Bezirkshallen-Endrunde: Drei Titel gehen an den FC 08 Villingen

Viel Spannung bei der Endrunde der diversen Jahrgänge in Bad Dürrheim, Triberg und Schonach. Die jeweiligen Sieger haben sich für die „Südbadischen“ qualifiziert.

Die Bezirkshallen-Endrunde (Futsal) der Jugend fanden am Wochenende im Bad Dürrheim, Triberg und Schonach statt. Drei Meistertitel gingen an den Nachwuchs des FC 08 Villingen. Die Sieger der A- und B-Junioren spielen die südbadische Endrunde am 1. März in Oberkirch. Parallel dazu wird der Bezirksmeister der C-Junioren in Schopfheim um den südbadischen Titel spielen. Die D-Junioren haben die südbadische Endrunde bereits am 28. Februar in Pfullendorf. Die Übersicht der Bezirks-Hallenendrunde der verschiedenen Jahrgangsstufen:

A-Junioren Im Finale in Bad Dürrheim mussten sich die 08-A-Junioren der SG Tennenbronn mit 1:3 geschlagen geben. Im ersten Halbfinale hatten die Nullachter knapp mit 2:1 die DJK Donaueschingen bezwungen. Die Tennenbronner gewannen im zweiten Halbfinale gegen den SV Obereschach gewonnen.

B-Junioren

Die SG Bräunlingen gewann mit 2:1 das Endspiel gegen den FV Tennenbronn. Im Halbfinale hatte Bräunlingen den FC Pfohren mit 5:0 ausgeschaltet – Tennenbronn setzte sich gegen die SG Schluchsee durch. Dritter wurde die SG Schluchsee.

Bei den A-Junioren freute sich die SG Tennenbronn in Bad Dürrheim über den Titelgewinn. Foto: Roland Sigwart

C-Junioren

Bei den C-Junioren holte der favorisierte FC 08 Villingen den Titel, auch wenn es im Finale gegen den SSC Donaueschingen (1:0) knapp herging. Im vorangegangenen Halbfinale hatte der FC 08 mit 3:0 den FC Pfaffenweiler ausgeschaltet – der SSC Donaueschingen behielt mit 2:0 die Oberhand über den FC Löffingen. Der FC Pfaffenweiler wurde Dritter mit einem 3:0 im kleinen Finale gegen die SG Löffingen.

D-Junioren

Im Finale in Bad Dürrheim standen sich der FC 08 und die DJK Villingen gegenüber. Die Nullachter siegten nach Siebenmeterschießen. Im Halbfinale hatte der FC 08 mit 6:0 gegen den SSC Donaueschingen souverän gewonnen. Die DJK setzte sich hier gegen den FC Bräunlingen durch. Der SSC Donaueschingen gewann das kleine Finale gegen Bräunlingen.

E-Junioren

In Triberg sicherten sich auch die 08-E-Junioren den Titel mit einem Finalsieg gegen die Fußballschule Geisingen. Der SV Rietheim wurde Dritter nach einem Siebenmeterschießen im kleinen Finale gegen den FC Pfaffenweiler.

C-Juniorinnen

In Schonach wurde der Hallen-Bezirksmeister der fünf teilnehmenden Teams im Modus „Jeder gegen Jeden“ ermittelt. Die SG Ostbaar gewann alle vier Spiele und feierte den Titelgewinn vor dem SV Titisee (2./9) und dem VfB Villingen (3./4).

Die „Südbadische“

Bei der südbadischen Endrunde in drei Wochen werden den Titelträgern aus dem Schwarzwald gute Chancen eingeräumt, vorne mit dabei zu sein. Erfahrungsgemäß zählt der Nachwuchs aus den Bezirken Freiburg und Offenburg zu den Favoriten.