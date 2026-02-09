Bezirk Nordschwarzwald reagiert: Darum sind zweistellige Siege bei der E-Jugend keine Seltenheit mehr

Zweistellige Ergebnisse sind im Fußballbezirk Nordschwarzwald bei der E-Jugend inzwischen keine Ausnahme mehr. Darauf haben die Verantwortlichen nun reagiert.
Mit 19:0 besiegte etwa der VfL Nagold den SV Wittlensweiler, mit 20:0 der SV Schopfloch die SG Hallwangen und dann der Höhepunkt: ein 26:1-Sieg des FC Göttelfingen gegen den ASV Nordstetten. Zweistellige Ergebnisse bei der E-Jugend sind im Fußballbezirk Nordschwarzwald in dieser Saison keine Ausnahme. Das sorgt für viel Frust. „Natürlich schauen sich die Kinder die Ergebnisse im Internet an und reden dann auf dem Schulhof darüber“, weiß Bezirksjugendspielleiter Stefan Beckmann, der unbedingt verhindern will, dass die Kinder den Spaß am Fußball verlieren, denn: „Der Jugendfußball die Grundlage für den Fußball im Nordschwarzwald ist.“