Bezirksliga im Überblick: Debüt von Markus Lach beim FSV Seelbach endet mit Pleite

Der FSV Seelbach hatte sich vor dem Kellerduell mit Unterharmersbach von Trainer Christoph Lawicki getrennt. Die Wende blieb mit dem neuen Coach nun aber aus.
SV Fautenbach - SV Mühlenbach 3:0 (2:0). Die Schweiger-Schützlinge legten gegen den SV Mühlenbach nach und blieben in der Spur. Wieder einmal öffnete Jonas Vath mit der Führung für seine Kameraden die Tür zum zweiten Dreier innerhalb einer Woche. Jörger erhöhte nach gut einer halben Stunde auf 2:0. Mit dem 3:0, dem zweiten Treffer von Philipp Jörger Mitte des zweiten Spielabschnitts, machten die Edelwäscher dann endgültig den Topf auf den Deckel.
Tore: 1:0 Vath (21.), 2:0 Jörger (34.), 3:0 Jörger (69.).