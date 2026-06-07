Bezirksliga aktuell: Müde Marbacher Pokalhelden – SV Hinterzarten sucht neuen Trainer

SG Dauchingen/Weilersbach ist nach dem vorletzten Spieltag immer noch nicht gerettet. FC Brigachtal spielt stark auf. Tennenbronn verliert in Riedöschingen.
SV Geisingen – DJK Donaueschingen 1:1 (1:0). „Es war das erwartet schwere Stück Arbeit und wir sind froh, dass wir nach dem frühen Rückstand den einen wertvollen Punkt noch mitgenommen haben“, zeigte es DJK-Trainer Max Rosentreter auf. Somit durfte die DJK über den Klassenerhalt jubeln, weil ihr Torverhältnis (+3) gegenüber Geisingen (-19) deutlich besser ist. Dies gilt ebenso für Eintracht und Riedöschingen, die theoretisch hätten noch nach Punkten gleichziehen können. Tore: 1:0 Maximilian Moser (4.), 1:1 Dragan Jovanovic (70.). Schiedsrichter: Dennis Dickscheid (Schonach).