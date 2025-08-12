Bezirksliga FC Furtwangen: Abgehaktes Trauma, neue Zuversicht – und gleich ein Kassenschlager

Die Bezirksligisten vor der neuen Saison – beim FC Furtwangen wird nach der verpassten Vizemeisterschaft positiv nach vorne geschaut. Der Kader blieb zusammen.

Bezirksliga: Der FC Furtwangen geht mit neuem Elan die Bezirksliga-Saison 2025/26 an. Das Trauma aus der Vorsaison, als die Bregtäler noch die Vizemeisterschaft und die Relegationsduelle verspielten, ist abgehakt. Erneut, so Coach Pietro Morreale (26) soll es ein Platz unter den Top 5 sein. „Das ist unser Ziel und Anspruch“, drückt es der Furtwanger Cheftrainer, der selbst wieder mehr auf dem Platz der Mannschaft helfen möchte, klar aus.

Der Rückblick

Die Furtwanger lagen drei Spieltage vor dem Saisonende mit sieben Punkten Vorsprung vor Tennenbronn auf Platz zwei und auf dem Relegationskurs. Doch dann folgten schwarze Tage. Die Bregtäler verbuchten kein Punkt mehr, unterlagen im Direktduell Tennenbronn mit 0:3, verloren ihr erstes Heimspiel der Saison (1:3 gegen Bonndorf) und mussten sich auch mit 3:5 in Löffingen geschlagen geben. Tennenbronn wurde dank des besseren Torverhältnisses am Ende Vizemeister.

Pietro Morreale schüttelt heute noch bei dem Thema den Kopf und erklärt: „Es war wohl auch eine Kopfsache, dass wir diesen relativ komfortablen Punktevorsprung verspielt haben. Aber es war auch eine wichtige Erfahrung für die neue Saison.“

Die neuen Gesichter

Der Kader der Furtwanger blieb zusammen. Neu kamen Alexander Hagner (Spfr. Schönenbach), Diallo Thernio (SV Wurmlingen) und Alexander Knisch (FC Überlingen, der aufgrund seines Studiums weiterhin ein Zweitspielrecht hat). Aus der zweiten Mannschaft rückte Loris Castelli nach.

Unsere Empfehlung für Sie Bezirksliga SBFV Wie sich Aufsteiger FC Brigachtal etablieren will Die Bezirksligisten vor der neuen Saison – Spielertrainer Daniel Wehrle baut auf die Heimstärke und die Offensivkraft. Gegen wen die Brigachtäler die Saison eröffnen.

Pietro Morreale (früher FC 08 Villingen) möchte in der neuen Saison wieder vermehrt spielen. Sein Trainerkollege Timo Wagner, der ebenfalls noch auf dem Platz agiert, ist für ihn der „ideale Partner“ im dem Teamgebilde.

„Wir wollen uns in allen Bereichen verbessern, insbesondere aber auch beim Spielaufbau. Der Trainingsbesuch in der Vorbereitung war bisher gut. Es ist natürlich in diesen Wochen immer so eine Sache individuell mit den Urlaubszeiten der Spieler“, erklärt der Furtwanger Coach.

Die bisherige Vorbereitung

In den bisherigen Vorbereitungsspielen – überwiegend gegen starke Gegner – unterlagen die Furtwanger mit 0:3 dem SV Seedorf und mit dem gleichen Ergebnis dem FC Pfaffenweiler. Stark war der Auftritt des FCF beim 5:0 gegen Trossingen. „Wir haben aber auch bei den beiden Niederlagen positive Dinge gesehen“, so Pietro Morreale.Er tippt darauf, „dass wir noch eine ingesamt stärkere Bezirksliga sehen, als im vergangenen Jahr. Die eine Übermannschaft wird es nicht geben. Wir haben starke Aufsteiger wie die Schwarzwald-Union und den FC Brigachtal. Ich sehe auch mehrere Favoriten auf den Meistertitel.“

Der Saisonstart

Im Bezirkspokal, der am Wochenende startet, haben die Furtwanger ihr erstes Spiel erst am Dienstag, 19. August, in Grafenhausen.

Das erste Punktspiel verspricht für die Bregtäler schon einen Kassenschlager. Beim Saisonstart kreuzt am Samstag, 26. August (15.15 Uhr), der Nachbar SG Eintracht Gütenbach-Neukirch im Rena-Stadion auf. Es könnte zuschauermäßig vielleicht in Richtung vierstelligen Bereich gehen.