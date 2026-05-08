Bezirk Schwarzwald/Zollern: Auf- und Abstiegskampf in den meisten B- und C-Ligen noch offen

In den Kreisligen B und C geht es in den Saisonendspurt. Der Kampf um den Auf- und Abstieg ist dabei noch nicht überall final entschieden.
In der Kreisliga B1 etwa trennen die ersten vier Teams innerhalb nur zwei Punkte. Der Kampf um den Aufstieg ist zwischen der SGM Deißlingen/Lauffen II, dem SV Waldmössingen II, der SGM Schramberg/Sulgen II und der SGM Fluorn I/Winzeln II also noch völlig offen und wird in mehreren direkten Duellen in den nächsten Wochen entschieden werden. Die SGM Bösingen III/Beffendorf II liegt auf Rang fünf ebenfalls nur fünf Punkte hinter der Tabellenspitze und kann sich noch Chancen auf den direkten Aufstieg oder die Relegation ausrechnen.