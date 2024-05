1 Die Psychologin und Autorin Stefanie Stahl in Trier. Foto: Harald Tittel/dpa

Wie die Beziehung zur eigenen Mutter ist, kann entscheidend für ein Leben sein. Ist sie gut, sollte sie nicht nur am Muttertag gepflegt werden, meint Bestsellerautorin Stahl.









Trier - Die Beziehung zur Mutter prägt nach Einschätzung der Psychologin Stefanie Stahl ein ganzes Leben. "Die Mutter ist extrem wichtig. Die Mutter ist im Grunde irgendwie das Wichtigste an Beziehung", sagte die Bestsellerautorin am Freitag in Trier der Deutschen Presse-Agentur vor dem Muttertag an diesem Sonntag. "Wenn eine eigene Mutter einen nicht lieb hat und man das Gefühl hat, meine Mutter wollte mich eigentlich nicht, dann ist das wirklich eine schwere Bürde für das ganze Leben", sagte Stahl.