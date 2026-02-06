Bezirksliga: Eine Mischung aus Optimismus und Realismus

Die SGM Bösingen II/Beffendorf steckt inmitten des Bezirksliga-Abstiegskampfs. Zum Start ins Jahr 2026 hat man ein hartes Programm vor der (breiten) Brust.
Selbst ein schneller Blick auf den Spielplan der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern verrät unmissverständlich: Die SGM Bösingen II/Beffendorf hat einen schwierigen Start ins Jahr 2026 vor sich. Fünf ihrer ersten sechs Spiele nach dem Jahreswechsel muss die Mannschaft von Cheftrainer Manuel Bantle auswärts absolvieren – allesamt gegen Teams aus den Top-9 der Tabelle: Frommern, Trossingen, Deißlingen/Lauffen, Gruol/Erlaheim und Trillfingen. „Das wird extrem schwer, da brauchen wir uns nichts vormachen“, so Bantle mit Blick auf dieses harte Programm.