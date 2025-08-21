Bezirksliga: Frühes Spitzenspiel im Weiherstadion

In Hechingen treffen zwei der Sieger des ersten Bezirksliga-Spieltags aufeinander. Dotternhausen empfängt Ebingen. Und: Kann Grosselfingen die SGM Deißlingen/Lauffen aufhalten?
Während der eine Landesliga-Absteiger aus Frommern an diesem Wochenende auf den ersten Saisonsieg hofft, hat der andere diesen bereits am ersten Spieltag eingefahren. Der Erfolg durch einen Last-Minute-Siegtreffer von Lennart Kelm hat dem TSV Straßberg zum Saisonauftakt einen Aufwind gegeben, den man nun auch in das zweite Spiel gegen den SV Bubsheim (Sonntag, 15 Uhr) mitnehmen möchte. „Die Jungs ziehen überragend mit, die Stimmung ist klasse“, freut sich Cheftrainer Marc-Philipp Kleiner über die frühe Welle der Euphorie. Gegen einen „spielstarken Gegner“ will man nun vor heimischer Kulisse „das nächste positive Ergebnis erzielen“.