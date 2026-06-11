Bezirk Schwarzwald: SG Pfohren feiert als Vizemeister den Landesliga-Aufstieg

Die B-Jugend der SG Pfohren ist durch einen Sieg am vorletzten Spieltag in die Landesliga aufgestiegen – und das, obwohl die Fußball-Talente in der Liga nur Vizemeister wurden.
Die B‑Jugend der SG Pfohren hat Grund zum Jubeln: Die Spielgemeinschaft des FC Wolterdingen, des FC Pfohren und des SSC Donaueschingen steigt als Vizemeister in die Landesliga auf. Möglich wurde der Sprung in die höhere Spielklasse, weil die erstplatzierte SG Schluchsee auf ihr Aufstiegsrecht verzichtete. Sportlich untermauerte die SGP ihren Anspruch mit einem souveränen 3:0‑Auswärtssieg im vorletzten Saisonspiel beim TuS Blumberg.