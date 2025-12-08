Bezahlverfahren: Warum das Bargeld nicht ausstirbt

Deutsche Bundesbank und Commerzbank haben den Wert digitaler Bezahlsysteme für Unternehmen und Verbraucher untersucht. Danach dürfte das Bargeld nicht leicht zu verdrängen sein.
„Keine Kartenzahlung möglich“ – heißt es ist nicht selten an der Tür des Bäckers, Metzgers oder Kiosks um die Ecke. Und weil die meisten Deutschen ihr Bargeld lieben, wurde dies bisher zumeist akzeptiert. Doch infolge der Digitalisierung verschieben sich die Prioritäten. So sollen die Zeiten, in denen nur „cash“ bezahlt werden kann, bald passé sein. Die Bundesregierung verspricht im Koalitionsvertrag: „Wir setzen uns für echte Wahlfreiheit im Zahlungsverkehr ein und wollen, dass grundsätzlich Bargeld und mindestens eine digitale Zahlungsoption schrittweise angeboten werden.“