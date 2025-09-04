Bezirksliga-Fußball: „Hat meine Erwartungen voll erfüllt“

Im Auswärtsspiel bei Titelaspirant Mettingen/Krenkingen schlug sich der FC Hauingen tapfer.
LÖRRACH-HAUINGEN. Zu Punkten reichte es für die Mannschaft von Trainer Mick Fahr letztlich aber nicht. Doch auf die Vorstellung können die „Sonnenstädter“ sicherlich aufbauen. In der Pflicht steht der FCH nun am Samstag, 15.30 Uhr, wenn es im ersten Heimspiel der neuen Runde auf den SV Waldhaus geht. Gerade in diesen Begegnungen sollten wichtige Zähler für den Ligaverbleib eingesammelt werden. Nicht dabei sein kann Maximilian Meier.