1 Da der TuS Ergenzingen am eigentlichen Finaltag geschlossen nicht antreten kann, wird das Endspiel auf Christi Himmelfahrt verlegt. Foto: Eibner-Pressefoto/Stefan Hauser

Der Endspieltag des Bezirkspokals bei Männern, Frauen und der Jugend im Bezirk Nördlicher Schwarzwald ist auf den 9. Mai verlegt worden.









Kommando zurück: Die Bezirkspokalendspiele der Männer und Frauen sind nicht wie geplant am 8. Juni in Glatten. Neuer Spieltermin ist, wie der Spielleiter im Bezirk Nördlicher Schwarzwald am Wochenende mitteilte, an Christi Himmelfahrt (9. Mai). Und dies dann in Marschalkenzimmern.