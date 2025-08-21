Bezirksliga: Frühes Spitzenspiel im Weiherstadion

Während der eine Landesliga-Absteiger aus Frommern an diesem Wochenende auf den ersten Saisonsieg hofft, hat der andere diesen bereits am ersten Spieltag eingefahren. Der Erfolg durch einen Last-Minute-Siegtreffer von Lennart Kelm hat dem TSV Straßberg zum Saisonauftakt einen Aufwind gegeben, den man nun auch in das zweite Spiel gegen den SV Bubsheim (Sonntag, 15 Uhr) mitnehmen möchte. „Die Jungs ziehen überragend mit, die Stimmung ist klasse“, freut sich Cheftrainer Marc-Philipp Kleiner über die frühe Welle der Euphorie. Gegen einen „spielstarken Gegner“ will man nun vor heimischer Kulisse „das nächste positive Ergebnis erzielen“.

„Schweres Spiel“ gegen Trillfingen

Gleiches gilt für die anderen Sieger des ersten Spieltags: die SGM Deißlingen/Lauffen, den TSV Trillfingen, den FC Hechingen und die SpVgg Trossingen. Zwei dieser vier Teams treffen dabei bereits am Samstag (15 Uhr) im direkten Duell aufeinander. Die Hechinger von Coach Joso Zupan besiegten zum Auftakt die SGM Gruol/Erlaheim knapp mit 3:2. Der kommende Gegner aus Trillfingen war bei seinem 3:0-Heimsieg über den SV Kolbingen etwas souveräner unterwegs. „Gegen Trillfingen wird es ein schweres Spiel“, ist sich Zupan deshalb sicher. „Das ist eine Mannschaft, die schon seit Jahren zusammenspielt und viel Qualität hat.“ Jedoch ergänzt der Trainer des Aufsteigers: „Nach dem Sieg letzte Woche ist die Stimmung in der Mannschaft super! Wenn wir das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben, bin ich mir sicher, dass wir auch jetzt wieder drei Punkte einfahren können“, ist er gespannt auf die Heimpremiere seines Teams.

SVD will erste Punkte

Eine weitere Heimpremiere wird es für den SV Dotternhausen geben. Der Tabellenvierte der Vorsaison startete eher enttäuschend in die neue Spielzeit und unterlag der SpVgg Trossingen – wiederum Dritter im Vorjahr – im Spitzenspiel des ersten Spieltags knapp mit 1:2. Nun sollen auf eigenem Rasen gegen den FV Rot-Weiß Ebingen, der mit dieser Partie erst in die neue Saison startet, die ersten Punkte her. Die Trossinger bekommen es indes mit dem SV Wurmlingen zu tun, der sich am ersten Spieltag mit einem 1:1-Remis von der SGM Bösingen II/Beffendorf trennte.

Eben jene SGM ist am Sonntag zu Gast beim TSV Laufen/Eyach, der am ersten Spieltag nicht über ein torloses Unentschieden beim Absteiger aus Frommern hinauskam. Außerdem empfängt die SGM Schramberg/Sulgen nach ihrer 1:8-Abreibung am vergangenen Wochenende nun die SGM Gruol/Erlaheim und der SV Kolbingen spielt zuhause gegen die SGM Hardt/Lauterbach.

Acht-Tore-Maschine Deißlingen/Lauffen

Für den Kantersieg gegen die Schramberger verantwortlich war die SGM Deißlingen/Lauffen. Mit Rouven Irion, Robin Schumpp und Tom Ritzel führen daher gleich drei Doppelpacker der Schwarz-Roten die Torschützenliste der noch jungen Bezirksliga-Saison an. Ob es dem FC Grosselfingen, der ebenso wie Bubsheim, Ebingen und Winzeln am ersten Spieltag noch nicht im Einsatz war, besser gelingt, die SGM-Offensive in Schach zu halten, wird sich am Sonntag zeigen.