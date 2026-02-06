Bezirksliga: Eine Mischung aus Optimismus und Realismus

Selbst ein schneller Blick auf den Spielplan der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern verrät unmissverständlich: Die SGM Bösingen II/Beffendorf hat einen schwierigen Start ins Jahr 2026 vor sich. Fünf ihrer ersten sechs Spiele nach dem Jahreswechsel muss die Mannschaft von Cheftrainer Manuel Bantle auswärts absolvieren – allesamt gegen Teams aus den Top-9 der Tabelle: Frommern, Trossingen, Deißlingen/Lauffen, Gruol/Erlaheim und Trillfingen. „Das wird extrem schwer, da brauchen wir uns nichts vormachen“, so Bantle mit Blick auf dieses harte Programm.

Holprige Vorbereitung Erschwerend hinzu kommt, dass sich die SGM inmitten einer „holprigen“ Vorbereitung befindet, wie der Coach verrät. „Wie das halt so ist. Krankheiten, Witterung, abgesagte Testspiele. Wir sind froh, dass die Fasnet bald vorbei ist und wir danach noch eineinhalb Wochen haben, bevor es wieder losgeht.“ Außerdem sei sein Team traditionell in den vergangenen Jahren oftmals „schwer auf dem Winter gekommen“.

Dennoch geht die SGM die kommenden Aufgaben – beginnend mit dem Gastspiel in Frommern am 1. März – mit breiter Brust an. „Wir sind erst gegen Ende des Jahres so richtig warm geworden. Im letzten Spiel in Dotternhausen waren wir chancenlos (0:4, Anm. d. Red.), aber davor hatten wir einen guten Lauf“, gibt Bantle zu bedenken. Und tatsächlich: Sechs Spiele in Serie blieben die Bösinger zwischenzeitlich ohne Niederlage, inklusive Siegen gegen Laufen und Hechingen sowie in Wurmlingen und Schramberg. Nun möchte man natürlich um jeden Preis versuchen, dieses Momentum auch in 2026 mitzunehmen.

„Sehen es realistisch“

Allerdings stellt Manuel Bantle – angesichts von Tabellenplatz 14 und aktuell drei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer – auch klar: „Wir sehen es realistisch. Wir waren in den letzten Jahren schon oft nur knapp über dem Strich und die Bezirksliga hat in dieser Saison noch einmal deutlich an Qualität gewonnen“, so der SGM-Trainer.