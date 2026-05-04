Bezirk Schwarzwald/Zollern: Gruol/Erlaheim nur remis – Westhauser mit lupenreinem Hattrick

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga 3 Kellerduell bleibt ohne Sieger Der SV Seedorf und der FC 07 Albstadt trennen sich 1:1-Unentschieden. Die Punkteteilung hilft den Gastgebern mehr im Kampf um den Klassenerhalt, als den Gästen.

Kreisliga A3 SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim – SV Dotternhausen II 1:1 (1:0). Eine Punkteteilung, die wohl keiner der beiden Mannschaften wirklich zufriedenstellen wird. Leon Steidle brachte die Hausherren in der 26. Minute in Führung. In einem spannenden Duell gelang Phillip Max für die Gäste in der Schlussphase der Ausgleich (85.). In der Tabelle rutscht die SGM damit auf Rang drei ab, überholt von Böttingen (2:1-Sieg in Winterlingen), das sich auf den Relegationsplatz verbessert. Der SVD II bleibt auf Rang sechs und hat wahrscheinlich nur noch geringe Chancen auf Platz zwei. Kreisliga A4 SV Seitingen–Oberflacht – TSV Benzingen 2:5 (1:3). Nach zuletzt schwierigen Wochen mit Punktabzug am grünen Tisch und der Niederlage im Spitzenspiel gegen Schwenningen (2:3) feierte Benzingen einen wichtigen Auswärtserfolg. Mit dem 15. Saisonsieg festigt die Mannschaft den zweiten Tabellenplatz und bleibt damit in Lauerstellung zum Ligaprimus. Den besseren Start erwischten zunächst die Gastgeber: Leon Schrödinger traf früh zur Führung (5.). Danach übernahm jedoch Leon-Luca Westhauser das Kommando und schnürte noch vor der Pause einen lupenreinen Hattrick (6., 21., 34.) zur 3:1-Führung für Benzingen. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Luis Roinger (56.) für die Gastgeber, doch Nico Pfaff (67.) und erneut Westhauser mit seinem vierten Streich (76.) stellten den 5:2-Endstand her. SV Spaichingen – FC Pfeffingen 4:2 (0:0). Wohl endgültig aus dem Aufstiegsrennen ist Pfeffingen nach der sechsten Saisonniederlage im Verfolgerduell in Spaichingen. Unter der Woche hatten sich die Gastgeber im Pokalhalbfinale Dotternhausen mit 1:3 geschlagen geben müssen. In einem lange ausgeglichenen Spiel blieb die erste Hälfte torlos, doch nach der Pause wurde es turbulent: Alexander Hermann brachte den SVP (61.) in Führung, ehe Jannis Bendrin praktisch im Gegenzug ausglich (62.). Es folgte ein Doppelschlag der Gastgeber: Zunächst traf erneut Hermann per Strafstoß (82.), ehe Leon Harder nur eine Minute später auf 3:1 stellte und damit die Vorentscheidung herbeiführte. In der Nachspielzeit fielen weitere Treffer: Mohammed Eid (90.+2) und erneut Jannis Bendrin (90.+3) sorgten für den 4:2-Endstand zugunsten von Spaichingen.