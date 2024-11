Bezirk Nordschwarzwald: Zwei Teams mit Chancen auf den Herbstmeister-Titel

1 Der SV Eutingen muss zu einem Gegner, der es auch an Konstanz missen ließ. Auf Gündringen wartet ein Kellerduell. Foto: Andreas Wagner

Am letzten Spieltag der Hinrunde können sowohl der TuS Ergenzingen als auch die SF Gechingen Herbstmeister in der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald werden.









Am Sonntag geht der letzte Spieltag der Hinrunde der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald über die Bühne – und damit wird auch der inoffizielle Titel Herbstmeister vergeben. Die besten Chancen auf ihn hat Tabellenführer TuS Ergenzingen, der den VfL Nagold II empfängt. Und Trainer Michael Sattler macht deutlich: „Natürlich wollen wir die Herbstmeisterschaft einfahren.“ Allerdings warnt der TuS-Trainer auch vor dem Gegner: „Die Nagolder sind nicht so vom Können her wie es der Tabellenplatz aussagt. Das ist eine junge, dynamische und spielstarke Mannschaft, die wir nicht in den Flow kommen lassen dürfen.“ Personell hofft Sattler, gegen den VfL Nagold II wieder mehr Möglichkeiten zu haben. Zuletzt fehlten beim Spiel beim SV Mitteltal-Obertal 13 Spieler.