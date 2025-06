Bezirks-Schiedsrichter: Warum sich die Wogen längst geglättet haben

1 Der Schiedsrichter-Ausschuss des Fußball-Bezirks Schwarzwald wurde einstimmig wiedergewählt. Auch Obmann Dominic Staiger (Dritter von rechts) freut sich über eine sehr harmonische Jahresversammlung. Foto: Sven Pacher Die Jahreshauptversammlung der Bezirksschiedsrichter unterstreicht dies nach den personellen Turbulenzen der Vergangenheit. Ausgezeichnete sportliche Leistungen.







Link kopiert



Wenn eine Jahreshauptversammlung nur etwas länger als eine Stunde dauert, ist das ein gutes Zeichen. Und bei der Schiedsrichtervereinigung Schwarzwald spiegelt sich dies auch im Wahlergebnis des Bezirksschiedsrichter-Ausschusses wider. Das Gremium mit Dominic Staiger als Obmann an der Spitze ist am Freitagabend in Bachheim einstimmig wiedergewählt worden.