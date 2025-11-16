Beziehungen zu Afghanistan: Die Taliban sind in Deutschland angekommen

Um mehr Abschiebungen nach Afghanistan zu ermöglichen, hat die Bundesregierung zwei diplomatische Vertreter des Taliban-Regimes einreisen lassen.
Der Liebfrauenweg im Bonner Stadtteil Ückesdorf liegt in einem beschaulichen Wohnquartier. Am ersten Dienstag im November aber wurde die gewohnte Ruhe gestört. Vor dem zweistöckigen, rot verklinkerten Gebäude mit der Hausnummer 1A versammelten sich mehr als vierzig Menschen, um gleichzeitig gegen die Regierung in Berlin und die Taliban-Machthaber im fernen Kabul zu protestieren.