Bezirksliga-Fußball: Erwartet wird ein Duell auf Augenhöhe

Marco Kern traut seiner Mannschaft in Herten eine Menge zu. Foto: Hannes Brenneisen In diesem Duell in der Fußball-Bezirksliga empfängt am Samstag ab 16 Uhr der Arrivierte einen Aufsteiger.







Während Gastgeber SV Herten mit einer 0:1-Niederlage beim FC Schönau gestartet ist, überzeugte Neuling Weil II mit einem 6:3-Kantersieg gegen die Schliengener Sportfreunde. Angesichts dieser Ergebnisse dürfte es in Herten ein interessantes Spiel geben. Keine Frage: Die Niederlage im Oberen Wiesental wurmt die Hertener gewaltig. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Rheinfelder Ortsteil-Fußballer die Scharte gegen den Neuling mit einem Dreier ausmerzen wollen. „Nach dem Erfolg gegen Schliengen haben wir den Anspruch, auch in Herten etwas mitzunehmen. Ich gehe davon aus, dass es ein Duell auf Augenhöhe werden wird“, informiert der Weiler Trainer Marco Kern. Beide Mannschaften müssen in dieser Partie noch auf den einen oder anderen Urlauber verzichten. Meik Rusch, der jüngst auch in der Landesliga-Mannschaft des SV Weil ausgeholfen hat, ist wieder dabei. Fehlen werden Urlauber Luca Sabatino und der Verletzte Luke Deibler.