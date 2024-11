Bezirk Nordschwarzwald: Punkteteilung im Tabellenkeller und spätes 2:2 in Ergenzingen

1 Der SV Gündringen (in Braun) und der SV Alpirsbach-Rötenbach teilten die Punkte. Foto: Andreas Reutter

Der TuS Ergenzingen feiert zwar die Herbstmeisterschaft, doch kann die Niederlage der Gechinger nicht ausnutzen. Im Kellerduell in Gündringen steht am Ende ein 1:1, das keinem weiterhilft.









Bezirksliga SF Salzstetten – SV Eutingen 0:2 (0:1). Nach verhaltenem Anfang hatten die Gastgeber etwas mehr vom Spiel, verpassten es aber, zwingend nach vorne zu spielen. Spielertrainer Kai Sieb machte es dagegen für die Gäste überragend, als mit dem Rücken zum Tor von außen angespielt wurde, sich drehte und abschloss. 0:1 stand es somit. Nach der Halbzeit sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel, allerdings machte es Eutingen erneut gut, als der aufgerückte Nico Nesch per Kopf traf. „Das tut am Ende weh, aber das müssen wir hinnehmen“, sagte SF-Abteilungsleiter Matze Stasch nach der Partie. TuS Ergenzingen – VfL Nagold II 2:2 (0:1). Mit einem insgesamt leistungsgerechten 2:2 trennten sich der frisch gebackene Herbstmeister aus Ergenzingen von seinem Gast aus Nagold. Dabei erwiesen sich die Nagolder als guter Gegner, die früh (9.) nach einem TuS Patzer in Führung gingen. Ebenfalls nach einem Fehler (47.) glich der TuS zum 1:1 aus, ehe die Einheimischen in der Schlussphase (79.) nach einem Tor des Monats die Partie gedreht hatten. Doch in der Nachspielzeit schaffte die Landesligareserve den verdienten 2:2 Endstand.