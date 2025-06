In einer ausgesprochen fairen Partie hatte der FC Hardt mehr Spielanteile. Die Gastgeber hielten kämpferisch dagegen.

Die Aktion des Spiels hatte der beste Mann auf dem Platz: Thomas Schondelmaier nahm in der 74. Minute einen langen Ball direkt mit links aus der Drehung und traf fulminant den Pfosten. Ein Raunen ging durch die Zuschauer beider Lager. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie bereits entschieden. Der FC Hardt führte souverän mit 3:1.

Schondelmaier war es auch gewesen, der die Gäste in der 28. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Der Stürmer legte nur vier Minuten später in Torjägermanier das 2:0 nach. Erst kurz vor der Pause hatte die SGM Heuberg, die urlaubsbedingt ohne ihren Trainer Marc Miller auskommen musste, ihre beste Gelegenheit. Ein Kopfball von Dennis Bosch wurde jedoch von FCH-Keeper Niklas Anhold sehenswert aus der langen Ecke entschärft.

Gastgeber setzen Akzente

Nach dem Seitenwechsel verlor die Partie zunächst etwas an Fahrt. Das 0:3 nach schönem Chipball in den Strafraum und anschließendem Kopfball von Luca Calvagna brachte in der 54. Minute klare Verhältnisse.

Dennoch gaben sich die Gastgeber nicht auf und kamen in der 73. Minute durch einen Treffer aus dem Gewühl von Tobias Sessler zum Anschlusstreffer.

Nach einem gut getimten Ball von Spielertrainer Nino Eisensteck war es allerdings wieder Thomas Schondelmaier, der mit seinem dritten Treffer zum 1:4 den Schlusspunkt im Hinspiel setzte.

SGM Heuberg: Gess – Marvin Mauz, Marco Mauz, D. Schwanz (66. M. Ritter), K. Ritter (85. Haug), Bosch, Ruf, Sessler, Merz (73. Steidle), Grom (60. Frei), Löffler.

FC Hardt: Anhold – Henne, Bernhardt (80. C. Haberstroh), Ganter, Calvagna (85. Helm), Schondelmaier, M. Haberstroh, Klausmann, Gaus, Eisensteck, N. Haberstroh (60. Maier).

Tore: 0:1, 0:2, 1:4 Thomas Schondelmaier (28./32./84.), 0:3 Luca Calvagna (54.), 1:3 Tobias Sessler (73.).

Schiedsrichter: Christian Cretnik mit Christian Sauter und Matei Inout.

Zuschauer: 420.