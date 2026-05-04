Bezirk Schwarzwald/Zollern: Gruol/Erlaheim nur remis – Westhauser mit lupenreinem Hattrick

Blick in die Ligen: In der A4 gewinnt der TSV Benzingen mit 5:2 gegen Seitingen-Oberflacht. Hechingen holt in der Bezirksliga wichtige drei Punkte.
Bezirksliga TSV Trillfingen – SGM Gruol/Erlaheim 2:2 (1:1). Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen verdient durch einen abgefälschten Distanzschuss von Danny Schmid früh in Führung (6.). Auch in der Folge hatte die SGM mehr Spielanteile, doch ein verwandelter Foulelfmeter von Manuel Hauke brachte noch vor der Pause den Ausgleich (36.). Nach Wiederanpfiff dominierte zunächst Gruol/Erlaheim und ging durch Felix Dormeyer erneut in Führung (75.). Doch praktisch im Gegenzug stellte Kai Krause den Trillfinger Ausgleich wieder her (77.). „Am Ende war es ein leistungsgerechtes Ergebnis, auch wenn wir mehr Chancen hatten. Hätten wir etwas mehr investiert, wäre durchaus mehr drin gewesen“, bilanzierte ein nicht ganz zufriedener SGM-Coach Boris Blocher. FC Hechingen – SV Wurmlingen 3:2 (1:0). „Wieder ein sehr wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten“, zeigte sich FCH-Co-Trainer Jovan Djermanovic erleichtert. Die 90 Minuten zuvor waren allerdings ein echtes Wechselbad der Gefühle. Die Hausherren dominierten die erste Hälfte und erspielten sich zahlreiche Torchancen, ließen jedoch die nötige Effizienz vermissen. Die verdiente Führung durch Fatih Ezgin (45.+2) glichen die Gäste jedoch noch aus. Ein ähnliches Bild bot sich nach der Pause: Hechingen ging durch Faton Hajra (55.) erneut in Führung, doch der SVW hatte prompt die passende Antwort. In der Folge entwickelte sich eine offene Partie, in der beide Teams den Siegtreffer auf dem Fuß hatten. Schließlich war es erneut Fatih Ezgin, der in der 84. Minute das viel umjubelte 3:2 erzielte.