Beyoncé, Taylor Swift, Sabrina Carpenter: Die schönsten (und schlimmsten) Grammy-Looks

Drei spektakuläre Grammy-Looks (von links): Beyoncé, Taylor Swift und Sabrina Carpenter.

Die Grammys sind vergeben, Beyoncé hat Geschichte geschrieben – Zeit, auch modisch Bilanz zu ziehen. Welche Grammy-Looks werden in Erinnerung bleiben? Und welche waren einfach zum Vergessen?









„Dress To Win“, zieh dich so an, als würdest du schon auf dem Siegertreppchen stehen – Pop-Superstar Beyoncé hat sich das bei den Grammys zu Herzen genommen. In einem goldenen Kleid, ellenbogenlangen Glacéhandschuhen und mit platinblond gefärbten Haaren holte sich die 43-Jährige am Sonntagabend in Los Angeles den Preis für das Album des Jahres ab. Das goldene Grammophon für ihr Country-Album „Cowboy Carter“ passte hervorragend zu ihrem Outfit.