Bezahlen im Einzelhandel: Jetzt kommt die neue Rottweil Card – und das kann sie

Die Stadt Rottweil und der Rottweiler Gewerbe- und Handelsverein haben die neue Rottweil Card vorgestellt. Hier gibt es alle Infos zum neuen lokalen Bezahlsystem.
Es gibt sie in den Rottweiler Farben schwarz-gelb oder schwarz-rot und sie soll den Umsatz der Rottweiler Händler, Gastronomen und Dienstleister deutlich stärken. Gestern haben die Rottweiler Wirtschaftsförderung und der Gewerbe- und Handelsverein (GHV) die brandneue Rottweil Card vorgestellt. Unter dem Motto „bezahl lokal“ geht damit demnächst ein modernes Bezahl- und Gutscheinsystem an den Start, das den leibgewonnen Rottweiler Taler ablöst.