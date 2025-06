1 Julian Schulz, Torhüter des VfL Mühlheim, parierte auch den zweiten Elfer von SG-Torjäger Robin Schumpp, hatte damit entscheidenden Anteil am Aufstieg seiner Mannschaft. Foto: Hein Wittmann Den direkten Aufstieg in die Landesliga hat die SG Deißlingen/Lauffen verpasst, nachdem man beim VfL Mühlheim im Elfmeterschießen unterlag.







VfL Mühlheim – SG Deißlingen/Lauffen 5:5 (1:2, 1:0) nach Elfmeterschießen. Der VfL ist damit nach drei Jahren in der Bezirksliga wieder in der Landesliga 3 vertreten. Dabei war für die Kicker von der Donau der 1:0-Hinspielsieg, den sie eine Woche zuvor in Deißlingen holten, Gold wert.