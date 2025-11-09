Bezirksliga im Überblick: Debüt von Markus Lach beim FSV Seelbach endet mit Pleite

SV Fautenbach - SV Mühlenbach 3:0 (2:0). Die Schweiger-Schützlinge legten gegen den SV Mühlenbach nach und blieben in der Spur. Wieder einmal öffnete Jonas Vath mit der Führung für seine Kameraden die Tür zum zweiten Dreier innerhalb einer Woche. Jörger erhöhte nach gut einer halben Stunde auf 2:0. Mit dem 3:0, dem zweiten Treffer von Philipp Jörger Mitte des zweiten Spielabschnitts, machten die Edelwäscher dann endgültig den Topf auf den Deckel.

Tore: 1:0 Vath (21.), 2:0 Jörger (34.), 3:0 Jörger (69.).

Zeller FV - SV Oberschopfheim 3:0 (0:0). Die Gäste aus Oberschopfheim gehen schweren Zeiten entgegen. Mit einem, zwar erst in Hälfte zwei herausgespielten, 3:0-Heimerfolg bleiben die Männer um Fabian Herrmann und Gabriel Gallus weiterhin an der Spitze der Liga. Ohne ihren verletzten Torjäger Fabian taten sich die Gelb-Schwarzen im eigenen Hause eine Halbzeit lang schwer. Allerdings legten die Gäste mit einem Eigentor für den ZFV den Grundstein zum später verdienten Heimerfolg. Gallus per Strafstoß und Mohammadi weiteten das Ergebnis auf 3:0 aus.

Tore: 1:0 Fünfgeld (49./ET), 2:0 Gallus (55./FE), 3:0 Mohammadi (79.).

SV Steinach - FV Rammersweier 2:3 (2:1). Pech für den SV Steinach, dass man gegen den Absteiger aus Rammersweier durch einen Treffer in der Nachspielzeit alle drei Punkte an den Gegner abtreten musste. Dabei begann es für die Allgaier-Elf sehr vielversprechend. Schon nach gut zehn Minuten traf Schwendemann zur Führung und acht Zeigerumdrehungen später folgte da 2:0 durch Vögele. Doch nach dem Anschlusstreffer durch Kopf änderten sich die Spielanteile. Rammersweier wurde zusehend stärker und mit Max Maier hatten die Gäste einen kaltschnäuzigen Torschützen. Er glich zunächst aus und zeichnete sich auch für den Siegtreffer verantwortlich.

Tore: 1:0 Schwendemann (13.), 2:0 Vögele (21.), 2:1 Kopf (29.), 2:2 Maier (60.), 2:3 Maier (90.+1).

VfR Elgersweier - SV Rust 2:3 (2:1). Zur Halbzeit durfte der VfR noch von einem Punktgewinn träumen. Die Hausherren waren im ersten Spielabschnitt die stärkere Truppe. Yannis Vogelwiesche fand als erster den Weg ins gegnerische Tor. Doch der Torjäger der Gäste, Santino Grösser, gab schon drei Minuten später mit dem Ausgleich die richtige Antwort. Das warf Elgersweier nicht aus der Bahn. Janis Lutz stellte den alten Abstand wieder her. Die Gäste kamen gut gestärkt aus der Kabine wieder zurück aufs Feld und übernahmen jetzt das Kommando. Zunächst gelang dem früh eingewechselten Bodogae der Ausgleich. Doch bis zum Siegtreffer der Blauen dauerte es lange.

Tore: 1:0 Vogelwiesche (14.), 1:1 S. Grösser (16.), 2:1 Lutz (26.), 2:2 Bodogae (68.), 2:3 Bodnik (90.+5).

TuS Oppenau - FV Sulz 0:0. Von einem typischen 0:0-Spiel ist aus Oppenau zu berichten. Der gastgebende TuS hatte zwar zum Ziel, sich mit einem Heimsieg über den FV aus Sulz in den einstelligen Tabellenbereich zu verabschieden, doch die Rechnung ging nicht ganz auf. Zwar durften sich am Ende einer durchweg ausgeglichenen Begegnung beide über einen Punktgewinn freuen, doch für beide Teams war ein Zähler einfach zu wenig. Spannende Torszenen waren hüben wie drüben Mangelware. Am Sonntag hatte keine Mannschaft den Sieg verdient.

FSV Seelbach - FV Unterharmersbach 1:4 (1:1). Das Debüt des neuen FSV-Trainergespann Markus Lach und Patrick Toth ging glatt in die Hose. Der FSV bleibt nach dem sehr deutlichen 1:4 gegen einen mitbedrohten FV aus Unterharmersbach weiterhin im Tabellenkeller hängen. Für den Gast war dieser Auswärtssieg wie ein Befreiungsschlag, den mit dem zweiten Pflichtspielsieg hat die Alender-Truppe dafür gesorgt, dass man den Anschluss nicht aus den Augen verliert. Es begann für den FSV gut. Roth gelang die Führung. Er musste danach aber verletzungsbedingt vom Feld. Alender glich aus. Dann entglitt den Schuttertälern das Spiel. Die Gäste merkten das, setzten viel Kampf und Leidenschaft ein und wollten nicht ohne Punktgewinn nach Hause fahren. Dank Stefan Schwarz gelang das.

Tore: 1:0 Roth (16.), 1:1 Alender (19.), 1:2 Schwarz (78.), 1:3 Schwarz (88.), 1:4 Munz (90.)

FC Ettenheim-Altdorf - SV Diersheim 5:3 (2:0). Hinter Zell hat sich in der Tabelle ein Dreiergespann gebildet. Darunter ist der FC Ettenheim-Altdorf. Die Truppe von Florian Ey setzte sich in der Rohanstadt gegen den FV aus Diersheim letztendlich verdient mit 5:3 die Krone auf. In einer umkämpften Partie behielten die Rot-Weißen nach neunzig Minuten die Oberhand. Als Michael Schwanz nach der Pause das 3:0 erzielte, meinten alle, dass das Spiel durch sei. Doch die Gäste gaben nie auf. Luca Schröter traf in der Folge gleich doppelt und sorgte wieder für Spannung. Die Ey-Männer erhöhten zwar durch Carisey, doch Schröter gab sofort eine Antwort. Doch nach dem Tor zum 5:3 war die Messe gelesen.

Tore: 1:0 Hunn (10.), 2:0 Junele (45.+4), 3:0 Schwanz (50.), 3:1 Schröter (53.), 3:2 Schröter (65.), 4:2 Carisey (70.), 4:3 Schröter (82.), 5:3 Schwanz (90.+5).

SV Haslach - SC Offenburg 1:1 (1:0). Keinen Sieger gab es in Haslach. Die Mannen von Martin Leukel mussten sich nach zuletzt erfolgreichen Auftritten vor eigenem Anhang mit einem Remis zufriedengeben. Ein glücklicher Pfiff kurz vor der Pause eröffnete der Heimelf die Chance zur Führung. Armbruster ließ sich dieses Geschenk nicht nehmen und sorgte für die Pausenführung. Doch in Halbzeit zwei verstärkten die Gäste ihre Bemühungen mit Erfolg. Mijo Vujcevic nutzte einen Standard per Kopf zum Ausgleich. Die Begegnung wurde von beiden Teams sehr intensiv geführt. Es gab wegen dauernden Unterbrechungen wenig Spielfluss. Haslach bleibt auf Rang sechs.

Tore: 1:0 Armbruster (45./FE), 1:1 Vujevic (74.).