truppe von Fabian Herrmann und Alexander Keil weiter dick im Geschäft. Der FVU muss jetzt noch mehr um den Klassenerhalt bangen. Für Gästecoach Stephan Schmid wäre ein Remis auch ein gerechtes Ergebnis gewesen. Vor stattlicher Kulisse geriet der ZFV trotz überlegenem Spiel per Eigentor in Rückstand. Das Auftreten änderte sich mit dem Ausgleich durch Samuel Wemmer kurz nach der Pause. Ein im Nachgang – erneut von Samuel Wemmer – verwandelter Strafstoß, bescherte der Heimelf, die jetzt mehr Biss und Tempo auf den Platz brachte, drei weitere wichtige Punkte.
Tore: 0:1 J. Wemmer (29./ET), 1:1 S. Wemmer (48.), 2:1 S. Wemmer (77./FE).