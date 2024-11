Der Bezirk Nordschwarzwald stellt seinen neuen Modus für die Relegation von der A-Liga in die Bezirksliga vor. Dabei müssen die Bezirksligisten erstmals zweimal spielen.

Analog zur Relegation in die Landesliga werden die drei Zweitplatzierten der A-Ligen (A1, A2, A3) sowie der Qualifikant der Bezirksliga in einem Topf ausgelost. Daraus ergeben sich zwei Halbfinalpaarungen. Die Sieger dieser Halbfinalspiele treten dann im Finale gegeneinander an, um den verbleibenden Platz in der Bezirksliga auszuspielen.

Auslosung erfolgt

„Die diesjährige Auslosung, die wir in einer Sondersitzung mit Vertretern einzelner Vereine im Bezirk vorgenommen haben, ergab folgende Begegnungen“, teilen die Bezirksverantwortlichen mit:

Halbfinale 1: A2 gegen A3

Halbfinale 2: A1 gegen Bezirksliga-Qualifikant.

Die Termine für die Relegation sind folgende:

Mittwoch, 11. Juni, um 18.15 Uhr: Kreisliga A3 gegen Kreisliga B3

Donnerstag, 12. Juni, um 18.15 Uhr: Kreisliga A2 gegen Kreisliga B2

Freitag, 13. Juni, um 18.15 Uhr: Kreisliga A1 gegen Kreisliga B1

Sonntag, 15. Juni, um 14 Uhr: Halbfinale 1 – 2. Kreisliga A2 gegen 2. Kreisliga A3

Sonntag, 15. Juni, um 17.30 Uhr: Halbfinale 2 – 2. Kreisliga A1 gegen Bezirksliga-Qualifikant

Samstag, 21. Juni, um 17 Uhr: Finale – Sieger Halbfinale 1 gegen Sieger Halbfinale 2

„Wir hoffen, dass dieser Modus eine spannende und faire Entscheidung ermöglicht“, so die Verantwortlichen des Bezirks.

Die Bewerbung für die Ausrichtung dieser Spiele wird in nächster Zeit von Spielleiter Martin Stede ausgeschrieben