Bezirksliga: Grosselfingen geht als Favorit ins Derby

1 Louis Rütschle (links) und der FC Grosselfingen wollen beim Derby in Pfeffingen unbedingt gewinnen. Foto: Kara

Wenn der FC Pfeffingen in der Bezirksliga-Staffel 1 den FC Grosselfingen empfängt, geht es für beide Teams um drei wichtige Punkte – allerdings aus unterschiedlichen Gründen.









Link kopiert



FC Pfeffingen – FC Grosselfingen (Sonntag, 14.30 Uhr). Auf dem Papier sind die Rollen vor dem Bezirksliga-Derby am Sonntag klar verteilt. Die Gäste aus Grosselfingen sind aktuell Tabellenvierter, haben 19 Punkte aus den ersten zehn Spielen auf dem Konto. Die Pfeffinger auf der anderen Seite kämpfen schon jetzt ums nackte Überleben: Schlusslicht, vier Punkte aus zehn Partien, 14 Zähler Rückstand auf den Relegationsrang 7. Ein Heimsieg wäre für das Team der Spielertrainer Pascal Schneider und Steffen Kopp immens wichtig, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht völlig aus den Augen zu verlieren. „Natürlich sind wir klarer Außenseiter“, weiß auch Schneider. „Aber ich denke, dass wir in den letzten Spielen in Mühlheim und gegen Dotternhausen einen Schritt nach vorne gemacht haben – auch wenn die Ergebnisse nicht gepasst haben.“