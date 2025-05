Bezirksfinale Gerätturnen: Viel Lob für den TSV Haiterbach

1 Groß war die Freude bei der Siegerehrung – wie hier nach dem Einzelwettbewerb männlich Foto: Andreas Hölzlberger

Hervorragende Leistungen gab es beim Bezirksfinale im Gerätturnen in Haiterbach. DEr TSV Haiterbach und der Turngau Nordschwarzwald hatten alles im Griff.









Volles Haus herrschte am vergangenen Wochenende in der Haiterbacher Kuckuckshalle: Der Turngau Nordschwarzwald richtete gemeinsam mit dem TSV Haiterbach das Bezirksfinale für die Turngaue Achalm, Neckar-Teck, Nordschwarzwald, Schwarzwald und Stuttgart in den Einzelwettkämpfen im Gerätturnen – die VR-Talentiade – des Schwäbischen Turnerbunds aus. Die bestplatzierten der jeweiligen Altersklasse haben sich direkt für das Landesfinale qualifiziert, das am 28. und 29. Juni in Bohlheim stattfindet.