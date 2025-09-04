Bezirksliga-Fußball: „Hat meine Erwartungen voll erfüllt“

LÖRRACH-HAUINGEN. Zu Punkten reichte es für die Mannschaft von Trainer Mick Fahr letztlich aber nicht. Doch auf die Vorstellung können die „Sonnenstädter“ sicherlich aufbauen. In der Pflicht steht der FCH nun am Samstag, 15.30 Uhr, wenn es im ersten Heimspiel der neuen Runde auf den SV Waldhaus geht. Gerade in diesen Begegnungen sollten wichtige Zähler für den Ligaverbleib eingesammelt werden. Nicht dabei sein kann Maximilian Meier.

Herr Fahr, wie viel Mut gibt Ihnen die Leistung gegen Mettingen/Krenkingen für diese Saison?

Der Auftritt gegen Mettingen war wirklich sehr ordentlich. Ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen. Allerdings hätten wir dafür unsere Chancen konsequenter nutzen müssen, beispielsweise den verschossenen Elfer. Allerdings lässt sich auf dieser Leistung auch aufbauen. Das zeigt, dass wir ordentlich mithalten können. Das ist dann natürlich auch unser Anspruch.

Konnte Neuzugang David Nowack schon in die Rolle des Abwehrchefs schlüpfen?

David hat seine Rolle schon sehr gut ausgeführt und war der Abwehrchef, der die Jungs in der Defensive geführt hat. Daher hat er meine Erwartungen bisher voll erfüllt.

Maximilian Meier musste bereits früh das Feld verlassen. Wie geht es ihm?

Maxi hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und fällt dementsprechend erstmal aus. Wie lange das dauert, ist schwierig zu sagen, da der Heilungsprozess individuell ist.

An diesem Wochenende steht das erste Heimspiel gegen Waldhaus auf dem Programm. Ein Gegner, den man schlagen sollte, oder?

Selbstverständlich wollen wir unsere Heimspiele stets positiv gestalten und dementsprechend Punkte einfahren. Ich sehe uns mit Waldhaus auf Augenhöhe. Aus diesem Grund wollen wir auch unbedingt am Samstag im Heimspiel den ersten Dreier einfahren.

Ist erneut mit einer speziellen Aktion wie etwa dem Schnauzer-Motto am Spieltag zu rechnen?

Nein (lacht). Das machen wir meistens beim letzten Heimspiel der Saison, wenn dann auch gleichzeitig der Saisonabschluss mit unseren treuen Fans gefeiert wird