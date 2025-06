Wie soll es beim Offenburger FV weitergehen? Die Kicker aus der Messestadt haben eine glorreiche Vergangenheit, aber die Gegenwart sieht umso trüber aus. Frisch aus der Oberliga abgestiegen, wurde das Team in der abgelaufenen Saison auch in der Verbandsliga nach unten durchgereicht.

Nach der Horrorsaison war schnell klar, dass der OFV ein neues Gesicht bekommt, weil zahlreiche Kicker das Team verlassen. Jonas Pies geht nach Niederschopfheim, Maik Wichmann zum SC Hofstetten, Gora Fall zum Kehler FV und auch Keeper Lion Wellnitz wechselt. Außerdem hat der SC Lahr bei den Offenburgern zugeschlagen und Nico Schumacher wie auch Moritz Bandle geholt. Frisch über den Tisch gegangen sind zudem die Wechsel von Louis Leberer, Loris Pajaziti, Gabriel Springmann und Justin Benedict zum SV Linx.

Auf der Habenseite steht derweil bislang beim OFV nur Vinko Jurkovic. „Der 20-jährige kommt vom Kehler FV an die Badstraße und wird in der kommenden Saison mit der Rückennummer 6 für uns auflaufen“, teilte der Verein bei Facebook mit. Bei diesem einen Neuzugang wird es allerdings nicht bleiben, wie Stefan Klein, Sportlicher Leiter des OFV, im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigt. „Wir haben schon weitere Zusagen und werden die Wechsel noch bekannt geben“, so Klein ohne weiter ins Detail zu gehen.

Tiefere Spielklasse widerspreche der Satzung

Der Sportvorstand nimmt auch zu den Gerüchten Stellung, der OFV würde nach dem Abstieg gleich noch eine Klasse tiefer in der Bezirksliga melden. „Keine Ahnung, wie solche Geschichten in die Welt kommen. Das war für uns nie Thema. Wir melden das Team in der Landesliga“, betont Klein.

Heinz Schwab, Bezirksvorsitzender für den Bereich Offenburg beim SBFV, hat ebenfalls von den Gerüchten gehört. „Eine Meldung für die Bezirksliga vom OFV liegt uns aber nicht vor. So etwas wäre auch gar nicht mit unserer Satzung konform. Wenn dem so wäre, gäbe es einen Absteiger mehr in der Bezirksliga und dann könnte es ein Team treffen, das mit der Miesere des OFV gar nichts zu tun hat. Das wäre nicht fair“, so Schwab gegenüber unserer Redaktion.

Neun Tage haben die Vereine noch Zeit, beim Verband für die Spielklassen zu melden. Spätestens dann steht die sportliche Heimat des OFV fest.

Marc Hertwig wird neuer Co-Trainer in Offenburg

Im Funktionsteam hat der Offenburger FV bereits einen Neuzugang bekannt gegeben. Marc Hertwig ist als Co-Trainer zurück in der Messestadt. „Es ist für mich eine große Ehre, Teil eines so traditionsreichen Vereins zu sein, der eine lange und stolze Geschichte im Fußball hat. Trotz des Abstiegs und des daraus resultierenden personellen Umbruchs, sehe ich großes Potenzial in der Mannschaft und bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die richtigen Schritte gehen werden, um den Verein mittelfristig wieder nach oben zu führen. Gemeinsam können wir mit Geduld wieder Großes erreichen“, betont Hertwig auf der Facebookseite des Vereins. Er war als Spieler von 2015 bis zu seinem Laufbahnende 2017 an der Badstraße. Als Co-Trainer war es schon beim SV Linx und als Cheftrainer beim FV Schutterwald.