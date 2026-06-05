1 Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und Kremlchef Wladimir Putin hatten nach russischen Angaben ein Vieraugengespräch. (Archivbild) Foto: Alexei Druzhinin/POOL SPUTNIK KREMLIN/AP/dpa Putin und Schröder haben sich laut Kreml zu einem vertraulichen Gespräch getroffen. Was über das Treffen im Kreml bekannt ist – und was nicht.







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Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich nach Kreml-Angaben zu einem Vieraugengespräch mit Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) getroffen. "Ja, sie haben sich getroffen. Es war ein gutes Gespräch", sagte der außenpolitische Berater Putins, Juri Uschakow, der Agentur Interfax. Zum Inhalt und dabei möglichen Perspektiven für Verhandlungen zwischen Russland und der Europäischen Union konnte er keine Angaben machen. Das Treffen fand demnach im Kreml in Moskau statt.