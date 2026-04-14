Bezirksliga Abstiegskampf: Die halbe Liga ist versetzungsgefährdet – auf diese Faktoren kommt es an

Kurios: Einige abstiegsbedrohte Teams in der Bezirksliga punkten kräftig. Was Luca Crudo und Co. zum Kampf um den Klassenerhalt sagen. Entscheidungen könnten spät fallen.
So spannend wie seit Jahrzehnten nicht mehr ist der Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Während der FC Gutmadingen und der FC 07 Furtwangen in der Tabelle vorne wegmarschieren in Richtung Meisterschaft und Aufstiegsrunde, beginnt das große Zittern in der Liga schon jetzt ab Platz acht. Die halbe Spielklasse versetzungsgefährdet.