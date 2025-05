Großer Erfolg für den TSV Altensteig beim Bezirksfinale im Gerätturnen: Am Sonntag traten sieben Jungs in Haiterbach an – und fast alle qualifizierten sich für das Landesfinale.

In Bolheim treffen die jeweils zehn besten Turner der Bezirke Nord und Süd des Schwäbischen Turnerbundes am 29. Juni aufeinander.

Bereits die Teilnahme am Bezirksfinale war ein Verdienst für sich: Nur die besten sechs Turner je Altersklasse des Gaufinales, das im Februar in Straubenhardt stattfand, durften in Haiterbach antreten. Umso bemerkenswerter ist das Abschneiden der Altensteiger Jungs.

Lob fürs Team

„Allein, dass wir mit so vielen Turnern beim Bezirksfinale in der Nachbarschaft antreten durften, war ein großer Erfolg für uns“, sagte Trainer und Turner Michael Fischer. „Die Jungs haben am Wettkampftag alles aus sich herausgeholt und Bestleistungen abgerufen.“

Einer ragt heraus

Herausragend präsentierte sich Marco Killguß in der offenen Altersklasse ab 14 Jahren. Er sicherte sich den ersten Platz und gilt damit als Medaillenkandidat für das Landesfinale.

Ebenfalls stark: Moritz Bernhart, der in der Altersklasse 13 einen souveränen dritten Platz erturnte. Manuel Fischer (AK 9), Bennet Obaika, Simon Rentschler und Michael Fischer (alle AK 14+) komplettieren das Altensteiger Team beim Landesfinale.

Schlüssel zum Erfolg

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg: Im vergangenen Jahr ließen sich sieben Kampfrichterinnen und Kampfrichter für den männlichen Bereich ausbilden. Dadurch konnte überhaupt erst wieder eine so hohe Teilnehmerzahl bei Wettkämpfen realisiert werden.

Fokus richtet sich auf die Teamwettkämpfe

Bereits am Samstag gingen auch die Turnerinnen des TSV Altensteig beim Bezirksfinale an den Start. Fünf Mädchen zeigten tolle Leistungen, schafften es jedoch aufgrund der starken Konkurrenz nicht ins Landesfinale. Emilia Krumrey, Andrea Seremi, Lenja Kurz, Pia Rentschler und Emilia Böttcher turnten sich jeweils ins Mittelfeld ihrer Altersklassen und können mit ihren Leistungen sehr zufrieden sein.

Jetzt richtet sich der Fokus der Altensteiger Turnerinnen und Turner auf die anstehenden Mannschaftswettkämpfe am 24. Mai in Nagold sowie am 12. Juli in Altensteig.