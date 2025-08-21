Bezirksliga: Bea und Co. wollen einen guten Start

Urlaubsbedingt startet der SV Winzeln erst an diesem Wochenende in die Saison. Dabei hat man mit dem TSV Frommern gleich einen hochgehandelten Kontrahenten zu Gast.

SV Winzeln – TSV Frommern (Sonntag, 15 Uhr). Der Ex-Landesligist zählt mit zu den Favoriten um die Meisterschaft. „Die Pause war kurz, deshalb verlegten wir das erste Spiel“, erklärt Tobias Bea, Spielertrainer des SV Winzeln und fügt an: „Wir sind trotzdem gut vorbereitet, haben allerdings noch einen verletzungsbedingten Ausfall und ein oder zwei Spieler, die auch jetzt noch im Urlaub sind.“

Der SV Winzeln spielte in der Vorsaison eine starke Rolle, wurde in der Staffel 1 der Bezirksliga Vize-Meister und nicht wenige der Ligakonkurrenten trauen dem SVW auch diesmal eine gute Rolle zu. Für das Trainergespann Tobias Bea und Tobias Heizmann ist das „vorrangige Ziel der Klassenerhalt. Die Bezirksliga ist sehr stark besetzt. Wir wollen so früh wie möglich die nötigen Punkte dafür holen. Wenn uns das gelingt, können wir uns neue Ziele setzen.“

Standortbestimmung für SV Winzeln im ersten Spiel

Das Heimspiel gegen den TSV Frommern wird somit gleich zu einer Standortbestimmung für den SV Winzeln. „Der Respekt vor dem Gegner ist groß, wir rechnen mit viel Gegenwehr“, sagt Tobias Bea. Nachdem der TSV Frommern in seinem Auftaktspiel daheim gegen den TSV Laufen/Eyach nicht über ein 0:0 hinaus kam, erwartet man in Winzeln, dass der Gast mit einer deutlichen Leistungssteigerung aufwarten wird, schon etwas unter Zugzwang steht.

Da Tobias Heizmann noch eine Rot-Sperre absitzen muss, ist der Spielertrainer gezwungen, von der Seitenlinie „mitzuwirken“, was bei der Beurteilung des Geschehens kein Nachteil sei. Bea selbst wird wie gewohnt die Abwehr des SVW organisieren.

Personell habe man von der Bank beim SV Winzeln „gute Alternativen“ mit Ergänzungsspielern aus der „Zweiten“ sowie jungen Spielern, „die sind alle sehr motiviert“, betont Tobias Bea. „Wir wollen einen guten Start, am besten mit drei Punkten“, so die Vorgabe.

Für Lukas Foelsch, den neuen Spielertrainer des TSV Frommern, „ist der SV Winzeln ein unbeschriebenes Blatt. Ich muss muss da noch entsprechende Informationen einholen. Ich erwarte einen starken Gegner“, so seine Einschätzung mit Blick auf die vergangene Saison, als der SVW als Zweiter abschloss. „Es ist noch offen, mit welcher Taktik wir in das Spiel gehen, ob wir versuchen, zu viel Ballbesitz zu kommen oder gegen den Ball arbeiten. Was bei der Offensivstärke des Gegners möglich sein kann.“

Kein Druck für TSV Frommern nach Null-Nummer

Nach der Null-Nummer zum Start sieht Foelsch seine Mannschaft keineswegs unter Druck. „Das ist noch zu früh, zudem war der TSV Laufen an dem Tag top, zeigte eine gute Leistung.“

Was die Ersatzbank betrifft, ist der TSV Frommern breit aufgestellt, hat Lukas Foelsch einen großen Kader an Alternativen. Das sei auch noch der Urlaubszeit geschuldet. „Wir arbeiten noch daran, die Automatismen zu verbessern, die Abläufe zu optimieren. Das braucht sicher ein einige Wochen. Aber ich denke, dies ist bei allen Mannschaften zu diesem Zeitpunkt der Fall.“

Im Vorfeld wäre der TSV-Coach mit einem Punkt zufrieden. „Wie die Bewertung danach ausfällt, bleibt abzuwarten. „Wir wollen uns Situationen erarbeiten, damit es für einen Sieg reicht“, so die Vorgabe von Lukas Foelsch.