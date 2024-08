1 Zuletzt war der SV Bergfelden 2019 im Spielbetrieb. Nun steht nach fünf Jahren das erste Pflichtspiel an. Foto: Wagner/Sebastian Rees

Ein ganz neuer Pokal und viele neue Begegnungen warten auf die Mannschaften aus dem Bezirk Nordschwarzwald. In zwei verschiedenen Gruppen wird zuerst eine Qualifikationsrunde gespielt. Los geht es am Mittwochabend.









Der Bezirkspokalwettbewerb im neu gegründeten Bezirk Nordschwarzwald startet an diesem Mittwoch mit der vorgeschalteten Qualifikationsrunde. Dabei stehen jeweils 15 Begegnungen in den Bezirkspokalgruppen Süd und Nord an.