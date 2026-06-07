Bezirksliga aktuell: Müde Marbacher Pokalhelden – SV Hinterzarten sucht neuen Trainer

SG Dauchingen/Weilersbach ist nach dem vorletzten Spieltag immer noch nicht gerettet. FC Brigachtal spielt stark auf. Tennenbronn verliert in Riedöschingen.

SV Geisingen – DJK Donaueschingen 1:1 (1:0). „Es war das erwartet schwere Stück Arbeit und wir sind froh, dass wir nach dem frühen Rückstand den einen wertvollen Punkt noch mitgenommen haben“, zeigte es DJK-Trainer Max Rosentreter auf. Somit durfte die DJK über den Klassenerhalt jubeln, weil ihr Torverhältnis (+3) gegenüber Geisingen (-19) deutlich besser ist. Dies gilt ebenso für Eintracht und Riedöschingen, die theoretisch hätten noch nach Punkten gleichziehen können. Tore: 1:0 Maximilian Moser (4.), 1:1 Dragan Jovanovic (70.). Schiedsrichter: Dennis Dickscheid (Schonach).

SG Dauchingen/Weilersbach – TuS Bonndorf 0:0. Keine Tore, keinen Sieger, keine endgültige Erleichterung über den Klassenerhalt. Da die Konkurrenz erst 24 Stunden später spielte, mussten beide gewinnen um sicher den Klassenerhalt in der Hand zu halten. Am Ende gab es jeweils einen Punkt, weil die Chancen liegen blieben und beide Teams auf eine kompakte Defensive achteten. Schiedsrichter: Adnan Dracic (Gutmadingen).

Unsere Empfehlung für Sie BSV Schwenningen Landesliga WFV George Esendige serviert sein Abschiedsgeschenk Der BSV Schwenningen gewinnt – ersatzgeschwächt – sein letztes Saisonspiel daheim gegen den SV Nehren mit 1:0.

FC Gutmadingen – SV Hinterzarten 4:2 (2:2). Torjäger Manuel Huber erwischte noch einmal einen Sahnetag für den Meister. Mit seinem Hattrick kommt er auf 36 Saisontreffer – die Torjägerkanone ist ihm nicht mehr zu nehmen. Der FCG bleibt damit im 14. Rückrundenspiel ohne Punktverlust und es fehlen nur noch zwei Treffer bis zur 100-Tore-Marke. Tore: 1:0, 2:0, 3:2 Manuel Huber (12., 18., 75.), 2:1 Luca Wehrle (25.), 2:2 Manuel Tritschler (45.), 4:2 Tobias Kienzler (81.). Schiedsrichter: Marc Kolberg (Erdmannsweiler). Info:

Der SV Hinterzarten ist aktuell noch auf Trainersuche. Das Trainerteam um Lars Mundinger/Mike Ketterer hört nach Saisonende auf.

FC Brigachtal – FC 07 Furtwangen 5:1 (4:1).

Trotz schnellem Rückstand verabschiedete sich der Aufsteiger mit einer starken Leistung von seinen Fans und festigt den dritten Platz. Angesichts von 21 Punkten Rückstand vor der Partie war es nur auf dem Papier ein Spitzenspiel. Allerdings sind die Bregstädter längst nicht in Relegationsform und wurden bereits bis kurz nach der Pause mit fünf Treffern überrollt. Tore: 0:1 Loris Castelli (7.), 1:1 Jonas Fleig (8.), 2:1 Dennis Kleiser (10.), 3:1 Pascal Götz (33.), 4:1 Lukas Strobel (45.), 5:1 Tim Bruggraf (49.). Schiedsrichter: Enis Morat (Schwenningen).

SG Riedöschingen/Hondingen - FV Tennenbronn 4:2 (0:1).

Dank einer starken zweiten Halbzeit und mit einem Doppelschlag binnen fünf Minuten drehte die SG Riedöschingen/Hondingen die Partie und sicherte sich wertvolle drei Punkte in Richtung Klassenerhalt. Tore: 0:1, 2:2 Stefan Schanz (27., 60.), 1:1 Tobias Zolg (50.), 2:1 Arkan Keysan (55.), 3:2 Marcel Meilhammer (87.), 4:2 Marko Deschle (90.+3). Schiedsrichter: Cordula Booz (Schluchsee).

Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach-FC Löffingen 0:2 (0:0). Eine weitere bittere Niederlage kassierte die Union, womit sich der Klassenerhalt weiter zu einer Zitterpartie entwickelt. Eine Stunde lang verpassten es die Gastgeber, trotz der Rückkehr von Torjäger Manuel Passarella, den Knoten mit der Führungzu lösen und kassierten dann die beiden Treffer zur Entscheidung. Tore: 0:1 Luke Fehrenbach (61.), 0:2 Florian Fast (76.). Schiedsrichter: Geno Shulew-Geber (Lahr).

SG Marbach/Rietheim-SG Wolterdingen-Tannheim 0:1 (0:1).

Gegen einen vom dreitägigen Feiern müden Pokalsieger konnte der Vorletzte und Absteiger nochmals einen Dreier einfahren. Tore: 0:1 Elias Bauer (35.). Schiedsrichter: Adnan Dracic (Gutmadingen).