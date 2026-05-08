Bezirk Schwarzwald/Zollern: Auf- und Abstiegskampf in den meisten B- und C-Ligen noch offen

In den Kreisligen B und C geht es in den Saisonendspurt. Der Kampf um den Auf- und Abstieg ist dabei noch nicht überall final entschieden.

In der Kreisliga B1 etwa trennen die ersten vier Teams innerhalb nur zwei Punkte. Der Kampf um den Aufstieg ist zwischen der SGM Deißlingen/Lauffen II, dem SV Waldmössingen II, der SGM Schramberg/Sulgen II und der SGM Fluorn I/Winzeln II also noch völlig offen und wird in mehreren direkten Duellen in den nächsten Wochen entschieden werden. Die SGM Bösingen III/Beffendorf II liegt auf Rang fünf ebenfalls nur fünf Punkte hinter der Tabellenspitze und kann sich noch Chancen auf den direkten Aufstieg oder die Relegation ausrechnen.

Im Tabellenkeller sind die SGM Hardt/Lauterbach III und die SGM Hochmössingen/Aistaig schon abgestiegen, während es auch für die SGM Dunningen II/Seedorf III, die SGM Aichhalden/Rötenberg II und den FV 08 Rottweil II schwer wird mit dem Klassenerhalt. Um den Relegationsplatz kämpfen noch vor allem die SGM Mariazell/Locherhof/Stetten-Lackendorf II und der SV Harthausen.

In der B2 steht die SpVgg Leidringen an der Tabellenspitze und hat drei Punkte Vorsprung vor dem SV Rangendingen II, der wiederum drei Zähler Vorsprung auf die SGM Stetten I/Haigerloch I/Trillfingen II auf Rang drei hat. Sicher abgestiegen sind hier schon die SGM Hart/Owingen II, der SV Heiligenzimmern III und die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag II. Auch für die SGM Wessingen I/Grosselfingen II wird es wohl schwer. Auf dem Relegationsplatz acht steht momentan Türk Pamukkalespor Haigerloch mit 25 Zählern – und nur drei Punkten Rückstand auf Platz vier. Einige Teams kämpfen hier also noch darum, nicht in die Relegation zu müssen.

Zwei Teams punktgleich an der Tabellenspitze

In der Kreisliga B3 Schwarzwald/Zollern liegen gerade einmal drei Punkte zwischen der Spvgg Aldingen, der SGM Durchhausen/Gunningen/Weigheim und dem SC Wellendingen auf den ersten drei Plätzen. Die Spvgg und die SGM treffen dabei noch aufeinander. Der BSV 07 Schwenningen II auf Rang vier liegt ebenfalls noch in Schlagdistanz, wird es aber wohl schwer haben. Der Rest der Liga kämpft noch um die Klasse. Zwischen Platz fünf und elf liegen nämlich gerade einmal drei Punkte. Für die SGM Gosheim/Wehingen II und Türkgücü Tuttlingen auf den letzten beiden Plätzen wird es sehr schwer.

In der B4 liegen die SGM TSV Geislingen I/SV Heiligenzimmern II und die SGM Irndorf/Bärenthal punktgleich an der Spitze, wobei Irndorf/Bärenthal noch ein Spiel weniger hat. Diese beiden Teams werden die Meisterschaft und die Relegation unter sich ausmachen. Noch theoretische, aber wohl eher unrealistische Chancen auf den Klassenerhalt haben der FC Pfeffingen II und die Spvgg Truchtelfingen. Zwischen Relegationsplatz sieben und dem TSV Benzingen II auf Platz neun liegt nur ein Punkt, weshalb der Kampf um die Klasse hier noch spannend ist. Ebenfalls nur vier beziehungsweise fünf Punkte über dem Strich stehen die SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen II und der FC 07 Albstadt II.

Wenn man in die Kreisligen C blickt, bei denen es keine Absteiger gibt, erkennt man , dass sowohl die SGM Gruol/Erlaheim II in der C2 als auch der KF Shqiponja Tuttlingen in der C4 bereits Meister sind und den Aufstieg schon klarmachten. In der C1 und der C3 ist der Meisterschaftskampf noch offen.

Enges Rennen um den Aufstieg in der C1

So steht in der Kreisliga C1 die SGM Villingendorf II/SV Herrenzimmern II mit 32 Zählern an der Spitze. Nur einen Punkt dahinter steht die SGM Irslingen/Epfendorf II, die nächste Woche beim Spitzenreiter ranmuss. Wiederum nur einen Punkt dahinter auf Rang drei liegt der der FC Göllsdorf. Der auf Rang vier liegende SV Waldmössingen III liegt mit 25 Punkten schon fünf Zähler hinter dem FC, hat aber auch noch Chancen auf die Topplatzierungen.

In der C2 ist der Kampf um Platz 2 hinter der SGM Gruol/Erlaheim II als schon feststehendem Meister völlig offen. Die auf Relegationsrang zwei liegende SGM Rosenfeld/Isingen/Brittheim II hat gerade einmal vier Zähler mehr als die SpVgg Bochingen II auf Platz sechs. So können auch noch die SG Weildorf/Bittelbronn II, der SC Lindenhof II und der TSV Stetten/Hechingen, die auf den Plätzen drei, vier und fünf stehen, auf die Relegation hoffen.

Drei Teams kämpfen in der C3

In der Kreisliga C3 kämpfen drei Teams um die ersten beiden Plätze. So steht der FC Suebia Rottweil II mit 36 Punkten auf Rang eins und ist auf Kurs Richtung Meisterschaft und Aufstieg. Der SV 98 Rottweil auf Platz zwei mit 33 Zählern und die SGM Frittlingen/Wilflingen II auf Rang drei mit 31 Punkten werden sich wohl eher um den Relegationsplatz duellieren und treffen am Wochenende aufeinander.

Der Kampf um den zweiten Platz hinter Meister KF Shqiponja Tuttlingen in der C4 wird wohl zwischen dem SV Königsheim und dem SV Spaichingen II entschieden werden. So steht der SVK mit 26 Zählern auf Rang zwei, während der SVS II mit einem Spiel weniger vier Punkte Rückstand hat. In der kommenden Woche spielen die beiden Teams gegeneinander.