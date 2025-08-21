Bezirksliga: Bea und Co. wollen einen guten Start

Urlaubsbedingt startet der SV Winzeln erst an diesem Wochenende in die Saison. Dabei hat man mit dem TSV Frommern gleich einen hochgehandelten Kontrahenten zu Gast.
SV Winzeln – TSV Frommern (Sonntag, 15 Uhr). Der Ex-Landesligist zählt mit zu den Favoriten um die Meisterschaft. „Die Pause war kurz, deshalb verlegten wir das erste Spiel“, erklärt Tobias Bea, Spielertrainer des SV Winzeln und fügt an: „Wir sind trotzdem gut vorbereitet, haben allerdings noch einen verletzungsbedingten Ausfall und ein oder zwei Spieler, die auch jetzt noch im Urlaub sind.“