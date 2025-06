Bezirksliga: Ergenzingen sichert sich die Meisterschaft

1 So sehen Sieger aus: Der TuS Ergenzingen konnte nach dem 4:0-Sieg in Nagold die Meisterschaft feiern. Foto: Eibner/Ulmer Die SpVgg Freudenstadt stolpert am letzten Spieltag in Gechingen. Der frisch gebackene Bezirksliga-Meister aus Ergenzingen erledigte seine Hausaufgaben in Nagold dennoch gewissenhaft.







VfL Nagold II – TuS Ergenzingen 0:4 (0:4). Die Gäste ließen von Beginn an keinerlei Zweifel daran aufkommen, dass man die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga an diesem Pfingstwochenende feiern würde. Gegen die Nagolder U23, die den Klassenerhalt bereits in der Tasche hatte, startete der TuS stark in die Partie und lag nacheiner Viertelstunde durch einen Treffer von Nico Gulde und ein Eigentor von VfL-Kapitän Julian Stauch bereits mit 2:0 in Führung.