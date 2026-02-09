Bezirkshallen-Endrunde: Drei Titel gehen an den FC 08 Villingen

Viel Spannung bei der Endrunde der diversen Jahrgänge in Bad Dürrheim, Triberg und Schonach. Die jeweiligen Sieger haben sich für die „Südbadischen“ qualifiziert.
Die Bezirkshallen-Endrunde (Futsal) der Jugend fanden am Wochenende im Bad Dürrheim, Triberg und Schonach statt. Drei Meistertitel gingen an den Nachwuchs des FC 08 Villingen. Die Sieger der A- und B-Junioren spielen die südbadische Endrunde am 1. März in Oberkirch. Parallel dazu wird der Bezirksmeister der C-Junioren in Schopfheim um den südbadischen Titel spielen. Die D-Junioren haben die südbadische Endrunde bereits am 28. Februar in Pfullendorf. Die Übersicht der Bezirks-Hallenendrunde der verschiedenen Jahrgangsstufen: