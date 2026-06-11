Bezirk Schwarzwald: SG Pfohren feiert als Vizemeister den Landesliga-Aufstieg

Die B-Jugend der SG Pfohren ist durch einen Sieg am vorletzten Spieltag in die Landesliga aufgestiegen – und das, obwohl die Fußball-Talente in der Liga nur Vizemeister wurden.

Die B‑Jugend der SG Pfohren hat Grund zum Jubeln: Die Spielgemeinschaft des FC Wolterdingen, des FC Pfohren und des SSC Donaueschingen steigt als Vizemeister in die Landesliga auf. Möglich wurde der Sprung in die höhere Spielklasse, weil die erstplatzierte SG Schluchsee auf ihr Aufstiegsrecht verzichtete. Sportlich untermauerte die SGP ihren Anspruch mit einem souveränen 3:0‑Auswärtssieg im vorletzten Saisonspiel beim TuS Blumberg.

Die Ausgangslage war klar: Beide Teams lagen punktgleich, doch die SG hatte das bessere Torverhältnis. Blumberg benötigte einen Sieg, um vorbeizuziehen – und genau diesen ließ die Mannschaft von der jungen Donau erst gar nicht zu.

Die Gäste begannen druckvoll und setzten die Hausherren früh unter Stress. Bereits in der 8. Minute führte dieser Druck zur Führung durch ein unglückliches Eigentor. Die Pfohrener blieben am Drücker: Alexander Reisbich fasste sich in der 17. Minute aus der Distanz ein Herz und erhöhte auf 2:0. Nur fünf Minuten später stellte Leon Scherer auf 3:0. Ein Lattentreffer des TuS blieb die einzige nennenswerte Offensivaktion der Gastgeber vor der Pause.

Milesan hält Elfer

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Blumberg konzentrierter und sie erspielten sich ein leichtes Übergewicht. In der 55. Minute bot sich die große Chance zur Wende: Elfmeter für den TuS. Doch SG‑Keeper Daniel Milesan lenkte den strammen Schuss mit den Fingerspitzen an den Pfosten und hielt damit die komfortable Führung fest.

Mit zunehmender Spieldauer ließ der Druck der Blumberger nach, die SG fand wieder besser ins Spiel und traf in der 65. Minute selbst noch einmal die Latte.

Kader bleibt größtenteils zusammen

Mit dem verdienten 3:0‑Erfolg und dem feststehenden Aufstieg blickt die SG Pfohren selbstbewusst auf die kommende Saison. Fast der gesamte Kader bleibt zusammen – lediglich drei Spieler gehörten dem älteren Jahrgang an. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Landesligasaison sind damit vielversprechend.