1 Der FC Bräunlingen fuhr im Auftaktspiel der Bezirksliga einen ungefährdeten 5:0-Sieg ein. Foto: Roland Sigwart

FC Bräunlingen – DJK Donaueschingen II 5:0 (4:0). Der FC Bräunlingen eröffnete die Bezirksliga-Saison 2021/22 mit einem deutlichen 5:0-Sieg gegen die Reserve der DJK Donaueschingen. Bereits nach 45 Minuten war die Partie entschieden.

Die Gastgeber ließen von der ersten Minute an keinen Zweifel daran aufkommen, wer dieses Auftaktspiel der Bezirksliga Schwarzwald gewinnen würde. Bräunlingen begann druckvoll, ließ jedoch die nötige Konsequenz vor dem gegnerischen Tor zunächst noch vermissen. In der 14. Minute war es dann Simon Schorpp, der eine von Spielertrainer Tevfik Ceylan getretene Ecke zum 1:0 einköpfte. Bis in die Schlussphase der ersten Halbzeit hinein blieb es bei der knappen Führung, die jedoch durch schwache Donaueschinger nie wirklich in Gefahr gebracht wurde.

FC dreht ab 38. Minute auf

Ab der 38. Minute drehte der FC dann auf. Zunächst war es Ceylan, der ein herrliches Zuspiel von Raphael Schorpp aus zwölf Metern mustergültig zum 2:0 versenkte. Dann erzielte Dominik Emminger – erneut nach einer Ecke – per Kopf das 3:0 (42.). Und schließlich traf Tibias Falkowski nach einem kurz ausgeführten Eckball und dem anschließenden Pass von Ceylan in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zum 4:0. Mit diesem deutlichen Ergebnis ging es in die Kabine.

Auch nach dem Seitenwechsel war der FC Bräunlinger die spielbestimmende Mannschaft, schaltete aber merklich einen Gang herunter. Die Hausherren waren lange nicht mehr so druckvoll wie noch in den ersten 45 Minuten, kamen aber dennoch zu guten Chancen. Gäste-Keeper Robin Karcher verhinderte mit einigen Paraden eine noch höhere Niederlage. In der Offensive waren die Gäste auch im zweiten Durchgang sehr harmlos. Der eingewechselte Fabian Wehinger setzte kurz vor dem Abpfiff – erneut nach einem Eckball – den 5:0-Schlusspunkt.