Bezirksliga FC Furtwangen: Abgehaktes Trauma, neue Zuversicht – und gleich ein Kassenschlager

Die Bezirksligisten vor der neuen Saison – beim FC Furtwangen wird nach der verpassten Vizemeisterschaft positiv nach vorne geschaut. Der Kader blieb zusammen.
Bezirksliga: Der FC Furtwangen geht mit neuem Elan die Bezirksliga-Saison 2025/26 an. Das Trauma aus der Vorsaison, als die Bregtäler noch die Vizemeisterschaft und die Relegationsduelle verspielten, ist abgehakt. Erneut, so Coach Pietro Morreale (26) soll es ein Platz unter den Top 5 sein. „Das ist unser Ziel und Anspruch“, drückt es der Furtwanger Cheftrainer, der selbst wieder mehr auf dem Platz der Mannschaft helfen möchte, klar aus.