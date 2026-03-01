Bezirksliga im Überblick: Spektakel im Bürgerpark bleibt ohne Sieger

Zeller FV - FV Unterharmersbach 2:1 (0:1). Mit einem knappen 2:1 bleibt die Truppe von Fabian Herrmann und Alexander Keil weiter dick im Geschäft. Der FVU muss jetzt noch mehr um den Klassenerhalt bangen. Für Gästecoach Stephan Schmid wäre ein Remis auch ein gerechtes Ergebnis gewesen. Vor stattlicher Kulisse geriet der ZFV trotz überlegenem Spiel per Eigentor in Rückstand. Das Auftreten änderte sich mit dem Ausgleich durch Samuel Wemmer kurz nach der Pause. Ein im Nachgang – erneut von Samuel Wemmer – verwandelter Strafstoß, bescherte der Heimelf, die jetzt mehr Biss und Tempo auf den Platz brachte, drei weitere wichtige Punkte.

Tore: 0:1 J. Wemmer (29./ET), 1:1 S. Wemmer (48.), 2:1 S. Wemmer (77./FE).

SV Haslach - SV Mühlenbach 3:2 (2:2). Das Derby war nicht unbedingt ein Leckerbissen. Doch das war zum Auftakt auch nicht unbedingt zu erwarten. Dass sich nach gut neunzig Minuten die Leukel-Elf erneut knapp in die Siegerliste spielen durfte, lag daran, dass die Hansjakobstädter nach Rückstand mit etwas mehr Leidenschaft und Energie aufwarteten. Trotz überlegen geführtem Beginn des SVH durften als erstes die Gäste jubeln. Becherer und Lucas Brucker legten früh vor, doch Schmieder und Armbruster rückten das Ergebnis bis zur Pause wieder zurecht. In Durchgang zwei traf der schon nach einer guten halben Stunde für Hättich eingewechselte Schwarz zum Sieg der Hansjakobstädter.

Tore: 0:1 Becherer (14.), 0:2 L. Brucker (24.), 1:2 Schmieder (32.), 2:2 Armbruster (40.), 3:2 Schwarz (53.).

SC Offenburg - SV Rust 0:3 (0:0). Der SV Rust gewann das Gipfeltreffen in Offenburg überraschend klar mit 3:0 und setzte auch nach der Winterpause die Erfolgsserie fort. Der gastgebende SCO versuchte, von Beginn an die durchweg guten Angriffsaktionen zu unterbinden und hielt eine Dreiviertelstunde lang gegen sich stark präsentierende Gäste die Null. Doch gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts gelang Matteo Größer mit dem 0:1 den Grundstein für den später verdienten Sieg. Santino Größer legte nach gut 70. Minuten nach und für den dritten Ruster Treffer zeichnete sich der Offenburger Bacmeister verantwortlich. In dieser Form dürfte der Siegeszug der Blauen weiter anhalten.

Tore: 0:1 M. Größer (47.), 0:2 S. Größer (73.), 0:3 Bacmeister (80./ET).

FSV Seelbach - FV Rammersweier 0:1 (0:1). Nichts neues aus Seelbach. Die Rumpftruppe von Trainer Lach verkaufte sich zwar gegen den FV Rammersweier recht gut, doch am Ende triumphierten die Gäste, die mit jetzt 34 Zählern weiterhin Höhenluft schnuppern dürfen. Den größten Anteil am Gästesieg gebührt dem Torhüter des FVR, Yannick Anzaldi, der mit einigen sehr guten Paraden für seine Mannen die Null hielt. Der spielentscheidende Treffer in Seelbach fiel bereits nach drei Zeigerumdrehungen durch Can Özkan. Der FSV sah in Abschnitt zwei besser aus, weil die Gäste etwas das Tempo aus ihrem Spiel nahmen.

Tor: 0:1 Rösler (3.).

TuS Oppenau - SV Oberschopfheim 1:2 (1:1). Die Gelb-Schwarzen aus Oberschopfheim fuhren in Oppenau auf dem Haldenhof einen sehr wichtigen Sieg ein und dürften nach dem 2:1 wieder etwas durchschnaufen. Noch klebt die Jung-Truppe allerdings weiterhin auf einem gefährdeten Rang fest. Der TuS hatte zwar viel mehr Spielanteile, doch das alleine reicht halt nicht zu einem erfolgreichen Auftritt. Nach gut einer halben Stunde nutzte Dimitri Holm einen Konter zur Gästeführung, die der Oppenauer Keller wettmachte. Dass gerade dem langjährigen Oberschopfheimer und Rückkehrer Julian Burg nach gut siebzig Minuten auch der siegbringende zweite SVO-Treffer gelang, war dann noch das Sahnehäuptchen einer erfolgreichen Reise.

Tore: 0:1 Holm (36.), 1:1 Keller (41.), 1:2 Burg (71.).

VfR Elgersweier - SV Diersheim 0:0. Der VfR aus Elgersweier musste sich vor eigenem Anhang im ersten Spiel nach der Winterpause gegen den starken SV Diersheim mit einem Punkt zufriedengeben, weil man die Begegnung nach gutem Beginn zu passiv fortführte. Dabei spielten die Mannen von Dennis Kopf und Dennis Schwarz fast eine Stunde lang in Überzahl, denn nach einer halben Stunde musste Gästetrainer Hartfiel, nachdem er sich in einem Zweikampf aus der Umklammerung löste, vom Feld. Aber auch das half dem VfR nicht, aus den Startlöchern zu kommen und für Gefahr zu sorgen. Eine gute Viertelstunde reichte nicht aus, um etwas für den Klassenerhalt zu tun.

FV Dinglingen - FC Ettenheim-Altdorf 3:3 (1:2). Keinen Sieger gab es im Südschlager zwischen dem FV Dinglingen und dem FC Ettenheim-Altdorf im gut besuchten Lahrer Bürgerpark. Die Partie begann und verlief auch recht ausgeglichen, wobei die Gäste einen Tick schneller agierten und dafür mit der Führung belohnt wurden. Nach Bulgakovs Ausgleich versäumte der FVD gleich zweimal die Möglichkeit zur Führung und wurde noch vor dem Pausenpfiff durch Dold bestraft. Der Ausgleich gelang dann aber nach dem Seitenwechsel. Danach wurde es ruhiger, ehe das Derby nochmals gehörig an Fahrt aufnahm. In Minute neunzig durften die Schwarz-Weißen über das 3:2 durch Viktor Klein jubeln. Aber nicht lange, denn Pietrock gab schon im Gegenzug die passende Antwort.

Tore: 0:1 Brenner (20.), 1:1 Bulgakov (35.), 1:2 Dold (40.), 2:2 M. Klein (60.), 3:2 V. Klein (90.) 3:3 Pietrock (90.+1).

SV Steinach - FV Fautenbach 0:5 (0:2). Nichts zu erben gab es für den SV Steinach. Zunächst sah es an der heimischen Kinzigstraße noch recht gut aus, doch dann folgte wie aus heiterem Himmel ein Bruch im Spiel der Kinzigtäler. In der Folge ging wenig bis gar nichts mehr. Das nutzte der zu den top Fünf der Liga gehörende FV Fautenbach in Halbzeit eins gleich zwei Mal aus. Sascha Raz und Maximilian Brunner sorgten für den Halbzeitstand. Weil die Gäste dann im Gefühl des sicheren Auswärtssieges das Tempo etwas drosselten, sah der SV Steinach zwar optisch wieder etwas überlegen aus, doch auch in der Folge waren gute Möglichkeiten der Heimelf mehr als Mangelware. Die Schweiger-Truppe war wenig gefordert und legte in der Folge noch drei Treffer nach. Tore: 0:1 Raz (33.), 0:2 Brunner (45.+2), 0:3 Schindler (76.), 0:4 Jörger (81.), 0:5 Baumert (90.+2).