Bezirksliga im Überblick: Rohanstädter stolpern beim SV Oberschopfheim

Die Favoritenrolle lag am Sonntag klar beim FC Ettenheim-Altdorf. Nach 90 Minuten hatte der Aufstiegsaspirant im Friesenheimer Ortsteil jedoch zwei Zähler liegen gelassen.
FV Rammersweier - SV Fautenbach 0:2 (0:0). Die Schützlinge von Chris Schweiger haben am Samstag mit dem 2:0 in Rammersweier einen weiteren Schritt in Richtung Landesliga gemacht. Die Umberto-Mannen begann gut und hatten gleich doppelt die Führung auf dem Fuß. Fautenbach kam erst allmählich in die Gänge und es ging torlos in die Pause. Rammersweier baute nach dem Seitenwechsel zunehmend ab und der Primus übernahm mit einigen frischen Kräften das Kommando. Die siegbringenden Treffer fielen erst in der Schlussphase. Max Maier sah nach Foulspiel die Ampelkarte und den fälligen Strafstoß nutzte Brunner zur Gästeführung. Baumert setzte noch einen drauf.
Tore: 0:1 Brunner (82./FE), 0:2 Baumert (90.+1).