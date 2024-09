Bezirk Schwarzwald/Zollern: Verfolgerduell in Villingendorf

Verfolgerduell in Villingendorf

1 Joshua Broghammer (blaues Trikot) und die Kickers Lauterbach sind beim SV Villingendorf zu Gast, beide Teams wollen punkten, um vorn dranzubleiben. Foto: Bernd Müller

Dabei geht der Blick an die Tabellenspitze zu den drei noch ungeschlagenen Mannschaften, von denen sich zwei in einem direkten Schlagerspiel treffen. DAS TOPSPIEL Sonntag, 15 Uhr: SV Villingendorf – FV Kickers Lauterbach. Drei Siege (13:3-Tore) beim Absteiger, sieben Punkte ohne Niederlage beim Geheimfavoriten und Gast (6:3) - ein spannendes und umkämpftes Duell wird erwartet. Beide Teams haben sich personell wertvoll verstärkt. Villingendorf mit seinem erfahrenen Kader durch Torjäger Marius Elter (bereits vier Tore) und die Kickers in der breite mit höherklassig erfahrenen Akteuren.