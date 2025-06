SV Wurmlingen – SG Bösingen/Beffendorf 4:4 (2:1). Die Basis legte die Mannschaft von Trainer Manuel Bantle im Hinspiel in Beffendorf, als man den SV Wurmlingen mit 3:2 besiegte.

Dabei war die Partie in Wurmlingen nichts für schwache Nerven, allein von der Torfolge. Der SV Wurmlingen ging dreimal in Führung, geriet in Rückstand und schaffte zumindest noch den Ausgleich zum 4:4, was aber zu wenig war.

SV Wurmlingen geht durch Nico Marks früh in Führung

Das Team von SVW-Spielertrainer Tom Schmid wusste, dass man einen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied brauchte und ging dementsprechend engagiert in das Spiel. Nach 15 Minuten veredelte Nico Marks eine tolle Vorlage von Benedikt Hellmann zur 1:0-Führung der Gastgeber. Der SV Wurmlingen blieb am Drücker, doch Gäste-Torwart Mirko Harter vereitelte mit einer starken Parade (19.) gegen Maurizio Colucci das 2:0.

Leidenschaftlicher Einsatz

Der leidenschaftliche Einsatz auf beiden Seiten hatte für die Gastgeber innerhalb zwei Minuten zwei Gelbe Karten zur Folge. Die SG Bösingen/Beffendorf fand zunehmend immer besser in die Partie und kam durch Simon Jauch zum 1:1 (36.). Doch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs legte der SV Wurmlingen wieder vor, nachdem Nico Marks zum 2:1 erfolgreich war.

SG Bösingen/Beffendorf dreht Partie

Diesen psychologischen Vorteil des SV Wurmlingen steckten die Gäste jedoch gut weg, die sehr konzentriert in den zweiten Durchgang gingen und nach einer Stunde durch Benedikt Bantle zum 2:2-Ausgleich kamen. Davon unbeeindruckt setzte der SV Wurmlingen weiter auf die Offensive und konnte in der 64. Minute durch seinen Top-Torjäger Noah Viani (14 Treffer in der Liga) mit 3:2 erneut vorlegen. Doch erneut konterte die SG Bösingen/Beffendorf, drehte das Spiel zu ihren Gunsten. Zunächst traf Simon Jauch zum 3:3 (71.) und sorgte in der 79. Minute mit seinem dritten Tor in dieser Partie dafür, dass die Spielgemeinschaft beim 4:3 erstmals in Führung.

Gäste überstehen Schlussphase

Allerdings leistete sich die Abwehr der Gäste in der 84. Minute ein Foulspiel im Strafraum, so dass Nico Marks seinen dritten Treffer zum 4:4 (84.) erzielte. In der Liga brachte es Marks auf 19 Tore. Auch wenn der SV Wurmlingen in der Schlussphase nochmals Druck machte, gelang es der SG Bösingen/Beffendorf, dies bis in die vierminütige Nachspielzeit hinein schadlos zu überstehen und feierte den Klassenerhalt.