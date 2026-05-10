Bezirksliga im Überblick: Rohanstädter stolpern beim SV Oberschopfheim

FV Rammersweier - SV Fautenbach 0:2 (0:0). Die Schützlinge von Chris Schweiger haben am Samstag mit dem 2:0 in Rammersweier einen weiteren Schritt in Richtung Landesliga gemacht. Die Umberto-Mannen begann gut und hatten gleich doppelt die Führung auf dem Fuß. Fautenbach kam erst allmählich in die Gänge und es ging torlos in die Pause. Rammersweier baute nach dem Seitenwechsel zunehmend ab und der Primus übernahm mit einigen frischen Kräften das Kommando. Die siegbringenden Treffer fielen erst in der Schlussphase. Max Maier sah nach Foulspiel die Ampelkarte und den fälligen Strafstoß nutzte Brunner zur Gästeführung. Baumert setzte noch einen drauf.

Tore: 0:1 Brunner (82./FE), 0:2 Baumert (90.+1).

SC Offenburg - FV Dinglingen 1:1 (1:1). Die Zuschauer am Offenburger Fasanenweg sahen zwar keinen Sieger, aber zwei völlig verschieden laufende Halbzeiten. Das Team von Tobias Meister diktierte von Beginn an das Geschehen und legten auch durch Männle vor. Mit einem der wenigen Gegenangriffe fiel durch Manuel Scheibel den Ausgleich. In Halbzeit zwei drehte sich das Geschehen zugunsten des FVD. Die Gäste kamen frischer und mit viel Dampf aus der Kabine zurück aufs Feld und machten dem SCO das Leben zunehmend schwerer. Quasi mit dem letzten Angriff vergab Yll Ibishi den Siegtreffer.

Tore: 1:0 Männle (22.), 1:1 Scheibel (32.).

SV Rust - SV Steinach 8:0 (1:0). Eine Halbzeit lang musste man sich um den abstiegsbedrohten SV aus Steinach keine Sorgen machen. Doch das änderte sich spätestens nach knapp einer Stunde. Als sich der Zeiger der Uhr viermal gedreht hatte, sorgte Santino Größer für die Ruster Führung. Doch im weiteren Verlauf bis zur Halbzeit vergaßen die Hausherren das Toreschießen. Chancen dazu waren mehr als genug vorhanden. Steinach, zumeist in der Defensive gebunden, hatte kaum Möglichkeiten. Im zweiten Durchgang ging es dann richtig rund. Draghici und erneut Größer eröffneten das muntere Toreschießen. Dem hatte der SV Steinach wenig bis nichts entgegenzusetzen. Am Ende beließen es die SVR-Kicker vor den Toren des Europa-Parks dann bei acht Treffern.

Tore: 1:0 S. Größer (4.), 2:0 Draghici (47.), 3:0 S. Größer (57.), 4:0 S. Größer (67.), 5:0 Bodogae (75.), 6:0 Feger (77.), 7:0 S. Größer (81.), 8:0 S. Größer (87.).

FV Sulz - VfR Elgersweier 3:1 (1:0). Die Gelb-Schwarzen aus Sulz bleiben auf Erfolgskurs. Die Schützlinge von Ümit Sen schickten den VfR aus Elgersweier mit 3:1-Toren geschlagen wieder nach Hause. Sulz musste vor der späten Führung durch Weidenbach aber ein paarmal aufpassen, denn Elgersweier war nicht gewillt, sich an der Sulzer Stellfalle kampflos zu ergeben. Torhüter Nico Pakroppa war zwei Mal zur Stelle und musste einen möglichen Einschlag der Gäste verhindern. Freude gab es erstmals aufseiten der Hausherren, als Weidenbach endlich für die Führung sorgte. Noch besser sah es aus, als Sen kurz nach Wiederbeginn den zweiten Sulzer Treffer vorlegte. Dann folgte eine offene Partie mit dem besseren Ende für Sulz.

Tore: 1:0 Weidenbach (41.), 2:0 Sen (49.), 2:1 Heine (53.), 3:1 Till (75.).

FSV Seelbach - SV Haslach 1:4 (1:1). Das Kellerkind aus dem Schuttertal verlor eine wichtige Partie. Die Leukel-Elf übernahm von Beginn an die Regie und nach gut zehn Zeigerumdrehungen klingelte es erstmals im Seelbacher Gehäuse. Gürkan Balta sorgte schon früh für die Gästeführung. Dann gab es aber wieder einen Lichtblick für den FSV, als Eichler mit einem verwandelten Strafstoß für den Ausgleich sorgte. Danach hielten die Schuttertäler lange Zeit gut mit. Doch nach gut einer Stunde Spielzeit wurde die Füße immer schwerer. Haslach suchte mit viel Kraft und Einsatz den zweiten Treffer – und der sollte durch Kalt auch bald folgen. Ein Doppelpack in der Nachspielzeit durch Tamburello folgte.

Tore: 0:1 Balta (12.), 1:1 Eichler (24./FE), 1:2 Kalt (69.), 1:3 Tamburello (90.+2), 1:4 Tamburello (90.+5).

FV Unterharmersbach - TuS Oppenau 0:4 (0:2). Der FV aus Unterharmersbach schreitet im Gleichklang mit dem FSV Seelbach in Richtung Kreisliga A. Die Mannen von Stephan Schmid verloren daheim gegen einen gut aufgelegten TuS aus Oppenau recht glatt mit 0:4. Die Fischer-Elf legte bereits nach vier Minuten durch Langguth vor und übernahm im weiteren Verlauf auch die Regie. Die Folge war das 2:0 durch Keller nach weniger als zwanzig Minuten. Auch nach dem Seitenwechsel gab es Vorteile für die Gäste, die erneut sehr früh durch Haas auf 3:0 erhöhten. Das war dann nicht nur die halbe, sondern schon die ganze Miete. Der FVU fand nicht mehr zurück und war auch weiterhin mehr am reagieren, denn am agieren.

Tore: 0:1 Langguth (4.), 0:2 Keller (19.), 0:3 Haas (51.), 0:4 Feger (90.+1).

SV Mühlenbach - SV Diersheim 0:2 (0:1). Effektiver, zweikampfstärker und williger – so traten die Gäste aus Diersheim auf dem Mühlenbacher Grün auf. Mit der Folge, dass man den Eisenmännern den Schneid abkaufte und nach neunzig Minuten als Sieger den Platz verlassen durfte. Den größten Anteil am Gästesieg gebührt aber Torhüter Lennard Ludwig, der alle vielversprechenden Angriffe zunichtemachte und ohne Wenn und Aber der Matchwinner war. Der SV Mühlenbach wollte zwar mit einem erfolgreichen Heimspiel für weitere Sicherheit sorgen, doch das ging wider Erwarten in die Hose. Durch einen späten Treffer in Durchgang eins und einem weiteren kurz vor Ende der Partie war die Heimniederlage perfekt.

Tore: 0:1 Ulluri (42.), 0:2 Albenesius (88.).

SV Oberschopfheim - FC Ettenheim-Altdorf 2:2 (1:2). Der FC Ettenheim-Altdorf kam in Oberschopfheim nur zu einem Teilerfolg und verlor dadurch den zweiten Rang an den SV Rust. Der SV aus Oberschopfheim muss dagegen trotz des Achtungserfolgs weiter um den Klassenerhalt bangen. Das Derby begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits mit dem ersten guten Angriff fand Jörger eine Lücke in der gelb-schwarzen Abwehr und brachte die Ey-Männer in Front. Doch Baral bügelte das Missgeschick nach einer halben Stunde aus, ehe der SVO erneut durch Michael Schwanz in Rückstand geriet. So ging es in die Pause. Julian Burg gelang dann bald der erneute Ausgleich. In der Folge waren dann eher die Hausherren am dritten Treffer dran.

Tore: 0:1 Jörger (2.), 1:1 Baral (33.), 1:2 Schwanz (42), 2:2 Burg (56.).